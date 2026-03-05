¿Vendes en todo EE. UU.? Si es así, uno de tus primeros pasos debería ser registrarte en los estados en los que estás obligado a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas.

Un formulario, varios registros: cada estado tiene una aplicación y un proceso diferentes para registrarse a efectos del impuesto sobre las ventas. Completa nuestro formulario una vez y nos encargaremos de la preparación y presentación de tu solicitud para registrarte a efectos del impuesto sobre las ventas en las jurisdicciones que especifiques.

Simplifica el proceso de solicitud de principio a fin: preparamos los formularios de solicitud necesarios, realizamos los pagos directamente a las autoridades que otorgan las licencias y hacemos un seguimiento con las jurisdicciones para garantizar que todo se procese en un plazo de 5 a 7 días hábiles.