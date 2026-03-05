Por qué usar Avalara para registrarte a efectos del impuesto sobre las ventas
Regístrate de manera sencilla
¿Vendes en todo EE. UU.? Si es así, uno de tus primeros pasos debería ser registrarte en los estados en los que estás obligado a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas.
Un formulario, varios registros: cada estado tiene una aplicación y un proceso diferentes para registrarse a efectos del impuesto sobre las ventas. Completa nuestro formulario una vez y nos encargaremos de la preparación y presentación de tu solicitud para registrarte a efectos del impuesto sobre las ventas en las jurisdicciones que especifiques.
Simplifica el proceso de solicitud de principio a fin: preparamos los formularios de solicitud necesarios, realizamos los pagos directamente a las autoridades que otorgan las licencias y hacemos un seguimiento con las jurisdicciones para garantizar que todo se procese en un plazo de 5 a 7 días hábiles.
Te guiamos paso a paso: las solicitudes se envían directamente a las jurisdicciones correspondientes o se te devuelven para que completes los pasos finales. Recibirás una confirmación de las solicitudes que presentamos en tu nombre.
Por qué usar Avalara para registrarte a efectos del impuesto sobre las ventas
Regístrate de manera sencilla
¿Vendes en todo EE. UU.? Si es así, uno de tus primeros pasos debería ser registrarte en los estados en los que estás obligado a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas.
Un formulario, varios registros: cada estado tiene una aplicación y un proceso diferentes para registrarse a efectos del impuesto sobre las ventas. Completa nuestro formulario una vez y nos encargaremos de la preparación y presentación de tu solicitud para registrarte a efectos del impuesto sobre las ventas en las jurisdicciones que especifiques.
Simplifica el proceso de solicitud de principio a fin: preparamos los formularios de solicitud necesarios, realizamos los pagos directamente a las autoridades que otorgan las licencias y hacemos un seguimiento con las jurisdicciones para garantizar que todo se procese en un plazo de 5 a 7 días hábiles.
Te guiamos paso a paso: las solicitudes se envían directamente a las jurisdicciones correspondientes o se te devuelven para que completes los pasos finales. Recibirás una confirmación de las solicitudes que presentamos en tu nombre.
Cómo funciona
Registra tu empresa en tres sencillos pasos
Paso 1
Introduce la información de tu empresa
Paso 2
Elige los estados necesarios
Paso 3
Recibe la información sobre el registro directamente de las autoridades
Obtén Avalara State Sales Tax Registration
Qué incluye:
Preparación de todos los formularios y documentos necesarios
Presentación ante las autoridades tributarias correspondientes
Pago de todas las tasas de registro a nivel estatal*
*En algunas circunstancias, es posible que los clientes deban presentar algunas solicitudes ellos mismos; las tasas de las jurisdicciones para los formularios presentados por los clientes no están incluidas.
Ya está disponible el informe Avalara Tax Changes 2026
La décima edición de nuestro informe anual desglosa de forma clara y amena las principales políticas relacionadas con el impuesto sobre las ventas, los aranceles y el IVA.
Ya está disponible el informe Avalara Tax Changes 2026
La décima edición de nuestro informe anual desglosa de forma clara y amena las principales políticas relacionadas con el impuesto sobre las ventas, los aranceles y el IVA.
Productos relacionados
Avalara para vendedores de Amazon
Prepara y presenta tus declaraciones de impuestos sobre las ventas en cuestión de minutos. Gracias a la posibilidad de presentar declaraciones en línea y al detallado informe de inventario de FBA, podrás tachar las declaraciones de impuestos sobre las ventas de tu lista de tareas pendientes y volver a centrarte en tu negocio.
Avalara para QuickBooks
Reduce el trabajo de gestionar los impuestos sobre las ventas para tu empresa. Avalara AvaTax está diseñada para integrarse de forma fluida en tu sistema de contabilidad QuickBooks Desktop o QuickBooks Online.
Integraciones prediseñadas de AvaTax
AvaTax se integra con muchos sistemas de contabilidad, proveedores de ERP y CRM y plataformas de comercio electrónico.
Con la confianza de
Avalara puede ayudarte a automatizar el registro a efectos del impuesto sobre las ventas y el uso
¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?
Solicita una demostración para ver nuestra solución.