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Simplifica el cumplimiento de la normativa tributaria aplicable a las transacciones de WooCommerce con Avalara

Automatiza el cálculo del impuesto sobre las ventas, la presentación de declaraciones, la gestión de exenciones y mucho más para tus transacciones de WooCommerce con Avalara Agentic Tax and Compliance™.
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Video: Descubre cómo Avalara automatiza las tareas de cumplimiento fiscal en WooCommerce.

VENTAJAS

Automatiza el cumplimiento normativo de principio a fin para los flujos de trabajo de WooCommerce

Optimiza la integración

Consigue una conexión única a la plataforma para cumplir con la normativa a nivel internacional de Avalara, que se integra a la perfección y ofrece una configuración guiada basada en inteligencia artificial a través de nuestro plugin para Chrome. 

Aumenta la precisión

Activa el motor de gestión de impuestos de Avalara para mejorar la precisión de los cálculos gracias a unos tipos impositivos que se actualizan periódicamente en función de la geolocalización, la sujeción a impuestos de los artículos y las nuevas leyes y normativas. 

Evalúa las obligaciones tributarias

Determina dónde y cuándo debes recaudar y pagar el impuesto sobre las ventas en función de las leyes estatales sobre el nexo físico y económico, que se caracterizan por estar expuestas a constantes cambios.

Gestiona las ventas exentas

Automatiza la creación, la recopilación, la verificación, el uso y el almacenamiento de los certificados de exención con validación mediante IA para mejorar la eficiencia del cumplimiento normativo y el nivel de preparación para las auditorías.

Automatiza la presentación y el pago de declaraciones de impuestos

Libérate de las costosas y laboriosas tareas de preparación, presentación y pago de declaraciones de impuestos para todas las jurisdicciones en cada ciclo de presentación de declaraciones.

Adáptate al crecimiento

Los productos y las soluciones de Avalara, provistos de capacidades de IA, se complementan entre sí y se adaptan a tus necesidades, lo que te ayuda a garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a medida que tu empresa crece y evoluciona.

Cómo funciona

Conecta la eficiencia de Avalara a tus flujos de trabajo de WooCommerce

Configuración y asignación de productos

  • Establece la configuración de tu conector para satisfacer las necesidades únicas de tu empresa.
  • Asigna tus productos y servicios a los códigos fiscales de Avalara para determinar con mayor precisión la sujeción a impuestos de cada transacción.
  • Utiliza nuestro plug-in de Chrome basado en inteligencia artificial para disfrutar de una configuración guiada y asistencia fiscal directamente en el navegador. 
WooCommerce

Validación de direcciones

  • Actualiza y valida las direcciones de los clientes mediante geolocalización directamente en WooCommerce para verificar los tipos impositivos, en lugar de basarte en los tipos aplicables según el código postal, que es menos preciso. 
WooCommerce

Cálculo del impuesto sobre las ventas y el uso

  • Calcula automáticamente los impuestos en tiempo real en el momento de hacer el pago por la compra.
WooCommerce

Gestión de exenciones

  • Recopila, verifica y valida los certificados de exención de los clientes cuando lo necesites directamente desde tu plataforma de WooCommerce.
WooCommerce

Cumplimiento normativo a nivel internacional

  • Automatiza el cálculo del IVA, los aranceles aduaneros y los impuestos de importación en WooCommerce para garantizar el cumplimiento normativo en las ventas internacionales. 
  • Permite la transmisión de facturas electrónicas y datos sobre impuestos, cumpliendo con los requisitos específicos de cada país.
WooCommerce

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«Avalara tardó menos de una semana en ponerse en marcha y ha funcionado a la perfección. Avalara es uno de los pocos componentes de nuestra infraestructura tecnológica en el que ni siquiera tenemos que pensar. El dicho «Ojos que no ven, corazón que no siente» tiene un significado positivo en este caso».

  • Steven Sashen
  • CEO de Xero Shoes
Leer la historia completa del cliente

Preguntas frecuentes

Elemento 1

Avalara for WooCommerce ofrece una conexión única con una plataforma para cumplir con las normas a nivel internacional, lo que te ayuda a automatizar y gestionar el cumplimiento normativo de principio a fin. La integración con WooCommerce permite el uso de Avalara WooCommerce, una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas de una dirección específica, teniendo en cuenta múltiples jurisdicciones fiscales dentro un solo código postal, niveles impositivos complejos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece opciones para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube e implementar la facturación electrónica y declarar los impuestos en tiempo real. 

Elemento 1

  1. Descarga la extensión de AvaTax desde Woo Marketplace
  2. Compra un plan de AvaTax en línea o ponte en contacto con Avalara para obtener una cuenta de AvaTax
  3. Inicia sesión en tu cuenta de AvaTax para obtener tu número de cuenta y la clave de licencia
  4. Introduce tu número de cuenta y la clave de licencia en la configuración de WooCommerce
  5. Configura y guarda los códigos fiscales y la configuración de tu tienda. Para obtener más información, consulta aquí.

Elemento 1

Avalara ofrece un contrato de 12 meses que se puede pagar anualmente o en cuotas mensuales. Los contratos se renuevan automáticamente al final de cada periodo, pero puedes cancelarlos antes de que comience el nuevo periodo, según nuestras condiciones.

Elemento 1

Anualmente. Por ejemplo, si tu plan te permite realizar cálculos sobre 1000 transacciones al año, puedes utilizar esas transacciones en cualquier momento durante el periodo en que esté en vigor tu suscripción anual. Las transacciones no se acumulan y deben utilizarse dentro del periodo de suscripción en el que se hayan adquirido.

Elemento 1

Sí, tendrás acceso ilimitado al portal de soporte global de Avalara. También se pueden adquirir paquetes de soporte más avanzados.

Elemento 1

Sí, AvaTax se encargará de gestionar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales en varias empresas, incluso en estructuras corporativas complejas (como sociedades matrices y filiales).

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