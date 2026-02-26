|
Country
|
Country code
|
Format
|
Characters
|
Austria
|
AT
|
U12345678
|
9
|
Belgium
|
BE
|
1234567890
|
10
|
Bulgaria
|
BG
|
123456789, 1234567890
|
9 or 10
|
Croatia
|
HR
|
12345678901
|
11
|
Cyprus
|
CY
|
12345678X
|
9
|
Czech Republic
|
CZ
|
12345678, 123456789, 1234567890
|
8, 9 or 10
|
Denmark
|
DK
|
12345678
|
8
|
Estonia
|
EE
|
123456789
|
9
|
Finland
|
FI
|
12345678
|
8
|
France
|
FR
|
Various
|
11
|
Germany
|
DE
|
123456789
|
9
|
Greece
|
EL
|
123456789
|
9
|
Hungary
|
HU
|
123456789
|
9
|
Ireland
|
IE
|
1234567WA, 1234567FA
|
8 or 9
|
Italy
|
IT
|
12345678901
|
11
|
Latvia
|
LV
|
12345678901
|
11
|
Lithuania
|
LT
|
123456789 123456789012
|
9 or 12
|
Luxembourg
|
LU
|
12345678
|
8
|
Malta
|
MT
|
12345678
|
8
|
Netherlands
|
NL
|
123456789B01 or 123456789B02
|
12
|
Norway (non-EU)
|
NO
|
123456789MVA
|
12
|
Poland
|
PL
|
1234567890
|
10
|
Portugal
|
PT
|
123456789
|
9
|
Romania
|
RO
|
1234567890
|
2 to 10
|
Slovakia
|
SK
|
1234567890
|
10
|
Slovenia
|
SI
|
12345678
|
8
|
Spain
|
ES
|
X12345678
12345678X
X1234567X
|
9
|
Sweden
|
SE
|
123456789012
|
12
|
Switzerland (non-EU)
|
CHE
|
123.456.789
|
9 + suffix
|
United Kingdom (non-EU)
|
GB
|
123456789
|
9 or 12