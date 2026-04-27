Un representante fiscal es solo para el IVA. El representante fiscal solicita el registro a efectos del IVA en tu nombre y es representante solidario de la declaración y el pago del IVA.
Un representante fiscal trabaja para que tu negocio cumpla con las normativas locales en materia de IVA, y se encarga de preparar y presentar las declaraciones de IVA. Lleva los registros contables de conformidad con las normas locales y los mantiene a disposición de las autoridades fiscales locales para su inspección.
Avalara puede ser tu representante fiscal en todos los países de la UE, así como en tres países no pertenecientes a la UE donde se requiere un representante fiscal: Islandia, Noruega y Suiza.
Necesitas un representante fiscal para empezar o seguir operando en el país en el que sea un requisito. Un representante fiscal puede ayudarte a mantenerte al día con las normas y la legislación de las autoridades fiscales locales.
Solo necesitas un representante fiscal fuera de la UE en los tres países donde es un requisito: Islandia, Noruega y Suiza.
Los países en los que se exige un representante fiscal a las empresas no pertenecientes a la UE que estén registradas a efectos del IVA en la UE son Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia.