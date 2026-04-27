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Prepara tu negocio para el futuro con Avalara Fiscal

Adáptate a los cambios en las leyes y la legislación para que tu negocio pueda seguir creciendo con mayor fluidez.

Ventajas de Avalara Fiscal

Una plataforma diseñada para ayudarte a cumplir con las normativas fiscales más relevantes

Gestiona requisitos

Accede a representación fiscal cuando ello sea necesario en los estados miembros de la UE
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Accede a representación fiscal cuando ello sea necesario en los estados miembros de la UE

Sé flexible

Adapta tu negocio a la nueva legislación sobre facturación electrónica
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Mantente al día

Obtén informes esenciales en tiempo real para estar al tanto de tus obligaciones
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Representación fiscal

Cuando vendas en Europa, es posible que debas designar un representante fiscal. Avalara puede asumir esta responsabilidad para tu negocio cuando sea necesario y gestionar tus obligaciones en materia de declaraciones de impuestos ante las autoridades locales.

  • Contrata a expertos en idiomas y divisas locales para que representen a tu empresa en la UE
  • Podrías reducir la carga de recursos y mano de obra mediante la externalización del servicio de representación fiscal
  • Sigue expandiéndote en nuevos mercados con mayor facilidad
Consúltanos sobre temas relacionados con la representación fiscal
Ilustración del logotipo de Avalara en una nube sobre un portátil que muestra datos y gráficos de impuestos, con cajas de envío en primer plano y un mapa del mundo de fondo.
Ilustración del logotipo de Avalara en una nube sobre un portátil que muestra datos y gráficos de impuestos, con cajas de envío en primer plano y un mapa del mundo de fondo.

Representación fiscal

Cuando vendas en Europa, es posible que debas designar un representante fiscal. Avalara puede asumir esta responsabilidad para tu negocio cuando sea necesario y gestionar tus obligaciones en materia de declaraciones de impuestos ante las autoridades locales.

  • Contrata a expertos en idiomas y divisas locales para que representen a tu empresa en la UE
  • Podrías reducir la carga de recursos y mano de obra mediante la externalización del servicio de representación fiscal
  • Sigue expandiéndote en nuevos mercados con mayor facilidad

Preguntas frecuentes

Un representante fiscal está registrado en el mismo país en el que necesitas estar registrado a efectos de IVA, actúa como representante local de tu negocio y es designado para gestionar tus obligaciones en materia de presentación de impuestos y tratar con las autoridades fiscales locales en tu nombre.

Un representante fiscal es solo para el IVA. El representante fiscal solicita el registro a efectos del IVA en tu nombre y es representante solidario de la declaración y el pago del IVA.

Un representante fiscal trabaja para que tu negocio cumpla con las normativas locales en materia de IVA, y se encarga de preparar y presentar las declaraciones de IVA. Lleva los registros contables de conformidad con las normas locales y los mantiene a disposición de las autoridades fiscales locales para su inspección.

Avalara puede ser tu representante fiscal en todos los países de la UE, así como en tres países no pertenecientes a la UE donde se requiere un representante fiscal: Islandia, Noruega y Suiza.

Necesitas un representante fiscal para empezar o seguir operando en el país en el que sea un requisito. Un representante fiscal puede ayudarte a mantenerte al día con las normas y la legislación de las autoridades fiscales locales.

Solo necesitas un representante fiscal fuera de la UE en los tres países donde es un requisito: Islandia, Noruega y Suiza.

Los países en los que se exige un representante fiscal a las empresas no pertenecientes a la UE que estén registradas a efectos del IVA en la UE son Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia.

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