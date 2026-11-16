|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
February 19, 2026
|
February
|
March 19, 2026
|
March
|
April 17, 2026
|
April
|
May 19, 2026
|
May
|
June 19, 2026
|
June
|
July 17, 2026
|
July
|
August 19, 2026
|
August
|
September 18, 2026
|
September
|
October 19, 2026
|
October
|
November 19, 2026
|
November
|
December 18, 2026
|
December
|
January 19, 2027
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
Q1 (January 1–March 31)
|
April 20, 2026
|
Q2 (April 1–June 30)
|
July 20, 2026
|
Q3 (July 1–September 30)
|
October 20, 2026
|
Q4 (October 1–December 31)
|
January 20, 2027
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
H1 (January 1–June 30)
|
July 20, 2026
|
H2 (July 1–December 31)
|
January 20, 2027
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January 1–December 31
|
January 20, 2027