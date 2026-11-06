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Florida sales and use tax guide

All you need to know about sales and use tax in the Sunshine State

Learn about sales tax automation

Introducing our Sales Tax Automation 101 series. The first instalment covers the basics of sales tax automation: what it is and how it can help your business.
Read Chapter 1
101-automation-guide

Sales tax 101

 

Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) for the sale of certain goods and services. Florida’s general state sales tax rate is 6%, with specific exceptions for retail sales of new mobile homes at 3%; amusement machine receipts at 4%; and electricity at 6.95%. These rates are set by the Florida Department of Revenue and apply to most taxable sales made within the state. Currently, combined sales tax rates in Florida generally range from approximately 6% to over 8%, depending on the location of the sale and the applicable local discretionary sales surtax. Effective 1 July 2021, businesses must use a rounding algorithm when calculating sales tax due on a transaction. The computation must be carried to the third decimal place; if the third decimal place is greater than 4, the tax must be rounded up to the next cent. The Florida Department of Revenue requires businesses to use a standardised rounding algorithm to maintain accurate and compliant sales tax calculations.

 

Effective 1 October 2025, the state sales tax imposed on rent or licence fees for the use of real property (commercial rentals) is repealed. On top of the state sales tax, there may be one or more local sales taxes, as well as one or more special district taxes, which range between 0.10% and 2%. This change affects businesses that lease or rent commercial properties in Florida and alters how state and local sales tax is applied to commercial leases.

 

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of Florida by collecting tax from purchasers and remitting the tax to the Florida Department of Revenue. Effective 1 July 2021, businesses making remote sales into Florida are required to collect and electronically remit sales and use tax, including any applicable discretionary sales surtax, if they made taxable remote sales in excess of $100,000 over the previous calendar year. This requirement is part of Florida’s economic nexus law established after the Wayfair ruling, ensuring out-of-state sellers comply with state sales tax collection rules.

 

Any sales tax collected from customers belongs to the state of Florida, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

 

When you need to collect Florida sales tax

 

In Florida, sales tax is collected on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state and local tax authorities. The seller acts as a de facto tax collector.

 

To help you determine whether you need to collect sales tax in Florida, start by answering these three questions:

 

  1. Do you have nexus in Florida?
  2. Are you selling taxable goods or services to Florida residents?
  3. Are your buyers required to pay sales tax?

 

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

 

Failure to collect Florida sales tax

 

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

 

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.

Sales tax nexus

 

 

The need to collect sales tax in Florida is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means “to bind or tie,” and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.

 

Nexus triggers

 

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

 

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.

 

While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Florida, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Florida.

 

Out-of-state sellers

 

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following ways:

 

Affiliate nexus: Having ties to businesses or affiliates in Florida. This includes, but isn’t limited to, the design and development of tangible personal property (goods) sold by the remote retailer, or solicitation of sales of goods on behalf of the retailer.

 

Click-through nexus: Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise. At this time, Florida has not enacted a click-through nexus law.

 

Inventory in the state: Storing property for sale in the state. This includes merchandise owned by Fulfilment by Amazon (FBA) merchants and stored in Florida in a warehouse owned or operated by Amazon. Florida asserts that ownership of real or tangible personal property located in the state is a nexus-creating activity.

 

Trade shows: Attending conventions or trade shows in Florida. You may be liable for collecting and remitting Florida sales or use tax on orders taken or sales made during Florida conventions or trade shows. However, you generally would not have nexus if the written agreement between the sponsor and exhibitor:

 

  • Prohibits the sale of tangible personal property or services; or
  • Limits the exhibitor to only make sales for resale

 

If you have sales tax nexus with Florida, you’re required to register with the DOR and to charge, collect, and remit the appropriate tax to the state.

 

Trailing nexus

 

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. Currently, Florida does not have an explicitly defined trailing nexus policy.

 

Fulfilment by Amazon (FBA)

 

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfilment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Florida.
 

If you sell taxable goods to Florida residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax. 
 

Sourcing sales tax in Florida: which rate to collect

 

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing). 

 

Florida generally uses destination sourcing. In-state and collecting out-of-state dealers must collect the sales tax rate in effect where the transaction or delivery occurs.

 

However, the Florida Department of Revenue has required Florida florists to collect the rate in effect at their place of business on their sales to customers located in other states.

 

For additional information, see the Florida Department of Revenue Business Owner’s Guide.

 

Business registration in Florida

 

After determining you have sales tax nexus in Florida, you need to register with the proper state authority and collect, file, and remit sales tax to the state. We get a lot of questions regarding this and recognise it may be the most difficult hurdle for businesses to overcome. Avalara Licensing can help you obtain your Florida business licence and sales tax registration.

 

How to register for a Florida seller’s permit

 

You can register for a Florida Business Tax Licence online through the Florida Department of Revenue. To apply, you’ll need to provide the Florida DOR with certain information about your business, including but not limited to:

 

  • Business name, address, and contact information
  • Federal EIN number
  • Date business activities began or will begin
  • Projected monthly sales
  • Projected monthly taxable sales
  • Products to be sold 

 

Cost of registering for a Florida seller’s permit

 

There is currently no cost to register for a business tax licence in Florida.

 

Acquiring a registered business

 

You must register with the Florida DOR if you acquire an existing business in Florida. The state requires all registered businesses to have the current business owner’s name and contact information on file.

 

Streamlined Sales Tax (SST)

 

The Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA), or Streamlined Sales Tax (SST), is an effort by multiple states to simplify the administration and cost of sales and use tax for remote sellers. Remote sellers can register in multiple states at the same time through the Streamlined Sales Tax Registration System (SSTRS).
 

Currently, Florida is not an SST member state.

 

Collecting sales tax

 

Once you've successfully registered to collect Florida sales tax, you’ll need to apply the correct rate to all taxable sales, remit sales tax, file timely returns with the Florida DOR, and keep excellent records. Here’s what you need to know to keep everything organised and in check.

 

How you collect Florida sales tax is influenced by how you sell your goods: 

 

Brick-and-mortar store: Have a physical store? Brick-and-mortar point-of-sale solutions allow users to set the sales tax rate associated with the store location. New tax groups can then be created to allow for specific product tax rules.

 

Hosted store: Hosted store solutions like Shopify or Squarespace offer integrated sales tax rate determination and collection. Hosted stores offer sellers a dashboard environment where Florida sales tax collection can be managed.

 

Marketplace: Marketplaces like Amazon or Etsy offer integrated sales tax rate determination and collection, usually for a fee. As with hosted stores, you can set things up from your seller dashboard and let your marketplace provider do most of the heavy lifting.

 

Mobile point of sale: Mobile POS systems like Square rely on GPS to determine sale location. The appropriate tax rate is then determined and applied to the order. Specific tax rules can be set within the system to allow for specific product tax rules.

 

Florida sales tax collection can be automated to make your life much easier. Avalara AvaTax seamlessly integrates with the business systems you already use  to deliver sales and use tax calculations in real time.

 

Tax-exempt goods

 

Some goods are exempt from sales tax under Florida law. Examples include most non-prepared food items, food stamps, and medical supplies.

We recommend businesses review the laws and rules put forth by the Florida Department of Revenue and stay up to date on which goods are taxable and which are exempt, and under what conditions.

 

Tax-exempt customers

Some customers are exempt from paying sales tax under Florida law. Examples include government agencies, some nonprofit organisations, and merchants purchasing goods for resale.

 

Sellers are required to collect a valid exemption or resale certificate from buyers to validate each exempt transaction.

 

Misplacing a sales tax exemption/resale certificate

 

Florida sales tax exemption and resale certificates are worth far more than the paper they’re written on. If you’re audited and cannot validate an exempt transaction, the Florida Department of Revenue may hold you responsible for the uncollected sales tax. In some cases, late fees and interest will be applied and can result in large, unexpected bills.

 

Sales tax holidays

 

Sales tax holidays exempt specific products from sales and use tax for a limited period of time, usually a weekend or a week. Approximately 20 states offer sales tax holidays every year. 

 

Florida often provides one or more sales tax holidays, but they’re not set to recur annually; they need to be established each year by the Florida Legislature. Common Florida sales tax holidays include:

 

  • Back-to-school tax holiday: August 
  • Disaster preparedness tax holiday: June

Filing and remittance

 

You’re registered with the Florida Department of Revenue and you’ve begun collecting sales tax. Remember, those tax dollars don’t belong to you. As an agent of the state of Florida, your role is that of intermediary to transfer tax dollars from consumers to the tax authorities.

 

How to file

 

Once you’ve collected sales tax, you’re required to remit it to the Florida DOR by a certain date. The Florida DOR will then distribute it appropriately.

 

Filing a Florida sales tax return is a two-step process comprised of submitting the required sales data (filing the return) and remitting the collected tax dollars (if any) to the Florida DOR. The filing process forces you to detail your total sales in the state, the amount of sales tax collected, and the location of each sale.

 

Florida sales & use tax filing form, DR-15 is available for download from the Florida DOR. However, taxpayers are encouraged to file online through the My Florida tax portal.

 

Filing frequency

The Florida DOR will assign you a filing frequency. Typically, this is determined by the size or sales volume of your business. State governments generally ask larger businesses to file more frequently. See the filing due dates section for more information.

Florida sales tax returns and payments must be remitted at the same time; both have the same due date. Sales and use tax returns and payments are due on the 1st and late after the 20th day of the month following each Florida tax reporting period. Businesses must submit their Florida sales tax return and payment electronically by the 20th of the month following the reporting period to remain compliant.

 

Online filing

You may file directly with the Florida DOR by visiting their site and entering your transaction data manually. Businesses that paid $5,000 or more in sales and use tax during the state of Florida’s prior fiscal year are required by law to file and pay sales and use tax electronically during the next calendar year. Electronic filing can be completed through the Florida Department of Revenue’s e-services portal, which is the official platform for filing and remitting sales and use tax online. This is a free service, but preparing Florida sales tax returns can be time-consuming — especially for larger sellers.  

 

Using a third party to file returns

 

To save time and avoid costly errors, many businesses outsource their sales and use tax filing to an accountant, bookkeeper, or use sales tax automation software like AvaTax. This is a normal business practice that can save business owners time and help them steer clear of costly mistakes due to inexperience and a lack of deep knowledge about Florida sales tax code. 

 

Filing when there are no sales

 

Once you have a Florida business tax licence, you’re required to file returns at the completion of each assigned collection period regardless of whether any sales tax was collected. When no sales tax was collected, you must file a "zero return.”

Failure to submit a zero return can result in penalties and interest charges.

 

Closing a business

 

The Florida DOR requires all businesses to “close their books” by filing a final sales tax return. This also holds true for business owners selling or otherwise transferring ownership of their business. 

 

Timely filing discount

 

Many states encourage the timely or early filing of sales and use tax returns with a timely filing discount. The Florida DOR offers a vendor discount (also known as a dealer collection allowance) of 2.5% of the first $1,200 of tax due, with a maximum of $30 for each reporting location. This Florida DOR incentive rewards timely filing and remittance of sales tax, helping businesses reduce administrative costs.

 

Florida filing due dates 

 

It's important to know the due dates associated with the filing frequency assigned to your business by the Florida Department of Revenue. This way you'll be prepared and can plan accordingly. Failure to complete filing by the assigned date can lead to fines and interest charges.

Source: Florida Department of Revenue

 

Florida 2026 monthly filing due dates

Reporting period

Filing deadline

January

19 February 2026

February

19 March 2026

March

17 April 2026

April

19 May 2026

May

19 June 2026

June

17 July 2026

July

19 August 2026

August

18 September 2026

September

19 October 2026

October

19 November 2026

November

18 December 2026

December

19 January 2027

Florida 2026 quarterly filing due dates

Reporting period

Filing deadline

Q1 (1 January–31 March)

20 April 2026

Q2 (1 April–30 June)

20 July 2026

Q3 (1 July–30 September)

20 October 2026

Q4 (1 October–31 December)

20 January 2027

Florida 2026 semi-annual due dates

Reporting period

Filing deadline

H1 (1 January–30 June)

20 July 2026

H2 (1 July–31 December)

20 January 2027

Florida 2026 annual due dates

Reporting period

Filing deadline

1 January–31 December

20 January 2027

Late filing

 

Filing a Florida sales tax return late may result in a late filing penalty as well as interest on any outstanding tax due: The floating rate of interest is 12%. For more information, refer to our section on penalties and interest.

In the event a Florida sales tax filing deadline was missed due to circumstances beyond your control (e.g., weather, accident), the Florida DOR may grant you an extension. However, you may be asked to provide evidence supporting your claim.

 

Penalties and interest

 

Hopefully you don’t need to worry about this chapter because you’re filing and remitting Florida sales tax on time and without incident. However, in the real world, mistakes happen. 


If you miss a sales tax filing deadline, follow the saying, “better late than never,” and file your return as soon as possible. Failure to file returns and remit collected tax on time may result in penalties and interest, and the longer you wait to file, the greater the penalty and the greater the interest.
 

If you’re in the process of acquiring a business, it’s strongly recommended that you contact the Florida DOR and enquire about the current status of the potential acquisition. Once you've purchased the business, you’ll be held responsible for all outstanding Florida sales and use tax liability.

 

Shipping and handling

 

Because Florida is one of the largest states in the Union, most businesses have customers in the Sunshine State. If you’re collecting sales tax from Florida residents, you’ll need to consider how to handle taxes on shipping and handling charges.

 

Taxable and exempt shipping charges

 

Florida sales tax may apply to charges for shipping, delivery, freight, handling, and postage (transportation charges). 

 

The general rule in Florida is that transportation charges are taxable when they’re included in the sales price of taxable tangible personal property (i.e., not separately stated on an invoice or bill of sale).

 

Transportation charges that cannot be avoided are also taxable, even if separately stated. Under Florida sales tax law, delivery, shipping, and freight charges may be taxable depending on how they’re itemised on the invoice. Transportation charges that cannot be avoided are also taxable, even if separately stated. 

 

However, transportation charges that can be avoided (e.g., by having the purchaser arrange for pickup and delivery of the goods themselves) are exempt if separately stated on the invoice or bill of sale. Transportation charges are also exempt when a purchaser decides to contract with a third-party carrier and pays transportation charges directly to the third-party carrier.

 

Sales tax may also apply to certain drop-shipping scenarios. In general, sales tax applies when goods are drop shipped:

 

  • To a dealer’s Florida customer from a seller’s facility in Florida; or
  • To a Florida customer from a seller’s facility outside Florida if the seller uses its own transportation; or
  • From a seller’s facility outside Florida if the terms of delivery require the drop shipper to collect the sales price from the Florida customer.

 

Sales tax also generally applies when the seller is a Florida manufacturer and the buyer is an unregistered out-of-state dealer unable to furnish a Florida annual resale certificate for sales tax.

 

The Florida Department of Revenue recommends keeping clear invoices and records for all transactions. Records must reflect the total gross receipts from all sales, rentals, leases, taxable services, and taxable labour, as well as the total purchases of taxable items. Additional records must be kept to validate deductions, exclusions, or exemptions.

 

There are exceptions to almost every rule with sales tax, and the same is true for shipping and handling charges. Specific questions on shipping in Florida and sales tax should be taken directly to a tax professional familiar with Florida tax laws.

 

For more information, see Are delivery charges subject to sales tax? and Are drop-shipments subject to tax?

 

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