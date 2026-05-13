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Motivo astratto di triangoli azzurri e bianchi che formano uno sfondo geometrico.

Conformità fiscale potenziata dall'IA pensata per le aziende del settore manifatturiero e della distribuzione

Avalara risolve le comuni problematiche fiscali lungo tutta la catena di fornitura, riducendo il rischio legato alle verifiche fiscali, aumentando l'efficienza e incrementando i risparmi.
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Manufacturing Explainer
Video: Scopri come Avalara offre una conformità fiscale basata su AI lungo l’intera catena di approvvigionamento
Scelta dalle aziende di tutti i settori
"Logo di Firewire in testo nero."
Logo di Inovonics con motivo circolare verde e testo blu.
Logo di Cram-A-Lot con due teste di ariete rivolte verso l'interno, un compattatore arancione al centro e il marchio in testo arancione sotto.
"Logo di Arlen Ness con uno stemma alato dorato sopra il nome del marchio in grassetto."
Logo di Pacon con un sole colorato a segmenti viola, verdi e rosa.
Logo di Micro Matic con testo nero ed elementi circolari rossi.

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara.

 

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità. 

 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti!

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VANTAGGI

Semplifica la conformità fiscale in ogni fase

Gestisci le vendite esenti in sicurezza

La gestione manuale dei certificati di esenzione può causare errori, ritardi e rischi legati alle verifiche fiscali. Con Avalara potrai automatizzare la raccolta dei documenti, applicare le esenzioni in modo preciso, monitorare le scadenze e richiedere i rinnovi in anticipo.

Riduci il rischio di verifiche fiscali

I certificati di esenzione non validi, scaduti o mancanti ti espongono a rischi. Avalara centralizza i dati relativi alla sales tax in un'unica fonte attendibile utile in caso di verifica fiscale e per la conformità fiscale.

Scopri quando e dove presentare le dichiarazioni

Assicurati di essere registrato e di presentare le dichiarazioni ovunque tu abbia obblighi fiscali. Avalara tiene monitorate le soglie in tutti gli stati dove svolgi attività e ti avvisa prima che tu debba registrarti, riscuotere la sales tax o gestire i certificati di esenzione.

Gestisci tariffe e requisiti complessi

Normative, aliquote ed esenzioni fiscali cambiano di frequente e possono variare in base alla località. Avalara applica regole fiscali specifiche in base al prodotto in oltre 12.000 giurisdizioni fiscali che applicano la sales tax negli Stati Uniti e gestisce i codici HS e i calcoli dei costi all'importazione per semplificare le pratiche doganali internazionali.  

Semplifica la conformità globale

Evita ritardi e costi doganali imprevisti. Avalara applica i codici HS e calcola IVA, GST e dazi doganali per aiutarti a restare conforme alle normative che regolano il commercio globale, in continuo cambiamento.

Massimizza il risparmio fiscale

Non versare più del dovuto per la use tax sugli acquisti. Avalara offre maggiore visibilità sugli obblighi fiscali, per proteggere liquidità e margini. Questo risultato è ottenuto centralizzando i dati provenienti dai diversi sistemi, permettendo così ai team fiscali di monitorare le passività, applicare le politiche interne e rilevare eventuali anomalie.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni.Questa è la conformità agentica in azione.
Scopri di più
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Illustration of an AI robot with Avalara branding, surrounded by icons representing trust, automation, and technology.
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AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni.Questa è la conformità agentica in azione.

I prodotti inclusi nella tua soluzione

Avalara AvaTax

Applica aliquote fiscali più precise e sempre aggiornate in base al luogo, all'imponibilità dei prodotti, alla normativa vigente e altro ancora.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Elaborazione, raccolta e accesso ai documenti di esenzione.
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Avalara Returns

Delega la complessità della compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, del versamento IVA e della gestione delle notifiche.
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Avalara Tax Research

Accedi agli strumenti e ai servizi di ricerca delle informazioni sulla sales tax per approfondimenti fiscali completi e di facile comprensione.
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Avalara VAT Reporting

Genera dichiarazioni fiscali più precise grazie agli oltre 150 controlli sui dati, per una reportistica più affidabile.
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Avalara Consumer Use

Valuta autonomamente i tuoi obblighi di versamento della use tax a carico dei consumatori senza complicati fogli di calcolo o costose soluzioni personalizzate.
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Sfondo geometrico blu con triangoli sovrapposti.

Integrazioni

Grazie alle integrazioni preconfigurate e a una solida API, puoi collegare i tuoi gestionali o la tua attuale infrastruttura tecnologica

Logo di Epicor con testo verde acqua su sfondo bianco.
Logo di Acumatica con lo slogan "The Cloud ERP."
Logo rosso di "Infor" su sfondo bianco.
Logo di Microsoft con quattro quadrati colorati e testo grigio.
Logo di Sage con testo verde su sfondo bianco.
Logo di Oracle NetSuite.
Scopri altre integrazioni

Testimonianze dei clienti

Leggi cosa dicono i nostri clienti

“La preparazione dei bilanci e delle analisi finanziarie, la gestione dell'ufficio... tutte attività che avevamo dovuto accantonare a causa della sales tax. È una differenza abissale.”

  • —Jim Stuckey
  • CFO, Cram-A-Lot

“Abbiamo potuto spostare le persone su attività di maggior valore, come la gestione degli asset e l'aggiornamento degli altri sistemi.”

  • —Barb Mika
  • Supervisore contabilità vendite, Oxbo

“Senza dubbio, la cosa più importante è sapere che siamo in regola. Mi aiuta a dormire meglio la notte.”

  • —Julie Meredith
  • Direttore Amministrazione e Contabilità, Elettric80
Vedi tutte le testimonianze dei clienti

Esplora le nostre soluzioni per il settore manifatturiero

GUIDA

Perché le aziende manifatturiere scelgono Avalara

Le aziende manifatturiere oggi si trasformano a velocità record. Scopri perché Avalara offre alle aziende un vantaggio competitivo e accelera la crescita. 
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Perché le aziende manifatturiere scelgono Avalara

Le aziende manifatturiere oggi si trasformano a velocità record. Scopri perché Avalara offre alle aziende un vantaggio competitivo e accelera la crescita. 

DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI

Avalara per il settore manifatturiero

Scopri come Avalara aiuta i produttori ad automatizzare il processo di compliance fiscale e ridurre i rischi. In questo modo i team possano concentrarsi sulla logistica, l'ottimizzazione dei costi e la crescita.
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Avalara per il settore manifatturiero

Scopri come Avalara aiuta i produttori ad automatizzare il processo di compliance fiscale e ridurre i rischi. In questo modo i team possano concentrarsi sulla logistica, l'ottimizzazione dei costi e la crescita.

GUIDA

Aggiornamenti della normativa fiscale Avalara 2026 per il settore manifatturiero

La 10ª edizione del nostro rapporto annuale esamina le norme e i regolamenti fiscali che ogni azienda del settore manifatturiero deve conoscere.
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Demo
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La 10ª edizione del nostro rapporto annuale esamina le norme e i regolamenti fiscali che ogni azienda del settore manifatturiero deve conoscere.

GUIDA

I 5 passi per gestire la conformità alla sales tax per i venditori esenti

La gestione dei certificati di esenzione può essere complicata, ma trovare la soluzione fiscale giusta per la tua attività non deve essere un problema. Scopri perché con la nostra guida in 5 step. 
Ottieni la guida
5 steps to managing sales tax compliance for exempt sellers
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La gestione dei certificati di esenzione può essere complicata, ma trovare la soluzione fiscale giusta per la tua attività non deve essere un problema. Scopri perché con la nostra guida in 5 step. 

REPORT

Forrester Total Economic Impact™ Study

Forrester Consulting ha calcolato il ROI, il risparmio sui costi e i vantaggi offerti dai prodotti e servizi Avalara. 
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Forrester Total Economic ImpactTM Study
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Forrester Total Economic Impact™ Study

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