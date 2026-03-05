Todos los estados que tienen un impuesto estatal sobre las ventas y el uso, además de Puerto Rico y Washington, D.C., tienen algún tipo de legislación sobre los facilitadores de marketplaces.

Esto significa que la mayoría de los estados exigen que los facilitadores de marketplaces recauden el impuesto sobre las ventas por ti y lo paguen al gobierno.

Missouri ha sido el último estado en promulgar una ley que se aplica a los facilitadores de marketplaces. La legislacón sobre facilitadores de marketplaces de Missouri entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Recuerda que la legislación sobre los facilitadores de marketplaces pueden variar incluso dentro del mismo estado (como es el caso de Alaska). Nuestra guía sobre la legislación aplicable a los facilitadores de marketplaces de cada estado puede ayudarte a conocer las reglas de tu estado.