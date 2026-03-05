Contáctanos
Soluciones para ayudar a gestionar los impuestos sobre las ventas y el uso en marketplaces

Puede ayudar a que tu marketplace cumpla con las normas, mejore su eficiencia y reduzca riesgos.
Vídeo: Conoce cómo el impuesto sobre las ventas en los mercados en línea puede influir en tu empresa.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones para gestionar impuestos de Avalara.

 

Este será el proceso después de que nos lo envíes:

 

  • Revisaremos las necesidades de tu compañía.
  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas
  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudarte a optimizar el cumplimiento normativo.

 

Seminario web

Soluciones para ayudar a gestionar el cumplimiento del impuesto sobre las ventas para vendedores y facilitadores de marketplaces

Image promoting a webinar titled 'Understanding Sales Tax for Online Marketplaces', featuring a large microphone graphic and a person writing notes on an orange background.
Vídeo: El crecimiento de las ventas en mercados en línea trae consigo nuevas obligaciones fiscales en el impuesto sobre las ventas.

VENTAJAS

Puede ayudar a optimizar la gestión del cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas en marketplaces

Ayuda a gestionar las obligaciones de nexo

Recibe alertas cuando te acerques a los umbrales de nexo en diferentes estados para que puedas solicitar licencias y registrar tu empresa.

Automatiza la distribución de formularios

Envía automáticamente los formularios 1099 y W-9 a tus vendedores para cumplir con los umbrales de venta reducidos.

Calcula los impuestos a los que están sujetos los productos

Calcula los impuestos sobre las ventas de una manera más precisa para tus clientes en función del tipo de marketplace en el que te encuentres (físico, digital o de servicios) y de los estados en los que venden.

Características

Consideraciones clave en el ámbito de un marketplace

¿Qué hace que un facilitador de marketplace sea un facilitador?

La definición exacta de un facilitador de marketplace varía de un estado a otro. Pero, por lo general, un facilitador de mercado es una empresa que:
  • Posee, opera o controla un marketplace físico o electrónico
  • Contrata con vendedores del marketplace para facilitar la venta de sus productos o servicios
  • Cobra directa o indirectamente el pago del comprador y transfiere todo o parte del pago al vendedor del marketplace

     

    En otras palabras, el facilitador del marketplace conecta a los vendedores con sus clientes y gestiona las transacciones, incluida la recaudación de impuestos.

    ¿Qué tipo de marketplace eres?

    Cada tipo de marketplace tiene sus peculiaridades fiscales únicas y, a menudo, complejas que se deben tener en cuenta.
    • Los marketplaces de bienes físicos venden principalmente productos físicos tangibles y, a diferencia de los marketplaces digitales o los marketplaces de servicios, a menudo tienen que almacenar o enviar los artículos a los clientes, lo que genera obligaciones fiscales inesperadas.
    • Los marketplaces de productos digitales se especializan en la venta de productos digitales y contenido digital. Es importante que las empresas sepan si los productos digitales están sujetos a impuestos en las jurisdicciones en las que venden.
    • Los marketplaces de servicios bajo demanda, o marketplaces de servicios, venden servicios a los clientes en lugar de productos reales. Los servicios van desde la entrega hasta el transporte compartido, el cuidado de los niños, la educación y mucho más. Entender la tributación de tu tipo de servicio es clave para cumplir con la normativa tributaria.
    • Los marketplaces de comercio a través de redes sociales venden productos directamente a través de plataformas o aplicaciones de redes sociales, combinando el comercio electrónico con las redes sociales. Su naturaleza única supone retos en materia de impuestos sobre las ventas, que incluye la determinación de las obligaciones tributarias en múltiples jurisdicciones y el cumplimiento normativo de las transacciones en tiempo real.

    HISTORIAS DE CLIENTES

    Ve lo que opinan nuestros clientes

    «Enviamos productos a todo el mundo. Poder ofrecer la comodidad adicional de recaudar esos impuestos y aranceles por adelantado es una buena mejora para ese grupo de clientes».

    • —Jason Macatangay 
    • Director financiero deThreadless

    «Si no cumples con las normas, las cosas pueden ponerse muy feas, muy rápido. Avalara, en ese sentido, me ayuda a dormir mejor por la noche».

    • —Jason Heckel
    • Director jefe de gestión de impuestos deZillow Group

    Productos en tu solución

    Avalara AvaTax

    Aplica tasas impositivas más precisas y actualizadas periódicamente según la ubicación, la tributación, la legislación y otros factores.
    Avalara Returns

    Reduce el trabajo de preparar declaraciones, presentaciones y envíos, y de gestionar avisos.
    Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

    Procesa, recopila y accede a los documentos de exención.
    Avalara AvaTax Cross-Border

    Calcula o haz una estimación de los derechos de aduana e impuestos de importación en tiempo real al finalizar la compra.
    Preguntas frecuentes

    Un marketplace en línea es un sitio web o plataforma que permite la compra y venta de bienes y servicios entre clientes y comerciantes sin que tengan que abandonar el sitio.

    Estás utilizando un marketplace en línea cada vez que compras en Amazon Marketplace, Walmart Marketplace o Etsy. Incluso puedes vender productos en un marketplace en línea para tu negocio.

    Si ese es el caso, es importante entender las implicaciones fiscales de dónde vendes y cómo se vende.

    Por lo general, hay cuatro condiciones clave que un marketplace debe cumplir para considerarse un facilitador del marketplace:

    • La plataforma enumera o anuncia productos para la venta por parte de vendedores del marketplace

    • Permite los pagos entre vendedores y clientes

    • Los clientes pagan directamente al marketplace, que luego paga al vendedor del marketplace

    • El marketplace recibe una compensación por prestar este servicio

    Esta facilitación de los pagos es un factor clave para determinar qué es un facilitador del marketplace y qué no lo es. Si el marketplace cobra el pago de tu cliente, te devuelve ese dinero y recibe el pago en el proceso, es probable que se trate de un facilitador de marketplace.

    Saber si vendes o no en una plataforma de comercio electrónico o a través de un facilitador de marketplace puede ser una distinción crucial para las pequeñas empresas. Esto es especialmente cierto cuando se trata del impuesto sobre las ventas.

    Las plataformas en línea que recaudan los pagos de los clientes para los vendedores del marketplace y luego entregan esos pagos a los vendedores mientras se les paga por su servicio se consideran facilitadoras de marketplaces.

    Algunos ejemplo actuales de plataformas de marketplace son Amazon Marketplace, Walmart Marketplace, Etsy, eBay y Wayfair. Otros ejemplos son marketplaces en línea como Alibaba Marketplace y Newegg Marketplace.

    Si vendes en línea, pregúntate si tu cliente te paga directamente a ti o a tu marketplace. Si la respuesta a esta pregunta es la segunda opción, es muy probable que vendas a través de un facilitador de marketplace.

    Todos los estados que tienen un impuesto estatal sobre las ventas y el uso, además de Puerto Rico y Washington, D.C., tienen algún tipo de legislación sobre los facilitadores de marketplaces.

    Esto significa que la mayoría de los estados exigen que los facilitadores de marketplaces recauden el impuesto sobre las ventas por ti y lo paguen al gobierno.

    Missouri ha sido el último estado en promulgar una ley que se aplica a los facilitadores de marketplaces. La legislacón sobre facilitadores de marketplaces de Missouri entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

    Recuerda que la legislación sobre los facilitadores de marketplaces pueden variar incluso dentro del mismo estado (como es el caso de Alaska). Nuestra guía sobre la legislación aplicable a los facilitadores de marketplaces de cada estado puede ayudarte a conocer las reglas de tu estado.

    Sí. En la mayoría de los casos, debes asegurarte de cobrar impuestos sobre las ventas por todos los productos que vendas, incluso en un marketplace en línea.

    La buena noticia es que, en los casos en los que tu marketplace se considere un facilitador de marketplace, el marketplace recauda y remite los impuestos sobre las ventas en tu nombre.

    Sí, con excepciones muy limitadas. Si tu marketplace reúne los requisitos para ser un facilitador de marketplace, entonces está legalmente obligado a recaudar y remitir los impuestos sobre las ventas en tu nombre.

    Sí. Recuerda que las leyes sobre facilitadores de marketplaces solo exigen que el marketplace recaude y remita los impuestos sobre las ventas en tu nombre. Sigue siendo tu responsabilidad presentar las declaraciones de impuestos sobre las ventas a tiempo según tu calendario de presentación. También puede que existan obligaciones adicionales para tu empresa, por lo que debes consultar esto con tu plataforma específica.

    ¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

