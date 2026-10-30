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Aliquote e requisiti di conformità IVA nel Regno Unito

Aliquote IVA nel Regno Unito

Il Regno Unito adotta un sistema IVA amministrato dall'HMRC (His Majesty’s Revenue & Customs). Anche se il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea, il suo impianto IVA continua ad aderire a numerosi principi essenziali della disciplina dell’UE.

 

L'aliquota IVA standard nel Regno Unito è del 20%. Si applicano inoltre aliquote ridotte e aliquote a zero a determinate categorie di beni e servizi.

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

20%

Standard

La maggior parte dei beni e servizi

5%

Ridotta

Combustibili ed energia per uso domestico, alcuni materiali per il risparmio energetico, alcuni prodotti per la salute e il benessere

0%

Aliquota zero

Esportazioni di beni, principalmente alimentari, abbigliamento per bambini, libri e giornali, trasporti internazionali

Esente

Esente

Determinati servizi finanziari, assicurativi, educativi, sanitari e postali

Le aziende registrate ai fini IVA nel Regno Unito devono applicare l'aliquota IVA corretta alle vendite imponibili e versare l'IVA all'agenzia HMRC tramite dichiarazioni IVA periodiche.

Esenzioni IVA nel Regno Unito

Alcune vendite sono esenti IVA nel Regno Unito, inclusi la maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione, alcuni servizi di assistenza sociale e alcune attività di beneficenza.

 

Le vendite esenti non generano IVA a debito e generalmente non consentono il recupero dell'IVA a credito relativa a tali vendite.

Requisiti di registrazione ai fini IVA nel Regno Unito

Le aziende che svolgono attività imponibili nel Regno Unito devono richiedere un numero di partita IVA.

 

Le aziende con sede nel Regno Unito devono registrarsi ai fini IVA se il loro fatturato imponibile supera le 90.000 sterline in un periodo di 12 mesi consecutivi.

 

Le imprese estere (non stabilite nel Regno Unito) che effettuano vendite imponibili nel Regno Unito devono generalmente registrarsi ai fini IVA sin dalla prima fornitura imponibile, in quanto non è prevista una soglia di registrazione minima per le imprese non residenti.

 

Per le vendite B2C transfrontaliere di servizi digitali a clienti dell'UE, le aziende del Regno Unito devono considerare la soglia di 10.000 euro prevista dal regime OSS dell'UE. Il Regno Unito non aderisce al regime OSS e la registrazione deve essere presentata tramite uno Stato membro dell'UE, se applicabile.

 

Maggiori informazioni sulla registrazione ai fini IVA nel Regno Unito.

Requisiti per le dichiarazioni IVA nel Regno Unito

Le aziende registrate ai fini IVA nel Regno Unito devono presentare dichiarazioni IVA periodiche. La frequenza di presentazione standard è:

 

  • Trimestrale (impostazione predefinita per la maggior parte delle aziende)
  • Mensile, spesso quando sono previsti rimborsi IVA regolari
  • Annuale, nell'ambito del regime di contabilità annuale (a condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità e ottenere l’autorizzazione)

Le dichiarazioni IVA riportano l'IVA a debito sulle vendite e l'IVA a credito recuperabile sugli acquisti.


Oltre alle dichiarazioni IVA, alcune aziende potrebbero essere tenute a presentare la seguente documentazione:

 

  • Dichiarazioni doganali integrative per importazioni o esportazioni
  • Dichiarazioni statistiche o richieste dalle normative per il settore specifico, in base all'attività svolta

 

Tutte le dichiarazioni IVA devono essere presentate per via telematica all'agenzia HMRC tramite software compatibile MTD (Making Tax Digital).


Maggiori informazioni sulle dichiarazioni IVA nel Regno Unito.

Stoccaggio di merci in conto deposito (consignment stock)

Le aziende estere con giacenze di magazzino nel Regno Unito generalmente sono tenute a registrarsi ai fini IVA nel paese, in particolare quando le merci sono destinate alla vendita a clienti del Regno Unito.
 

A differenza dell'UE, dopo la Brexit, il Regno Unito non applica la semplificazione prevista per i call-off stock (merci a chiamata). La giacenza di merci in magazzino nel Regno Unito per la successiva vendita richiede in genere la registrazione ai fini IVA.
 

L'importazione di beni nel Regno Unito da paesi extra-UE può anche far sorgere obblighi IVA, a prescindere dalla modalità di gestione delle scorte a magazzino.

IVA all'importazione nel Regno Unito

Il Regno Unito consente alle aziende registrate ai fini IVA che rispondono a determinati requisiti di contabilizzare l'IVA all'importazione utilizzando il sistema PVA (Postponed VAT Accounting). Questo permette di dichiarare e recuperare l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA anziché versarla alla frontiera.

 

Per utilizzare il sistema PVA, un'azienda deve generalmente essere registrata ai fini IVA nel Regno Unito ed essere in possesso della documentazione doganale e di importazione appropriata.

IVA sui servizi digitali nel Regno Unito

Le aziende estere che forniscono servizi digitali (telecomunicazioni, trasmissione o servizi forniti elettronicamente) ai consumatori del Regno Unito devono generalmente applicare l'IVA del Regno Unito all'aliquota standard del 20%.

 

Il Regno Unito non applica una soglia minima di 10.000 euro a livello UE per i servizi digitali B2C nazionali. La registrazione ai fini IVA è generalmente richiesta dalla prima fornitura imponibile, a meno che non si applichi il meccanismo dell'inversione contabile.
 

Le aziende devono registrarsi ai fini IVA nel Regno Unito, se richiesto, e rispettare le norme del Regno Unito in materia di fatturazione e dichiarazione.

Meccanismi di recupero dell'IVA nel Regno Unito

Le aziende registrate nel Regno Unito possono recuperare l'IVA a credito tramite le loro dichiarazioni IVA, nel rispetto delle normali regole di detraibilità.
 

Le aziende non britanniche possono recuperare l'IVA nell'ambito del regime di rimborso IVA del Regno Unito (che sostituisce le procedure previste dalla 13a direttiva UE), in base ai requisiti di idoneità, reciprocità e documentazione.
 

Le scadenze e le procedure variano in base alla presenza o meno di una stabile organizzazione nel Regno Unito o all’estero del soggetto richiedente.

Regimi di agevolazione IVA per l'export nel Regno Unito

Il Regno Unito prevede vari strumenti di agevolazione IVA finalizzati a ridurre l’impatto dell’IVA sulla liquidità delle imprese esportatrici, tra cui:

 

  • Aliquota zero per le esportazioni di beni ammissibili
  • Deposito doganale e procedure speciali
  • Regimi di sospensione dei dazi e dell'IVA ai sensi della normativa doganale

L'idoneità dipende dal tipo delle forniture, dai volumi di esportazione e dai precedenti di conformità. Le aziende devono continuare a soddisfare le condizioni del regime fiscale adottato e a tenere correttamente i registri.

Dichiarazioni a fini statistici del Regno Unito

Nel Regno Unito è obbligatoria la presentazione di statistiche commerciali per determinati scambi di merci tra il Regno Unito e altri paesi. I requisiti applicabili variano a seconda delle soglie di valore e della direzione del commercio.


Gli obblighi di dichiarazione e le soglie minime sono stabiliti dalle autorità del Regno Unito e possono cambiare periodicamente.

Conformità alle regole di fatturazione IVA ed esigibilità

Le fatture IVA del Regno Unito devono includere:

 

  • Dati del fornitore e del cliente
  • Partita IVA del fornitore
  • Descrizione delle merci e/o dei servizi
  • Aliquota/e IVA applicata/e e importo IVA
     

Regole di esigibilità:
 

  • Beni: Il momento impositivo corrisponde generalmente con la data di vendita dei beni o di emissione della fattura, se precedente
  • Servizi: il momento impositivo è il primo tra l'emissione della fattura o il completamento del servizio
  • Importazioni: l'IVA è contabilizzata all'importazione a meno che non venga utilizzata la contabilità IVA differita
     

I registri IVA devono essere generalmente conservati per almeno sei anni. Le dichiarazioni e i pagamenti IVA sono solitamente dovuti un mese e sette giorni dopo la fine del periodo di riferimento.
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