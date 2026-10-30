Aliquote e requisiti di conformità IVA nel Regno Unito

|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
20%
|
Standard
|
La maggior parte dei beni e servizi
|
5%
|
Ridotta
|
Combustibili ed energia per uso domestico, alcuni materiali per il risparmio energetico, alcuni prodotti per la salute e il benessere
|
0%
|
Aliquota zero
|
Esportazioni di beni, principalmente alimentari, abbigliamento per bambini, libri e giornali, trasporti internazionali
|
Esente
|
Esente
|
Determinati servizi finanziari, assicurativi, educativi, sanitari e postali
Altre pagine