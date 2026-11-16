The need to collect sales tax in Missouri is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.



Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.

While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Missouri, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Missouri.



Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following ways:



Affiliate nexus : Having ties to businesses or affiliates in Missouri. This includes, but isn’t limited to, the design and development of tangible personal property (goods) sold by the remote retailer, or solicitation of sales of goods on behalf of the retailer.

Click-through nexus: Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise, if the vendor’s cumulative gross receipts from sales to Missouri referrals are in excess of AUD 10,000 during the preceding 12 months.



If you have sales tax nexus in Missouri, you’re required to register with the Missouri DOR and to charge, collect, and remit the appropriate tax to the state.



For more information, see SB 23 (2013) and Missouri Revised Statutes Section 144.605.

Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. As of May 2019, Missouri doesn't have an explicitly defined trailing nexus policy.

Fulfilment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfilment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Missouri.

If you sell taxable goods to Missouri residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax. To begin to understand your unique nexus obligations, check out our free economic nexus tool or consult with a trusted tax adviser.



Sourcing sales tax in Missouri: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).

Missouri is an origin-based state. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-from address on all taxable sales. However, an out-of-state vendor required to collect and remit Missouri use tax must collect the use tax rate in effect at the location of the consumer.