The need to collect sales tax in Nevada is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.

Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.



While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Nevada, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Nevada.



Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following ways:

Affiliate nexus: Having ties to businesses or affiliates in Nevada. This includes, but isn’t limited to, the design and development of tangible personal property (goods) sold by the remote retailer, or solicitation of sales of goods on behalf of the retailer. Affiliate nexus is established when:

An out-of-state retailer is part of a controlled group of business entities with a component member with a physical presence in Nevada; and

The component member engages in certain activities relating to the ability of the retailer to make retail sales to Nevada residents; and

The component member conducts any other activities in Nevada that are significantly associated with the retailer’s ability to establish and maintain a market in Nevada

Click-through nexus: Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise, and:



The cumulative gross receipts from sales by the retailer to customers in Nevada through any such referrals exceeds $10,000 during the preceding four quarterly periods

Economic nexus: Having a certain amount of economic activity in the state. For sales made on and after 1 October 2019, a remote seller must register with the state then collect and remit Nevada sales tax if the remote seller meets either of the following criteria (the economic thresholds):

Gross revenue from Nevada sales of $100,000 or more; or

200 or more separate transactions in the current or previous year

If you have sales tax nexus in Nevada, you’re required to register with the Nevada Department of Taxation and to charge, collect, and remit the appropriate tax to the state.



Inventory in the state: Storing property for sale in the state. This includes merchandise owned by Fulfilment by Amazon (FBA) merchants and stored in Nevada in a warehouse owned or operated by Amazon.



Trade shows: You may be liable for collecting and remitting Nevada sales and use tax on orders taken or sales made during Nevada conventions, events, or trade shows. If you make sales at one or two events during a 12-month period, you're required to declare your intent to sell taxable goods to the event promoter. The promoter will then provide you with a one-off sales tax return. Vendors are required to submit a completed return and all applicable sales tax to the promoter, who will then remit to the state.



If you attend more than two events during a 12-month period, you're required to register for a sales and use tax permit directly with the state of Nevada.



For more information, read about affiliate nexus, economic nexus, and trade show nexus in Nevada.

Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. As of June 2019, Nevada doesn't have an explicitly defined trailing nexus policy.

Fulfilment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfilment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Nevada.

If you sell taxable goods to Nevada residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax. To begin to understand your unique nexus obligations, check out our free economic nexus tool or consult with a trusted tax adviser.



Sourcing sales tax in Nevada: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).



Nevada is a destination-based state. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-to address on all taxable sales.