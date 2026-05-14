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Patrón abstracto de triángulos azul claro y blanco que forman un fondo geométrico.

Cumplimiento de la normativa tributaria con la ayuda de la IA, específicamente diseñado para fabricantes y distribuidores

Avalara está diseñada para ayudar a gestionar los retos habituales en materia de impuestos a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a reducir el riesgo de auditorías, mejorar la eficiencia y optimizar el uso de recursos.
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Vídeo: Descubre cómo Avalara ofrece cumplimiento de la normativa tributaria con tecnología de IA en toda la cadena de suministro.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
«Logotipo de Firewire en texto negro».
Logotipo de Inovonics con diseño circular verde y texto azul.
Logotipo de Cram-A-Lot con dos cabezas de carnero mirando hacia afuera, un compactador naranja en medio y el nombre de la marca en texto naranja debajo.
«Logotipo de Arlen Ness con un emblema alado dorado sobre el nombre de la marca en negrita».
Logotipo de Pacon con un diseño de sol colorido con segmentos morados, verdes y rosas.
Logotipo de Micro Matic con texto negro y elementos de diseño circulares rojos.

Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones para gestionar impuestos de Avalara.

 

Este será el proceso que seguirá después de que nos lo envíes:

 

  • Revisaremos las necesidades de tu compañía.
  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas.
  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudar a optimizar procesos relacionados con el cumplimiento normativo. 

 

Conéctate ya con nosotros, ¡estamos encantados de hablar contigo!

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VENTAJAS

Simplifica el cumplimiento de la normativa tributaria en cada paso

Gestiona tus ventas exentas con mayor seguridad y control

La gestión manual de los certificados de exención puede provocar errores, retrasos y mayor exposición a auditorías. Con Avalara, puedes automatizar la recopilación de documentos, aplicar exenciones de forma más precisa, hacer un seguimiento de los vencimientos y facilitar la solicitud de renovaciones.

Reduce el riesgo de exponerte a auditorías

Los certificados de exención no válidos, caducados o que faltan suponen un riesgo. Avalara centraliza tus datos de impuestos sobre las ventas, creando una única fuente de información fiable que sirve de apoyo en las auditorías y ayuda a garantizar el cumplimiento normativo.

Conoce cuándo y dónde presentar tus declaraciones de impuestos

Reduce la incertidumbre sobre tu situación registral y tus obligaciones de presentación de declaraciones con el apoyo de Avalara. Avalara monitoriza los umbrales por estado y puede alertarte cuando se aproximen los momentos clave para registrarte, recaudar impuestos sobre las ventas o gestionar certificados de exención.

Mantente al día con tipos impositivos y reglas complejas

Las normas, tipos impositivos y exenciones fiscales varían mucho y cambian a menudo. Avalara aplica las reglas fiscales específicas de cada producto en más de 12 000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU., y gestiona códigos del Sistema Armonizado y cálculos de costes de entrega para agilizar el despacho de aduanas transfronterizo.  

Optimiza el cumplimiento normativo a nivel global

Contribuye a reducir el riesgo de retrasos y derechos de aduana inesperados. Avalara aplica códigos del Sistema Armonizado y calcula el IVA, el GST y los aranceles aduaneros para ayudarte a cumplir con las cambiantes normas del comercio global.

Ahorra más

Reduce el riesgo de sobrepagos en impuestos sobre el uso en tus compras. Avalara te proporciona visibilidad sobre tus obligaciones fiscales para ayudarte a gestionar mejor el flujo de caja y los márgenes. centralizando los datos relativos a impuestos en todos los sistemas y ayudando a los equipos fiscales a supervisar las obligaciones, aplicar políticas y detectar discrepancias.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que puede operar de forma continua y mantenerse actualizado con cambios normativos relevantes, según la cobertura disponible por jurisdicción. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agéntica en acción.
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Illustration of an AI robot with Avalara branding, surrounded by icons representing trust, automation, and technology.
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Productos en tu solución

Avalara AvaTax

Aplica tasas impositivas más precisas y actualizadas periódicamente según la ubicación, la tributación, la legislación y otros factores.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Procesa, recopila y accede a los documentos de exención.
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Avalara Returns

Reduce significativamente la carga administrativa asociada a la preparación de declaraciones, presentaciones, remesas y gestión de avisos.
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Avalara Tax Research

Accede a herramientas de investigación fiscal diseñadas para ofrecerte información relevante sobre impuestos sobre las ventas de forma clara y comprensible.
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Avalara VAT Reporting

Genera declaraciones con mayor precisión gracias a más de 150 comprobaciones de datos orientadas a reducir el riesgo de errores.
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Avalara Consumer Use Tax

Evalúa por ti mismo tus obligaciones en materia de impuestos sobre el uso del consumidor sin depender de hojas de cálculo complicadas o caras soluciones personalizadas.
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Fondo geométrico azul con triángulos superpuestos.

Integraciones

Conectores preconfigurados y una API robusta te ayudan a integrar los sistemas o la infraestructura actual de tu negocio

Logotipo de Epicor en texto verde azulado sobre fondo blanco.
Logotipo de Acumatica con el eslogan «The Cloud ERP».
Logotipo rojo de «Infor» sobre fondo blanco.
Logotipo de Microsoft con cuatro cuadrados de colores y texto gris.
Logotipo de Sage en texto verde sobre fondo blanco.
Logotipo de Oracle NetSuite.
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Historias de clientes

Conoce lo que opinan nuestros clientes

«La elaboración de los estados financieros, la realización de análisis financieros, la gestión del departamento…todas estas tareas habían quedado en suspenso debido al impuesto sobre las ventas. Es una diferencia abismal».

  • —Jim Stuckey
  • CFO, Cram-A-Lot

«Hemos podido asignar al personal a tareas más productivas, como la gestión de activos y la mejora de otros sistemas».

  • —Barb Mika
  • Supervisora de contabilidad comercial, Oxbo

«Sin duda, lo más importante es saber que cumplimos la normativa. Me ayuda a dormir mejor por la noche».

  • —Julie Meredith
  • Directora de contabilidad y administración, Elettric80
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Por qué los fabricantes eligen Avalara

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Descubre por qué Avalara ayuda a los fabricantes a automatizar el cumplimiento normativo y a reducir riesgos, de modo que los equipos puedan centrarse en la distribución de productos, la minimización de costes y el crecimiento con confianza.
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Informe de Avalara sobre cambios en materia de impuestos que afectan a los fabricantes en 2026

La 10.ª edición de nuestro informe anual desglosa las normas y reglamentos fiscales que todo fabricante debe conocer.
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Los 5 pasos para gestionar el cumplimiento de la normativa en materia de impuestos sobre las ventas para vendedores exentos

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Estudio El impacto económico total™ de Forrester

Forrester Consulting evaluó el ROI, el ahorro de costes y los beneficios de los productos y servicios de Avalara. 
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