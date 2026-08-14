I formati del numero di partita IVA in Unione europea

Il rispetto delle norme sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) è essenziale per le aziende che operano all'interno dell'Unione europea. La registrazione di un numero di partita IVA in ogni paese in cui si opera e l'utilizzo del formato corretto del numero di partita IVA nelle proprie dichiarazioni sono i primi passi fondamentali per la conformità IVA. Ogni stato membro dell'Unione europea emette un proprio numero di partita IVA, composto da una combinazione univoca di lettere e cifre. Questi codici sono utilizzati per tracciare le operazioni transfrontaliere e confermare lo stato IVA di un'azienda.

I numeri di partita IVA UE possono essere verificati tramite il Sistema per lo scambio di informazioni sull'IVA (VIES), uno strumento fornito dalla Commissione europea per confermare la validità di un numero di partita IVA UE. Secondo la Commissione europea, l'utilizzo del numero di partita IVA corretto è fondamentale per evitare ritardi e sanzioni dovuti a non conformità, e per beneficiare delle esenzioni IVA.