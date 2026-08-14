I formati del numero di partita IVA in Unione europea

|
Paese
|
Codice paese
|
Formato
|
Caratteri
|
Note
|
Austria
|
AT
|
U12345678
|
9
|
Il primo carattere è sempre una "U"
|
Belgio
|
BE
|
1234567890
|
10
|
Anteporre "0" se viene fornito un numero di partita IVA di 9 cifre
|
Bulgaria
|
BG
|
123456789, 1234567890
|
9 oppure 10
|
Croazia
|
HR
|
12345678901
|
11
|
Cipro
|
CY
|
12345678X
|
9
|
L'ultimo carattere deve essere sempre una lettera
|
Repubblica Ceca
|
CZ
|
12345678, 123456789, 1234567890
|
8, 9 o 10
|
Danimarca
|
DK
|
12345678
|
8
|
Estonia
|
EE
|
123456789
|
9
|
Finlandia
|
FI
|
12345678
|
8
|
Francia
|
FR
|
Vari
|
11
|
Può includere caratteri alfanumerici (eccetto O o I) in 1a/2a posizione
|
Germania
|
DE
|
123456789
|
9
|
Grecia
|
EL
|
123456789
|
9
|
Ungheria
|
HU
|
123456789
|
9
|
Irlanda
|
IE
|
1234567WA, 1234567FA
|
8 o 9
|
Include uno o due caratteri alfabetici alla fine o al centro
|
Italia
|
IT
|
12345678901
|
11
|
Lettonia
|
LV
|
12345678901
|
11
|
Lituania
|
LT
|
123456789 123456789012
|
9 o 12
|
Lussemburgo
|
LU
|
12345678
|
8
|
Malta
|
MT
|
12345678
|
8
|
Paesi Bassi
|
NL
|
123456789B01 o 123456789B02
|
12
|
Il 10° carattere è sempre "B"; "B02", usato per i gruppi IVA
|
Norvegia (extra-UE)
|
NO
|
123456789MVA
|
12
|
Polonia
|
PL
|
1234567890
|
10
|
Portogallo
|
PT
|
123456789
|
9
|
Romania
|
RO
|
1234567890
|
da 2 a 10
|
Slovacchia
|
SK
|
1234567890
|
10
|
Slovenia
|
SI
|
12345678
|
8
|
Spagna
|
ES
|
X12345678
12345678X
X1234567X
|
9
|
Può iniziare e/o finire con una lettera
|
Svezia
|
SE
|
123456789012
|
12
|
Svizzera (extra-UE)
|
CHE
|
123.456.789
|
9 + suffisso
|
Utilizza il suffisso: MWST, TVA o IVA a seconda dell'area linguistica
|
Regno Unito (extra-UE)
|
GB
|
123456789
|
9 oppure 12
|
Alcuni numeri includono prefissi o estensioni di 2 lettere
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