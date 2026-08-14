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I formati del numero di partita IVA in Unione europea

Il rispetto delle norme sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) è essenziale per le aziende che operano all'interno dell'Unione europea. La registrazione di un numero di partita IVA in ogni paese in cui si opera e l'utilizzo del formato corretto del numero di partita IVA nelle proprie dichiarazioni sono i primi passi fondamentali per la conformità IVA. Ogni stato membro dell'Unione europea emette un proprio numero di partita IVA, composto da una combinazione univoca di lettere e cifre. Questi codici sono utilizzati per tracciare le operazioni transfrontaliere e confermare lo stato IVA di un'azienda.

 

I numeri di partita IVA UE possono essere verificati tramite il Sistema per lo scambio di informazioni sull'IVA (VIES), uno strumento fornito dalla Commissione europea per confermare la validità di un numero di partita IVA UE. Secondo la Commissione europea, l'utilizzo del numero di partita IVA corretto è fondamentale per evitare ritardi e sanzioni dovuti a non conformità, e per beneficiare delle esenzioni IVA.

Punti chiave

 
  • Ogni paese dell'UE emette le partita IVA nel proprio formato, usando il prefisso specifico del paese seguito da una sequenza definita di cifre e/o lettere.
  • Tutte le aziende UE ed extra-UE che effettuano operazioni imponibili all'interno dell'Unione europea devono avere un numero di partita IVA valido.
  • Le aziende possono utilizzare il Sistema per lo scambio di informazioni sull'IVA (VIES) per verificare in tempo reale la validità del numero di partita IVA UE di un cliente o di un fornitore.
  • Le tempistiche per ricevere un numero di partita IVA variano a seconda del paese, ma di solito si attestano su alcune settimane dalla presentazione dei documenti richiesti.

 

Di seguito è riportato un riepilogo dei formati standard per ciascun paese dell'UE, oltre a Norvegia, Svizzera e Regno Unito (paesi extra-UE).

Formato del numero di partita IVA UE

Paese

Codice paese

Formato

Caratteri

Note

Austria

AT

U12345678

9

Il primo carattere è sempre una "U"

Belgio

BE

1234567890

10

Anteporre "0" se viene fornito un numero di partita IVA di 9 cifre

Bulgaria

BG

123456789, 1234567890

9 oppure 10

Croazia

HR

12345678901

11

Cipro

CY

12345678X

9

L'ultimo carattere deve essere sempre una lettera

Repubblica Ceca

CZ

12345678, 123456789, 1234567890

8, 9 o 10 

Danimarca

DK

12345678

8

Estonia

EE

123456789

9

Finlandia

FI

12345678

8

Francia

FR

Vari

11 

Può includere caratteri alfanumerici (eccetto O o I) in 1a/2a posizione

Germania

DE

123456789

9

Grecia

EL

123456789

9

Ungheria

HU

123456789

9

Irlanda

IE

1234567WA, 1234567FA

8 o 9 

Include uno o due caratteri alfabetici alla fine o al centro

Italia

IT

12345678901

11 

Lettonia

LV

12345678901

11 

Lituania

LT

123456789 123456789012

9 o 12 

Lussemburgo

LU

12345678

8

Malta

MT

12345678

8

Paesi Bassi

NL

123456789B01 o 123456789B02

12

Il 10° carattere è sempre "B"; "B02", usato per i gruppi IVA

Norvegia (extra-UE)

NO

123456789MVA

12

Polonia

PL

1234567890

10

Portogallo

PT

123456789

9

Romania

RO

1234567890

da 2 a 10

Slovacchia

SK

1234567890

10 

Slovenia

SI

12345678

8

Spagna

ES

X12345678

12345678X

X1234567X

9

Può iniziare e/o finire con una lettera

Svezia

SE

123456789012

12

Svizzera (extra-UE)

CHE

123.456.789

9 + suffisso

Utilizza il suffisso: MWST, TVA o IVA a seconda dell'area linguistica

Regno Unito (extra-UE)

GB

123456789
varianti

9 oppure 12

Alcuni numeri includono prefissi o estensioni di 2 lettere

Cos'è una partita IVA?

Il numero di partita IVA è un codice univoco assegnato alle aziende registrate ai fini IVA. Conosciuto anche come codice IVA o numero di registrazione IVA, questo codice è rilasciato dalle autorità fiscali per tracciare operazioni imponibili, pagamenti e crediti. Per il commercio transfrontaliero all'interno dell'UE, il numero di partita IVA è fondamentale per identificare le aziende e rispettare i requisiti normativi.

 

Ogni paese dell'UE rilascia il proprio numero di partita IVA nazionale. Le aziende che operano in più paesi dell'UE potrebbero essere tenute a effettuare registrazioni distinte e a ottenere più di un numero di partita IVA. I regimi One-Stop Shop (OSS) e Import One-Stop Shop (IOSS) sono stati ideati per semplificare la conformità IVA in tutta l'Unione europea.

Chi ha bisogno di un numero di partita IVA?

Tutte le attività commerciali che effettuano operazioni imponibili all'interno dell'UE, inclusa la vendita di beni o l'erogazione di servizi digitali o fisici transfrontalieri, deve generalmente disporre di un numero di partita IVA. Questa regola si applica sia alle aziende con sede nell'UE sia ai venditori extra-UE che si rivolgono a clienti UE. Un numero di partita IVA UE valido è essenziale per la riscossione dell'IVA, l'emissione di fatture conformi e la richiesta di detrazioni o esenzioni IVA per le cessioni intracomunitarie.

Bottom line

Che tu sia un'azienda consolidata con sede nell'UE o un'attività extra-UE che entra nel mercato europeo, comprendere e utilizzare numeri di partita IVA validi e correttamente formattati è essenziale. L'utilizzo di strumenti come il VIES per verificare i numeri di partita IVA può aiutare a garantire la conformità, evitare costosi ritardi e mantenere fluide le operazioni commerciali transfrontaliere.

Domande frequenti sul formato del numero di partita IVA UE

I numeri di partita IVA e EIN sono la stessa cosa?

No, i numeri di partita IVA e EIN non sono la stessa cosa. Il numero di partita IVA viene utilizzato per l'identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei paesi che riscuotono l'IVA, mentre il numero EIN (Employer Identification Number) è rilasciato dall'IRS statunitense per scopi di identificazione fiscale interna.

 

I soggetti statunitensi hanno un numero di partita IVA?

I soggetti statunitensi non hanno automaticamente un numero di partita IVA, perché gli Stati Uniti non hanno un sistema IVA. Tuttavia, una società statunitense può ottenere un numero di partita IVA in una giurisdizione straniera se è tenuta a registrarsi ai fini IVA in quella giurisdizione.

 

Un'azienda statunitense ha bisogno di un numero di partita IVA per vendere in Unione europea?

Sì, le aziende statunitensi che vendono beni o determinati servizi in Unione europea potrebbero doversi registrare ai fini IVA e ottenere un numero di partita IVA UE, a seconda del tipo e del volume delle loro transazioni.
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