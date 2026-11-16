The need to collect sales tax in Minnesota is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.

Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.



While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Minnesota, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Minnesota.



Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following ways:

Affiliate nexus: Having ties to businesses or affiliates in Minnesota. This includes, but isn’t limited to, the design and development of tangible personal property (goods) sold by the remote retailer, or solicitation of sales of goods on behalf of the retailer.



Click-through nexus: Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise, and:



Cumulative gross receipts from sales of such referrals in Minnesota exceed $10,000 during the preceding four quarters

Economic nexus: Having a certain amount of economic activity in the state. For sales made on and after 1 October 2018, a remote seller must register with the state then collect and remit Minnesota sales tax if the remote seller meets either of the following criteria (the economic thresholds):

100 or more retail sales shipped to Minnesota; or

10 or more retail sales totalling more than $100,000 shipped to the state in the span of 12 consecutive months

Inventory in the state: Storing property for sale in the state. This includes merchandise owned by Fulfilment by Amazon (FBA) merchants and stored in Minnesota in a warehouse owned or operated by Amazon.



Marketplace sales: Making sales through a marketplace. Effective 1 October 2018, marketplace facilitators are responsible for collecting and remitting sales tax on behalf of marketplace sellers in Minnesota unless:

The marketplace seller has taxable retail sales through the marketplace of less than $10,000 in a 12-month period;

The marketplace seller elects to register and collect Minnesota sales tax directly; or

The marketplace doesn't have a place of business in Minnesota.

Trade shows: Attending conventions or trade shows in Minnesota. You may be liable for collecting and remitting Minnesota use tax on orders taken or sales made during Minnesota conventions or trade shows. Out-of-state businesses must collect and remit Minnesota sales or use tax on all taxable sales made while in the state.



An interstate business establishes nexus when it conducts business activity in Minnesota on at least four days during a 12-month period.



If you have sales tax nexus in Minnesota, you’re required to register with the Minnesota DOR and to charge, collect, and remit the appropriate tax to the state.



For more information, see M.S. 297A.66 and Revenue Notice 00-10.

Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. In Minnesota, if you do business for four days within a 12-month period, you trigger nexus. According to state law, you're then obligated to collect and remit sales tax starting on the fourth day, and continuing for the following 11 months.

Fulfilment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfilment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Minnesota.

If you sell taxable goods to Minnesota residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax. To begin to understand your unique nexus obligations, check out our free economic nexus tool or consult with a trusted tax adviser.



Sourcing sales tax in Minnesota: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).

Minnesota is a destination-based state. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-to address on all taxable sales.