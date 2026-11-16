|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
15 February 2019
|
February
|
15 March 2019
|
March
|
15 April 2019
|
April
|
15 May 2019
|
May
|
17 June 2019
|
June
|
15 July 2019
|
July
|
15 August 2019
|
August
|
16 September 2019
|
September
|
15 October 2019
|
October
|
15 November 2019
|
November
|
16 December 2019
|
December
|
15 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
Q1 (1 January–31 March)
|
15 April 2019
|
Q2 (1 April–30 June)
|
15 July 2019
|
Q3 (1 July–30 September)
|
15 October 2019
|
Q4 (1 October–31 December)
|
15 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
H1 (1 January–30 June)
|
15 July 2019
|
H2 (1 July–31 December)
|
15 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
1 January–31 December
|
15 January 2020