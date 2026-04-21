Sales & use tax

Sales & use tax

Maine sales tax guide

All you need to know about sales tax in the Pine Tree State

Sales tax 101

Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. Maine first adopted a general state sales tax in 1951, and since that time, the rate has risen to 5.5 percent. In many states, localities are able to impose local sales taxes on top of the state sales tax. However, as of November 2019, there are no local sales taxes in Maine. 

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of Maine by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. Sales and use tax in Maine is administered by Maine Revenue Services (MRS). 

Any sales tax collected from customers belongs to the state of Maine, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.


When you need to collect Maine sales tax

In Maine, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto collector.

To help you determine whether you need to collect sales tax in Maine, start by answering these three questions:

  1. Do you have nexus in Maine?
  2. Are you selling taxable goods or services to Maine residents?
  3. Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.


Failure to collect Maine sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.

Learn about sales tax automation

Introducing our Sales Tax Automation 101 series. The first installment covers the basics of sales tax automation: what it is and how it can help your business.

Sales tax nexus

The need to collect sales tax in Maine is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.


Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.

While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Maine, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Maine.


Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following ways:

Affiliate nexus: Having ties to businesses or affiliates in Maine. This includes, but isn’t limited to, the design and development of tangible personal property (goods) sold by the remote retailer, or solicitation of sales of goods on behalf of the retailer.

Click-through nexusHaving an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise, and having sales in Maine from such agreement exceed $10,000 during the preceding 12 months.

Economic nexus: Having a certain amount of economic activity in the state. For sales made on and after July 1, 2018, a remote seller must register with the state then collect and remit Maine sales tax if the remote seller meets either of the following criteria (the economic thresholds) during the current or previous year:

  • $100,000 in gross sales of tangible personal property, electronically transferred products, or taxable services in the state of Maine
  • 200 transactions of tangible personal property, electronically transferred products, or taxable services in the state

Inventory in the state: Storing property for sale in the state. This includes merchandise owned by Fulfillment by Amazon (FBA) merchants and stored in Maine in a warehouse owned or operated by Amazon.

Marketplace sales: Making sales through a marketplace. Effective October 1, 2019, marketplace facilitators are responsible for collecting and remitting sales tax on behalf of marketplace sellers in Maine if they have or facilitate more than $100,000 in sales or at least 200 transactions of tangible personal property, electronically transferred property, or taxable services in the state. 

Trade shows: Attending conventions or trade shows in Maine. You may be liable for collecting and remitting Maine use tax on orders taken or sales made during Maine conventions or trade shows. However, the following activities do not establish nexus in Maine:

  • Attending conventions, seminars, or trade shows in Maine (and not soliciting or making sales)
  • Holding a meeting of a corporate board of directors or shareholders, or holding a company retreat or recreational event in Maine
  • Maintaining a bank account or banking relationship in Maine
  • Using a vendor in Maine for printing

If you have sales tax nexus in Maine, you’re required to register with MRS and to charge, collect, and remit the appropriate tax to the state.

For more information, see §1754-B, Maine guidance for remote sellers, LD1405 SP483, and HP 1279, 2019.


Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. As of November 2019, Maine does not have an explicitly defined trailing nexus policy. 


Fulfillment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfillment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Maine.

If you sell taxable goods to Maine residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax. To begin to understand your unique nexus obligations, check out our free economic nexus tool or consult with a trusted tax advisor.


Sourcing sales tax in Maine: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing). 

Maine is a destination-based state. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-to address on all taxable sales.

Getting registered

 

After determining you have sales tax nexus in Maine, you need to register with the proper state authority and collect, file, and remit sales tax to the state. We get a lot of questions about this and recognize it may be the most difficult hurdle for businesses to overcome. Avalara Licensing can help you obtain your Maine business license and sales tax registration.

 

How to register for a Maine seller's permit

You can register for a Maine seller’s permit online through MRS. To apply, you’ll need to provide MRS with certain information about your business, including but not limited to:

  • Business name, address, and contact information
  • Federal EIN number
  • Date business activities began or will begin
  • Projected monthly sales
  • Projected monthly taxable sales
  • Products to be sold

 

Cost of registering for a Maine seller's permit

There is currently no cost to register for a Maine retailer’s permit.

 

Acquiring a registered business

You must register with Maine Revenue Services if you acquire an existing business in Maine. The state requires all registered businesses to have the current business owner’s name and contact information on file.

 

Streamlined Sales Tax (SST)

The Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA), or Streamlined Sales Tax (SST), is an effort by multiple states to simplify the administration and cost of sales and use tax for remote sellers. Remote sellers can register in multiple states at the same time through the Streamlined Sales Tax Registration System (SSTRS).

As of November 2019, Maine is not an SST member state.

 

Collecting sales tax

 

Once you've successfully registered to collect Maine sales tax, you'll need to apply the correct rate to all taxable sales, remit sales tax, file timely returns with Maine Revenue Services, and keep excellent records. Here’s what you need to know to keep everything organized and in check.

How you collect Maine sales tax is influenced by how you sell your goods:

Brick-and-mortar store: Have a physical store? Brick-and-mortar point-of-sale solutions allow users to set the sales tax rate associated with the store location. New tax groups can then be created to allow for specific product tax rules.

Hosted store: Hosted store solutions like Shopify and Squarespace offer integrated sales tax rate determination and collection. Hosted stores offer sellers a dashboard environment where Maine sales tax collection can be managed.

Marketplace: Marketplaces like Amazon and Etsy offer integrated sales tax rate determination and collection, usually for a fee. As with hosted stores, you can set things up from your seller dashboard and let your marketplace provider do most of the heavy lifting.

Mobile point of sale: Mobile point-of-sale systems like Square rely on GPS to determine sale location. The appropriate tax rate is then determined and applied to the order. Specific tax rules can be set within the system to allow for specific product tax rules.

Maine sales tax collection can be automated to make your life much easier. Avalara AvaTax seamlessly integrates with the business systems you already use to deliver sales and use tax calculations in real time.

 

Tax-exempt goods

Some goods are exempt from sales tax under Maine law. Examples include some groceries, prescription drugs, and medical devices.

We recommend businesses review the bulletins and notices put forth by Maine Revenue Services to stay up to date on which goods are taxable and which are exempt, and under what conditions.

 

Tax-exempt customers

Some customers are exempt from paying sales tax under Maine law. Examples include government agencies, some nonprofit organizations, and merchants purchasing goods for resale.

Sellers are required to collect a valid exemption or resale certificate from buyers to validate each exempt transaction.


Misplacing a sales tax exemption/resale certificate

Maine sales tax exemption and resale certificates are worth far more than the paper they’re written on. If you’re audited and cannot validate an exempt transaction, Maine Revenue Services may hold you responsible for the uncollected sales tax. In some cases, late fees and interest will be applied and can result in large, unexpected bills.


Sales tax holidays

Sales tax holidays exempt specific products from sales and use tax for a limited period, usually a weekend or a week. Approximately 17 states offer sales tax holidays every year. 

As of November 2019, however, there are no sales tax holidays in Maine.

Filing and remittance

You're registered with Maine Revenue Services and you've begun collecting sales tax. Remember, those tax dollars don't belong to you. As an agent of the state of Maine, your role is that of intermediary to transfer tax dollars from consumers to the tax authorities.


How to file

Once you’ve collected sales tax, you’re required to remit it to Maine Revenue Services by a certain date.  Maine Revenue Services will then distribute it appropriately.

Filing a Maine sales tax return is a two-step process comprised of submitting the required sales data (filing a return) and remitting the collected tax dollars (if any) to MRS. The filing process forces you to detail your total sales in the state, the amount of sales tax collected, and the location of each sale.

Online filing via the Maine Sales, Use and Service Provider Tax portal is generally recommended, but paper returns are acceptable. Maine tax forms (including form sales & use tax form ST-7) can be found on this Sales Tax Forms, Certificates and Affidavits page.


Filing frequency

Maine Revenue Services will assign you a filing frequency. Typically, this is determined by the size or sales volume of your business. State governments generally ask larger businesses to file more frequently. See the filing due dates section for more information.

Maine sales tax returns and payments must be remitted at the same time; both have the same due date.


Online filing

You may file directly with MRS by visiting their site and entering your transaction data manually. This is a free service, but preparing Maine sales tax returns can be time-consuming — especially for larger sellers.


Using a third party to file returns

To save time and avoid costly errors, many businesses outsource their sales and use tax filing to an accountant, bookkeeper, or sales tax automation company like Avalara. This is a normal business practice that can save business owners time and help them steer clear of costly mistakes due to inexperience and a lack of deep knowledge about Maine sales tax code.


Filing when there are no sales

Once you have a Maine seller's permit, you’re required to file returns at the completion of each assigned collection period regardless of whether any sales tax was collected. When no sales tax was collected, you must file a "zero return.”

Failure to submit a zero return can result in penalties and interest charges.


Closing a business

MRS requires all businesses to "close their books" by filing a final sales tax return. This also holds true for business owners selling or otherwise transferring ownership of their business.


Timely filing discount

Many states encourage the timely or early filing of sales and use tax returns with a timely filing discount. 

As of November 2019, MRS does not offer sales tax filers a discount.

Filing due dates

 

It's important to know the due dates associated with the filing frequency assigned to your business by Maine Revenue Services. This way you'll be prepared and can plan accordingly. Failure to file by the assigned date can lead to late fines and interest charges.

MRS requires all sales tax filing to be completed by the 15th of the month following the tax period. Below, we've grouped Maine sales tax filing due dates by filing frequency for your convenience. Due dates falling on a weekend or holiday are adjusted to the following business day.

 

Reporting period

Filing deadline

January

February 15, 2019

February

March 15, 2019

March

April 15, 2019

April

May 15, 2019

May

June 17, 2019

June

July 15, 2019

July

August 15, 2019

August

September 16, 2019

September

October 15, 2019

October

November 15, 2019

November

December 16, 2019

December

January 15, 2020

Reporting period

Filing deadline

Q1 (January 1–March 31)

April 15, 2019

Q2 (April 1–June 30)

July 15, 2019

Q3 (July 1–September 30)

October 15, 2019

Q4 (October 1–December 31)

January 15, 2020

Reporting period

Filing deadline

H1 (January 1–June 30)

July 15, 2019

H2 (July 1–December 31)

January 15, 2020

Reporting period

Filing deadline

January 1–December 31

January 15, 2020

Late filing

Filing a Maine sales tax return late may result in a late filing penalty as well as interest on any outstanding tax due. For more information, refer to our section on penalties and interest.

In the event a Maine sales tax filing deadline was missed due to circumstances beyond your control (e.g., weather, accident), MRS may grant you an extension. However, you may be asked to provide evidence supporting your claim.

Penalties and interest

 

Hopefully you don't need to worry about this section because you're filing and remitting Maine sales tax on time and without incident. However, in the real world, mistakes happen.

If you miss a sales tax filing deadline, follow the saying, “better late than never,” and file your return as soon as possible. Failure to file returns and remit collected tax on time may result in penalties and interest charges, and the longer you wait to file, the greater the penalty and the greater the interest.

If you’re in the process of acquiring a business, it’s strongly recommended that you contact MRS and inquire about the current status of the potential acquisition. Once you've purchased the business, you’ll be held responsible for all outstanding Maine sales and use tax liability.

 

Shipping and handling

If you’re collecting sales tax from Maine residents, you’ll need to consider how to handle taxes on shipping and handling charges.


Taxable and exempt shipping charges

Maine sales tax may apply to charges for shipping, handling, delivery, freight, and postage. For the most part, separately stated charges are exempt if the shipment goes straight to the buyer via common carrier, contract carrier, or USPS. Charges included in the price are generally taxable on taxable sales and exempt on tax-exempt sales.

There are exceptions to almost every rule with sales tax, and the same is true for shipping and handling charges. Specific questions on shipping in Maine and sales tax should be taken directly to a tax professional familiar with Maine tax laws.

For additional information, see Bulletin 30.

