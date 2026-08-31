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Capacités
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Avalara
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Anrok
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Détermination fiscale en temps réel
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Précision jusqu’à l’adresse postale (géocodage à l’adresse)
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Limité — lacunes signalées dans le traitement des juridictions locales
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Contenu fiscal complet (États-Unis et international)
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Régulièrement mis à jour dans plus de 190 pays
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Limité — axé sur le SaaS et le numérique ; lacunes en matière de prise en charge de la TVA à mesure que les entreprises se développent
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Outils de recherche fiscale intégrés
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Infrastructure multicloud multirégionale et permanente
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54 appels d'API B+ traités
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Inconnu
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Précision prête à l'audit
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Limité
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IA + contenu fiscal vérifié par des experts
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Données structurées par l’IA, règles vérifiées par des experts
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Inconnu
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Une solution à laquelle les administrations font confiance pour alimenter leurs portails officiels de taux
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Fournisseur SST certifié
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Conformité subventionnée et protection en cas d’audit dans les États participants
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Non certifié SST
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Des données fiscales vérifiées issues de sources fiables
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Inconnu
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Certifications de sécurité de niveau entreprise
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SOC 2 + ISO
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Inconnu
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Capacités
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Avalara
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Anrok
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Automatisation du dépôt et de la remise des déclarations
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Gestion des certificats d'exonération
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Supérieur : validation automatisée, suivie des renouvellements, campagne d'e-mails, intégration de la base de données d'état
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Limité ; fonctionnalité de base ; lacunes dans la gestion de la validation et des exemptions
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Déclarations 1099 et W-9
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Gestion des immatriculations et des licences
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Immatriculations complètes + licences d'exploitation
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Immatriculations uniquement — pas de licence
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Managed VAT Reporting
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53 pays pris en charge
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Limité — couverture limitée de la TVA
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Gestion de la taxe d’utilisation
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Calcul des droits de douane et classification des codes tarifaires
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Facturation électronique et déclaration en temps réel
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Limité
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Codes de taxe uniques au niveau du produit
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Plus de 3 000 dans tous les secteurs
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Nombre limité de codes axés sur le SaaS et les produits numériques
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Accompagnement mondial en matière de conformité
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Limité — principalement la taxe sur les ventes aux États-Unis pour le SaaS, avec une certaine couverture TVA
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Une solution évolutive pour les entreprises de toutes tailles
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Des PME aux grandes entreprises, dans tous les secteurs
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Limité aux SaaS pour jeunes entreprises et entreprises de taille intermédiaire
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Capacités
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Avalara
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Anrok
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Plateforme de conformité tout-en-un
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Limité : uniquement pour les outils de facturation SaaS
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Intégrations de partenaires signées
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Plus de 1 400
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Limité
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Intégrations ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft, etc.)
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Limité : NetSuite de base ; aucun connecteur Sage, SAP ou Microsoft
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Intégrations aux places de marché
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Inconnu
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Intégration aux systèmes de point de vente
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Inconnu
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Intégrations aux plateformes de facturation électronique
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Inconnu
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Intégrations aux plateformes de facturation (Stripe, Chargebee, Zuora)
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Assistance à la clientèle
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Assistance réactive, en direct, basée aux États-Unis ; gestionnaires de comptes dédiés
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Critiqué pour la lenteur de l'assistance par e-mail ; aucune assistance en direct
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Capacités
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Avalara
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Anrok
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Une automatisation fiscale qui apprend et s'adapte
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Des informations basées sur l'IA qui fournissent des réponses instantanées
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Serveurs MCP automatisant des flux de travail complexes
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Des règles basées sur l’IA qui réduisent les efforts manuels
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Une API en langage naturel qui simplifie l’intégration
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Onboarding guidé par l’IA pour accélérer la mise en service et la configuration
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Assistance basée sur l’IA pour des réponses plus rapides et plus précises