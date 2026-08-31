Automatisation du dépôt et de la remise des déclarations

Gestion des certificats d'exonération Supérieur : validation automatisée, suivie des renouvellements, campagne d'e-mails, intégration de la base de données d'état Limité ; fonctionnalité de base ; lacunes dans la gestion de la validation et des exemptions

Déclarations 1099 et W-9

Gestion des immatriculations et des licences Immatriculations complètes + licences d'exploitation Immatriculations uniquement — pas de licence

Managed VAT Reporting 53 pays pris en charge Limité — couverture limitée de la TVA

Gestion de la taxe d’utilisation

Calcul des droits de douane et classification des codes tarifaires

Facturation électronique et déclaration en temps réel Limité

Codes de taxe uniques au niveau du produit Plus de 3 000 dans tous les secteurs Nombre limité de codes axés sur le SaaS et les produits numériques

Accompagnement mondial en matière de conformité Limité — principalement la taxe sur les ventes aux États-Unis pour le SaaS, avec une certaine couverture TVA