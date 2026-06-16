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Simplifiez la conformité fiscale avec Avalara pour Adobe Commerce

Avec Avalara, automatisez le calcul de la taxe sur les ventes, la préparation des déclarations, la gestion des certificats d’exonération et bien plus encore pour vos transactions Adobe Commerce.
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Texte alternatif : « Interface Oracle NetSuite affichant les informations d’un compte client et l’historique des transactions. »
Vidéo : Découvrez comment Avalara automatise les tâches de conformité fiscale dans Adobe Commerce.

AVANTAGES

Automatisez la conformité de bout en bout des processus Adobe Commerce

Simplifiez l'intégration

Avalara s'intègre à Adobe Commerce, offrant une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale.

Meilleure précision

Activez le moteur fiscal d’Avalara afin d’améliorer la précision des calculs grâce à des taux régulièrement mis à jour en fonction de la géolocalisation, de la taxabilité des articles et de l’évolution des lois et réglementations.

Déterminez vos obligations fiscales

Déterminez où et quand vous devez collecter et reverser la taxe sur les ventes, en fonction des lois des États en constante évolution sur le lien fiscal physique et économique.

Gérez les ventes exonérées

Automatisez la création, la collecte, la vérification, l’utilisation et le stockage des certificats d’exonération afin d’améliorer l’efficacité de la conformité et la préparation aux audits.

Automatisez le dépôt des déclarations et les paiements

Simplifiez la préparation, le dépôt et le paiement des déclarations, souvent coûteux et chronophages, dans toutes les juridictions et à chaque cycle déclaratif.

Une évolutivité adaptée à la croissance

Les solutions Avalara fonctionnent ensemble et évoluent, vous aidant à maintenir la conformité fiscale au fur et à mesure de la croissance et de l'évolution de votre entreprise.

Fonctionnement

Intégrez la puissance d'Avalara à vos processus Adobe Commerce

Intégrez la puissance du moteur fiscal Avalara à Adobe Commerce pour améliorer la précision et réduire les risques d'audit grâce à des solutions qui répondent aux exigences de votre entreprise.

Configuration et correspondance des produits

  • Configurez les paramètres de votre connecteur pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
  • Associez vos produits et services aux codes de taxe Avalara afin de déterminer plus précisément la taxabilité de chaque transaction.
Adobe Commerce

Validation des adresses

  • Mettez à jour et validez les adresses client directement dans Adobe Commerce grâce à la géolocalisation, afin de vérifier les taux de taxe avec plus de précision qu’avec les seuls codes postaux.
Adobe Commerce

Calcul des taxes sur les ventes et l'utilisation

  • Calculez automatiquement les taxes en temps réel au moment du paiement.
Adobe Commerce

Gestion des exonérations

  • Collectez, vérifiez et validez les certificats d’exonération client à la demande, directement depuis votre plateforme Adobe Commerce. 
  • Permettez aux acheteurs de soumettre des certificats dès le paiement.
Adobe Commerce

Conformité mondiale

  • Automatisez le calcul de la TVA, des droits de douane et des taxes d'importation dans Adobe Commerce afin de garantir la conformité de vos ventes internationales. 
  • Activez la transmission des factures électroniques et des données fiscales, conformément aux exigences propres à chaque pays.
Adobe Commerce

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Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients ont à dire

Accédez à tous les témoignages de clients

« AvaTax est la « Rolls-Royce du calcul des taxes », c'était donc un choix évident. J'ai testé des dizaines de lieux, en me concentrant sur ceux dont les règles en matière de taxe sur les ventes sont particulièrement complexes. AvaTax a réussi le test à chaque fois. »

  • —David Moncalvo, analyste commercial
    principal, BIC
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Foire aux questions

Foire aux questions

Point 1

Avalara s'intègre à Adobe Commerce et à Magento Open Source.

Point 1

Avalara s'intègre à Magento 1, mais nous ne prenons plus en charge l'intégration.

Point 1

Avalara pour Adobe Commerce couvre les taxes sur les transactions, telles que la taxe sur les ventes, la TVA, la TPS et les droits de douane. Nous avons également une intégration avec Adobe Commerce qui couvre les taxes d'accise. Contactez-nous pour en savoir plus sur Adobe Commerce for Tobacco.

Point 1

Avalara for Adobe Commerce offre une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale, ce qui vous permet d'automatiser et de gérer votre conformité de bout en bout. L'intégration à Adobe Commerce permet d'utiliser AvaTax, une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification des adresses pour calculer la taxe de vente jusqu'à une adresse spécifique, en tenant compte de plusieurs juridictions fiscales dans un seul code postal, des niveaux de taxe complexes, etc. Si vous devez calculer la taxe sur les transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement les certificats d’exonération dans le cloud et déployer la facturation électronique ainsi que le reporting en temps réel. Avalara pour Adobe Commerce est l'un des seuls fournisseurs de services fiscaux sur la place de marché d'Adobe à prendre en charge la gestion des certificats d'exonération dans le connecteur.

Point 1

Avalara propose un abonnement de 12 mois, payable annuellement ou par mensualités. Les abonnements sont automatiquement renouvelés à la fin de chaque période, mais vous pouvez annuler avant le début de la nouvelle période, conformément à nos conditions.

Oui, vous aurez un accès illimité au portail d'assistance mondial d'Avalara. Des formules d’assistance plus avancées sont également disponibles à l’achat.

Oui, AvaTax gère votre conformité fiscale dans plusieurs entreprises, y compris au sein de structures d’entreprise complexes, comme les sociétés mères et filiales.

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