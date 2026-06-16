Avalara for Adobe Commerce offre une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale, ce qui vous permet d'automatiser et de gérer votre conformité de bout en bout. L'intégration à Adobe Commerce permet d'utiliser AvaTax, une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification des adresses pour calculer la taxe de vente jusqu'à une adresse spécifique, en tenant compte de plusieurs juridictions fiscales dans un seul code postal, des niveaux de taxe complexes, etc. Si vous devez calculer la taxe sur les transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement les certificats d’exonération dans le cloud et déployer la facturation électronique ainsi que le reporting en temps réel. Avalara pour Adobe Commerce est l'un des seuls fournisseurs de services fiscaux sur la place de marché d'Adobe à prendre en charge la gestion des certificats d'exonération dans le connecteur.