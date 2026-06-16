Unifiez la fiscalité et la conformité au niveau mondial dans Salesforce
Connectez Avalara à Salesforce pour centraliser la gestion des taxes, des déclarations, des exonérations, de la facturation électronique et de la conformité transfrontalière dans l’ensemble de vos transactions.
Spécialement conçu pour fonctionner parfaitement avec Salesforce dès le premier jour
Une expérience native Salesforce de niveau professionnel
Intégrez une conformité de niveau entreprise directement dans les processus Salesforce, pour que la fiscalité soit gérée là où vos équipes vendent, facturent et accompagnent les clients, avec un déploiement rapide et une intervention IT minimale
Configuration et recherche basées sur l'IA
Simplifiez l'intégration et la gestion fiscale grâce à des conseils basés sur l'IA qui permettent de classer les produits, de configurer des règles et de répondre à des questions complexes en langage clair.
Des contenus et des contrôles dans lesquels les régulateurs et auditeurs ont confiance
Accédez à des contenus fiscaux internationaux régulièrement mis à jour, avec validation intégrée et suivi des transactions, afin d’assurer une conformité prête pour l’audit dans plus de 190 pays.
Une plateforme unique pour gérer la conformité à l'échelle mondiale pour Salesforce
Centralisez les taxes, les déclarations, les exonérations et la facturation électronique sur une seule plateforme pour gagner en visibilité, appliquer les politiques et gérer la conformité dans l'ensemble des opérations Salesforce.
Conçu pour les environnements Salesforce omnicanaux à volume élevé
Développez-vous en toute confiance dans toutes les régions, entités et canaux grâce à une automatisation conçue pour gérer des transactions Salesforce complexes et volumineuses, ainsi que des scénarios fiscaux internationaux.
Calcul fiscal déterministe au moment de la transaction
Calculez les taxes en temps réel dans Salesforce en utilisant la logique au niveau de la juridiction et les règles en vigueur, afin de réduire les écarts, les risques d'audit et les ajustements en aval.
Intégrations
Découvrez nos solutions Salesforce
Agentforce Revenue Management
Gérez la fiscalité mondiale, la TVA, la facturation électronique, etc. dans les processus CPQ, de facturation et d'abonnement.
Agentforce Commerce
Automatisez les taxes, la TVA et les exonérations dans les parcours B2C, B2B, POS et de gestion des commandes.
Agentforce Sales
Intégrez les taxes, la TVA, les exonérations et les rapports en temps réel, des prospects et des devis jusqu'aux commandes.
Agentforce Service
Automatisez la conformité fiscale indirecte pour chaque interaction de service dans Salesforce.
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