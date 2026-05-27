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La facturation électronique devient obligatoire dans plus en plus de pays européens. Élaborez un plan de conformité évolutif.

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Vidéo : la conformité en matière de facturation électronique peut être complexe pour les entreprises internationales. Découvrez comment la simplifier.

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Voici ce qui se passera après la soumission de votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

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Simplifiez vos obligations de facturation électronique internationale grâce à une solution centralisée.

Découvrez comment Avalara E-Invoicing et Live Reporting vous aident à surmonter la complexité, à rester conforme et à vous développer en toute confiance au-delà des frontières.
© Avalara.
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Simplifiez vos obligations de facturation électronique internationale grâce à une solution centralisée.

Découvrez comment Avalara E-Invoicing et Live Reporting vous aident à surmonter la complexité, à rester conforme et à vous développer en toute confiance au-delà des frontières.

AVANTAGES

Adapter votre conformité à la facturation électronique à grande échelle

De nouvelles obligations de facturation électronique se profilent. Choisissez une approche qui répond à vos besoins immédiats et peut évoluer à mesure que les obligations se multiplient.

Prévisibilité à grande échelle

Assurez votre conformité aux obligations réglementaires dans plusieurs pays grâce à une approche reproductible qui permet de réduire la complexité, de gérer les calendriers et d’éviter les mauvaises surprises à mesure que les exigences évoluent.

Une application globale pour une conformité locale

Connectez-vous une seule fois en utilisant une approche d'intégration cohérente, puis étendez la couverture de la facturation électronique à d'autres pays sans reconstruire les processus de conformité.

Agilité optimisée par l'IA tout au long du changement

Les obligations réglementaires évoluent au fil du temps. Prenez en charge les mises à jour continues et gérez les changements à mesure que de nouvelles exigences apparaissent et que les technologies évoluent selon les pays et les réseaux de déclaration.

PAYSAGE DES MANDATS

Les mandats de facturation électronique transforment le fonctionnement de la conformité

Les exigences varient selon les pays et les délais. La connexion des systèmes de facturation via une approche cohérente vous aide à étendre la conformité à mesure que les obligations se multiplient.

La facturation et la déclaration électroniques deviennent obligatoires

Partout en Europe et dans le monde, les gouvernements introduisent des exigences structurées en matière de facturation électronique et de déclaration. Les organisations passent de la planification à la préparation.

La complexité de la conformité augmente d'un pays à l'autre

Les exigences et les calendriers liés aux obligations réglementaires varient selon les pays. Gérer chaque déploiement localement sans tenir compte de la situation globale peut accroître la complexité, le remaniement et les coûts à mesure que les organisations se développent.

La conformité exige intégration et gouvernance

Alignez les équipes fiscales, financières et informatiques en connectant les ERP, les systèmes comptables, les plateformes e-commerce et les systèmes de facturation via une API mondiale unique, afin d’assurer des déclarations à grande échelle et de simplifier la facturation électronique à mesure que les obligations se développent.

Principales échéances réglementaires*

Obligations entrant en vigueur en 2026

  • Belgique :B2B, la plupart des entreprises assujetties à la TVA (en ligne depuis janvier)
  • Pologne : démarrage KSeF (avril)
  • Émirats arabes unis : démarrage progressif du B2B (juillet)
  • France : lancement B2B progressif (septembre)

Exigences déployées en janvier 2027

  • Allemagne : première vague pour le B2B
  • Pologne : début de la phase de pénalité
  • Espagne : date limite pour Veri*Factu (entreprises)

Autres échéances

  • Espagne : date limite Veri*Factu pour tous (juillet 2027)
  • Émirats arabes unis : date limite B2B (juillet 2027)
  • Allemagne : exigences B2B plus larges (janvier 2028)
  • Irlande : début progressif du B2B (novembre 2028)

 

*Ces délais et exigences sont sujets à modification sans préavis par les autorités juridictionnelles locales.
Explorez les exigences mondiales en matière de facturation électronique

Des correctifs locaux redondants à un programme mondial unifié

Fonctionnalité

Exécution pays par pays

Approche mondiale évolutive

Travail

Répété pour chaque nouvelle obligation

Établi une fois, réutilisé dans plusieurs pays

Coût

Incertitude à chaque déploiement

Prévisibilité à mesure que les mandats se multiplient

INTÉGRATION

Reconstruit à travers les systèmes et les pays

Connexion cohérente aux systèmes de facturation

Gestion du changement

Exceptions et corrections en continu 

Mises à jour régies à mesure que les exigences évoluent

Utilisateur

Variable pour chaque pays

Harmonisation à l’échelle mondiale

Essentiels de la conformité

Étape 1 : Définir les priorités de votre périmètre réglementaire

Identifiez les pays concernés, les flux de facturation et les systèmes générant les données de facturation afin de lancer la planification.

Étape 2 : Définir les responsabilités de chaque équipe

Définir qui supervise les mandats, qui est responsable de la préparation des données, et comment les services fiscaux, financiers et informatiques coordonnent leurs décisions.

Étape 3 : Choisir un modèle de déploiement évolutif

Adoptez une approche d'intégration cohérente pour réduire le travail de reprise à mesure que les obligations de facturation électronique se développent à l'échelle mondiale.
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Foire aux questions

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Point 1

De nombreux gouvernements en Europe et dans le monde exigent désormais des entreprises qu'elles émettent des factures électroniquement dans un format structuré et qu'elles déclarent les données de transaction aux autorités fiscales. Ces obligations, couvrant la facturation et la déclaration électroniques ou les contrôles continus des transactions (CTC), se développent dans de nombreux pays.

Point 1

Les réglementations propres à chaque pays introduisent des exigences, des délais et des modèles de déclaration différents. La gestion des obligations locales avec différents fournisseurs et solutions peut entraîner des intégrations redondantes, des processus incohérents et des coûts à long terme plus élevés à mesure que de plus en plus de pays exigent la conformité.

Point 1

Commencez par identifier les pays concernés, les flux de facturation et les systèmes sources. Veillez ensuite à ce que les équipes fiscales, financières et informatiques s’accordent sur la répartition des responsabilités et la gouvernance. De nombreuses organisations adoptent une approche mondialisée, capable d’évoluer à mesure que de nouvelles obligations apparaissent.

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