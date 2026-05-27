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Fonctionnalité
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Exécution pays par pays
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Approche mondiale évolutive
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Travail
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Répété pour chaque nouvelle obligation
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Établi une fois, réutilisé dans plusieurs pays
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Coût
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Incertitude à chaque déploiement
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Prévisibilité à mesure que les mandats se multiplient
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INTÉGRATION
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Reconstruit à travers les systèmes et les pays
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Connexion cohérente aux systèmes de facturation
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Gestion du changement
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Exceptions et corrections en continu
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Mises à jour régies à mesure que les exigences évoluent
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Utilisateur
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Variable pour chaque pays
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Harmonisation à l’échelle mondiale