La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été introduite au Portugal en 1986, dans le cadre de l’adhésion du pays à la Communauté économique européenne, devenue depuis l’Union européenne (UE). La TVA au Portugal est connue sous le nom d'Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Le Portugal applique les règles européennes en matière d’immatriculation à la TVA, de conformité, de déclarations de TVA, de déclarations Intrastat et d’états récapitulatifs intracommunautaires. Les règles portugaises en matière de TVA sont énoncées dans le Code de la TVA (CIVA). La TVA est supervisée par le service de la TVA, qui relève de la Direction générale des impôts au sein du ministère des Finances. Cette autorité publie des circulaires et décisions officielles venant préciser le Code de la TVA.