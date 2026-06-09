|
Funzionalità
|
Avalara
|
TaxJar
|
Calcolo delle imposte in tempo reale
|
A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)
|
Limitato: basato sul codice postale, che può causare errori nelle giurisdizioni più complesse
|
Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)
|
Aggiornati regolarmente in oltre 190 paesi
|
Limitati: solo sales tax (negli Stati Uniti); nessun supporto IVA e gestione solo parziale per le esenzioni fiscali
|
Gestione delle norme giurisdizionali specifiche
|
Presentazione delle dichiarazioni nelle giurisdizioni di AL, CO, LA
|
Non è possibile presentare le dichiarazioni nelle località autogestite
|
Strumenti integrati per la ricerca fiscale
|
Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
|
Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate
|
Dato sconosciuto
|
Precisione a prova di verifiche fiscali
|
Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore
|
Limitata
|
Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
|
Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
|
Dato sconosciuto
|
Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
|
Fornitore certificato per il programma SST
|
Agevolazioni per la conformità e tutela in caso di verifiche fiscali negli stati aderenti
|
Non certificato per il programma SST
|
Dati fiscali verificati da fonti attendibili
|
Dato sconosciuto
|
Controlli di sicurezza a livello aziendale
|
Certificato SOC 2 + ISO
|
Certificato solo SOC 2
|
Funzionalità
|
Avalara
|
TaxJar
|
Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte
|
Automazione completa in tutti gli stati
|
Limitata: non è possibile presentare dichiarazioni nelle giurisdizioni a riscossione diretta; spesso è necessario il caricamento manuale dei dati
|
Gestione dei certificati di esenzione
|
Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con i database statali
|
Limitata: semplice archivio documentale; senza avvisi, nessun monitoraggio delle scadenze e nessun supporto per scenari complessi
|
Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
|
Registrazioni e gestione delle licenze
|
Gestione delle dichiarazioni IVA
|
53 paesi supportati
|
Limitata: supporto IVA di base solo per 27 paesi UE, Regno Unito, Canada e Australia
|
Gestione della use tax
|
Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
|
Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale
|
Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
|
Oltre 3.000
|
Limitati: ~800 codici prodotto
|
Assistenza globale in materia di conformità
|
Limitata: prevalentemente per l'e-commerce negli Stati Uniti
|
Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
|
Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
|
Solo per piccole e medie imprese ed e-commerce
|
Funzionalità
|
Avalara
|
TaxJar
|
Piattaforma completa per le conformità
|
Limitata
|
Integrazioni certificate con partner ufficiali
|
Oltre 1.400
|
~100
|
Integrazioni con sistemi ERP (NetSuite, Sage, Acumatica, SAP, ecc.)
|
Connettori stabili e preconfigurati
|
Limitate: nessun connettore diretto per Microsoft o per Sage 50; si affida ad estrattori
|
Integrazioni con marketplace
|
Dato sconosciuto
|
Integrazioni con sistemi POS
|
Dato sconosciuto
|
Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
|
Dato sconosciuto
|
Calcolo in tempo reale su Shopify
|
Limitato: richiede l'importazione di dati; nessun calcolo in tempo reale su Shopify
|
Assistenza clienti durante l'implementazione
|
Onboarding assistito, account manager dedicati
|
Solo autonomo; supporto telefonico limitato agli utenti Premium
|
Funzionalità
|
Avalara
|
TaxJar
|
Automazione fiscale in grado di apprendere e adattarsi
|
Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate
|
Server MCP che automatizzano i complessi flussi di lavoro
|
Limitato
|
Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale
|
API in linguaggio naturale che rendono l’integrazione più facile da implementare
|
Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
|
Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate