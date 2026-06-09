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Avalara vs. TaxJar

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?
Scopri perché Avalara è la scelta migliore. 
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Avalara vs. TaxJar

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Gli obblighi di conformità diventano opportunità

Avalara consente ai team fiscali e finanziari di trasformare la conformità in opportunità, semplificando le dichiarazioni fiscali, migliorando la precisione e ottimizzando i risultati.
Benefits

Risultati affidabili e ad elevata precisione

Avalara utilizza la geolocalizzazione a livello di indirizzo specifico per il calcolo delle imposte, garantendo la massima precisione. TaxJar basa i calcoli sui codici postali, che possono generare errori nelle giurisdizioni più complesse, in particolare negli stati home-rule come Alabama, Colorado e Louisiana.
Growth

Integrazione con diversi sistemi aziendali

Grazie ad oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si integra naturalmente con l'intero sistema aziendale.
CRM
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

1. Precisione e affidabilità

Con contenuti fiscali regolarmente aggiornati in oltre 190 paesi, Avalara garantisce l'accuratezza dei dati, riduce i rischi legati alla conformità e permette di essere sempre preparati per eventuali verifiche fiscali.

Funzionalità 

Avalara 

TaxJar

Calcolo delle imposte in tempo reale 

A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)

Limitato: basato sul codice postale, che può causare errori nelle giurisdizioni più complesse

Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali) 

Aggiornati regolarmente in oltre 190 paesi

Limitati: solo sales tax (negli Stati Uniti); nessun supporto IVA e gestione solo parziale per le esenzioni fiscali

Gestione delle norme giurisdizionali specifiche

Presentazione delle dichiarazioni nelle giurisdizioni di AL, CO, LA

Non è possibile presentare le dichiarazioni nelle località autogestite

Strumenti integrati per la ricerca fiscale

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate

Dato sconosciuto

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

Limitata

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale 

Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST 

Agevolazioni per la conformità e tutela in caso di verifiche fiscali negli stati aderenti

Non certificato per il programma SST

Dati fiscali verificati da fonti attendibili

Dato sconosciuto

Controlli di sicurezza a livello aziendale

Certificato SOC 2 + ISO

Certificato solo SOC 2

2. Conformità completa e copertura di tutte le tipologie fiscali

Avalara supporta ogni fase della conformità fiscale (calcolo, validazione dei certificati di esenzione, dichiarazioni ai fini IVA, versamenti e operazioni transfrontaliere), tutto in una piattaforma unificata.

Funzionalità 

Avalara 

TaxJar

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Automazione completa in tutti gli stati

Limitata: non è possibile presentare dichiarazioni nelle giurisdizioni a riscossione diretta; spesso è necessario il caricamento manuale dei dati

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con i database statali

Limitata: semplice archivio documentale; senza avvisi, nessun monitoraggio delle scadenze e nessun supporto per scenari complessi

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Registrazioni e gestione delle licenze

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Limitata: supporto IVA di base solo per 27 paesi UE, Regno Unito, Canada e Australia

Gestione della use tax

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

Oltre 3.000 

Limitati: ~800 codici prodotto

Assistenza globale in materia di conformità

Limitata: prevalentemente per l'e-commerce negli Stati Uniti

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione 

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Solo per piccole e medie imprese ed e-commerce

3. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

Grazie a una delle più vaste reti di integrazione nel settore della conformità fiscale, Avalara garantisce una perfetta interconnessione tra sistemi e flussi di lavoro, offrendo visibilità in tempo reale e scalabilità senza richiedere complessi interventi di sviluppo.

Funzionalità 

Avalara 

TaxJar

Piattaforma completa per le conformità

Limitata

Integrazioni certificate con partner ufficiali

Oltre 1.400

~100

Integrazioni con sistemi ERP (NetSuite, Sage, Acumatica, SAP, ecc.)

Connettori stabili e preconfigurati

Limitate: nessun connettore diretto per Microsoft o per Sage 50; si affida ad estrattori

Integrazioni con marketplace

Dato sconosciuto 

Integrazioni con sistemi POS

Dato sconosciuto

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Dato sconosciuto

Calcolo in tempo reale su Shopify

Limitato: richiede l'importazione di dati; nessun calcolo in tempo reale su Shopify

Assistenza clienti durante l'implementazione

Onboarding assistito, account manager dedicati

Solo autonomo; supporto telefonico limitato agli utenti Premium

4. Potenziato dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità 

Avalara 

TaxJar

Automazione fiscale in grado di apprendere e adattarsi

Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate 

Server MCP che automatizzano i complessi flussi di lavoro 

Limitato

Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che rendono l’integrazione più facile da implementare 

Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione 

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Direttore fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati".

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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