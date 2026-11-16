Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. Illinois first adopted a general state sales tax in 1933, and since that time, the base state sales tax rate on most general merchandise has risen to 6.25%. In addition, Illinois historically imposed a reduced 1% state sales tax on groceries, which applies to food intended for off-premises consumption. Effective January 1, 2026, the state-imposed grocery sales tax will be eliminated, though local governments may choose to impose their own local grocery taxes. On top of the state sales tax, there may be one or more local sales taxes, as well as one or more special district taxes. As a result, combined sales tax rates in Illinois currently range from 6.25% to approximately 11%, depending on the location of the sale and the type of item sold.

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of Illinois by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. Sales and use tax in Illinois is administered by the Illinois Department of Revenue (DOR).

Any sales tax collected from customers belongs to the state of Illinois, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

When you need to collect Illinois sales tax

In Illinois, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto tax collector.

To help you determine whether you need to collect sales tax in Illinois, start by answering these three questions:

Do you have nexus in Illinois? Are you selling taxable goods or services to Illinois residents? Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, then you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

Failure to collect Illinois sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to collect sales tax, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest .

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.