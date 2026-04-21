The need to collect sales tax in Illinois is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.

Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.



While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Illinois, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Illinois.



Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in Illinois can establish sales tax nexus in the following ways:

Affiliate nexus : Having ties to businesses or affiliates in Illinois. This includes, but isn’t limited to, the design and development of tangible personal property (goods) sold by the remote retailer, or solicitation of sales of goods on behalf of the retailer. Affiliate nexus can also be established if:

The remote retailer pays a commission or other consideration to the person located in Illinois; and

The remote retailer’s cumulative gross receipts from all sales made to Illinois customers under such contracts exceed $10,000 during the preceding four quarterly periods.

Click-through nexus : Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise, and having cumulative gross receipts from sales of tangible personal property by the retailer to customers referred by all persons in Illinois that exceed $10,000 during the preceding four quarterly periods.



Economic nexus : Having a certain amount of economic activity in the state. For sales made on and after October 1, 2018, a remote seller must register with the state then collect and remit Illinois sales tax if the remote seller meets either of the following criteria (the economic thresholds):

The remote seller's cumulative gross receipts from sales of taxable and exempt tangible personal property to purchasers in Illinois are $100,000 or more in the preceding 12 months; or

The remote seller sold taxable and exempt tangible personal property into Illinois in 200 or more separate transactions during the preceding 12 months.

Trade shows : Attending conventions or trade shows in Illinois. You may be liable for collecting and remitting Illinois use tax on orders taken or sales made during Illinois conventions or trade shows. However, you generally would not have nexus if all the following are true:

You’re in the state solely to engage in convention or trade show activities;

You or your representatives attend no more than two Illinois trade shows during any calendar year;

You’re physically present at those two Illinois trade shows no more than eight days during any calendar year; and

Combined gross receipts from taxable sales made at all Illinois trade shows during any single calendar year do not exceed $10,000.

If you have sales tax nexus in Illinois, you’re required to register with the Illinois Department of Revenue and to charge, collect, and remit the appropriate tax to the state.



For more information, see the Illinois Department of Revenue Use Tax Guidance for Remote Sellers, General Definitions, Use Tax, and Trade Show Appearances.

Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. As of April 2019, Illinois does not have an explicitly defined trailing nexus policy.

Fulfillment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfillment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Illinois.

If you sell taxable goods to Illinois residents and have inventory stored in the state, you may have nexus and an obligation to collect and remit tax.

Sourcing sales tax in Illinois: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).

Illinois generally uses destination-based sourcing. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-to address on all taxable sales.

For additional information, see the Illinois Department of Revenue.