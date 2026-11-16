|
Reporting period
|
Period end date
|
Filing deadline
|
January 2026
|
31 January 2026
|
20 February 2026
|
February 2026
|
28 February 2026
|
20 March 2026
|
March 2026
|
31 March 2026
|
20 April 2026
|
April 2026
|
30 April 2026
|
20 May 2026
|
May 2026
|
31 May 2026
|
22 June 2026
|
June 2026
|
30 June 2026
|
20 July 2026
|
July 2025
|
31 July 2025
|
20 August 2025
|
August 2026
|
31 August 2026
|
21 September 2026
|
September 2026
|
30 September 2026
|
20 October 2026
|
October 2026
|
31 October 2026
|
20 November 2026
|
November 2026
|
30 November 2026
|
21 December 2026
|
December 2026
|
31 December 2026
|
20 January 2027
|
Reporting period
|
Period end date
|
Filing deadline
|
Q1 (1 March–31 May 2026)
|
31 May 2026
|
20 June 2026
|
Q2 (1 June–31 August 2026)
|
31 August 2026
|
21 September 2026
|
Q3 (1 September–30 November 2026)
|
30 November 2026
|
21 December 2026
|
Q4 (1 December 2026–28 February 2027)
|
28 February 2027
|
22 March 2027
|
Reporting period
|
Period end date
|
Filing deadline
|
1 March 2025–28 February 2026
|
28 February 2026
|
20 March 2026
|
1 March 2026–28 February 2027
|
28 February 2027
|
20 March 2027