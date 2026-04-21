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Filing Frequency
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Period end date
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Filing deadline
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Form
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January 2025
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January 31, 2025
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February 20, 2025
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ST-809
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February 2025
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February 28, 2025
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March 20, 2025
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ST-809
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March 2025
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March 31, 2025
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April 21, 2025
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ST-809
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April 2025
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April 30, 2025
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May 20, 2025
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ST-809
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May 2025
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May 31, 2025
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June 20, 2025
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ST-809
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June 2025
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June 30, 2025
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July 21, 2025
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ST-809
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July 2025
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July 31, 2025
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August 20, 2025
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ST-809
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August 2025
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August 31, 2025
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September 22, 2025
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ST-809
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September 2025
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September 30, 2025
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October 20, 2025
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ST-809
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October 2025
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October 31, 2025
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November 20, 2025
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ST-809
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November 2025
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November 30, 2025
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December 22, 2025
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ST-809
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December 2025
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December 31, 2025
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January 20, 2026
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ST-809
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Reporting period
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Period end date
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Filing deadline
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Form
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Q1 (March 1–May 31, 2025)
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May 31, 2025
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June 20, 2025
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ST-100
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Q2 (June 1–August 31, 2025)
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August 31, 2025
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September 22, 2025
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ST-100
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Q3 (September 1–November 30, 2025)
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November 30, 2025
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December 22, 2025
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ST-100
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Q4 (December 1, 2025–February 28, 2026)
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February 28, 2026
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March 20, 2026
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ST-100
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Reporting period
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Period end date
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Filing deadline
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Form
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March 1, 2024–February 28, 2025
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February 28, 2025
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March 20, 2025
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ST-101
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March 1, 2025–February 28, 2026
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February 28, 2026
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March 20, 2026
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ST-101