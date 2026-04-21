Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. New York first imposed a general state sales tax in 1965. The New York state base sales and use tax rate remains at 4% as of November 7, 2025. The state rate is combined with varying local taxes to form the total tax rate paid by consumers. Local jurisdictions in New York impose additional sales taxes that range from 0% to 4.875%, depending on the county or city. Special district taxes — such as the Metropolitan Commuter Transportation District (MCTD) surcharge — may also apply in certain areas. As a result, combined state and local sales tax rates range from 4% to 8.875%, depending on the delivery location. In New York City, the combined rate is 8.875%, which includes the 4% state rate, 4.5% city rate, and 0.375% MCTD surcharge.

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of New York by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. The New York State Department of Taxation and Finance administers sales and use tax in New York. The department continues to administer all sales and use tax matters as of November 7, 2025.

Any sales tax collected from customers belongs to the state of New York, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

Use tax is similar to sales tax, but applied where goods are consumed rather then where purchased. As an example, consider materials purchased tax free by a construction company. Should the company choose to consume those materials for their own purposes such as upgrading an office, use tax would be due on the materials used.

To summarize, use tax is due when goods are purchased tax free by a merchant and then converted for use, consumption, or enjoyment by that same merchant.

When do businesses need to collect New York sales tax?

In New York, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto tax collector.

To help you determine whether you need to collect sales tax in New York, start by answering these three questions:

Do you have nexus in New York? Are you selling taxable goods or services to New York residents? Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

The impact of failing to collect New York sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.