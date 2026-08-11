Die Bewältigung der Komplexität der Umsatzsteuer war eine Vollzeitaufgabe mit hoher Fluktuation. „Wir benötigten fast eine Vollzeitkraft, die die Vorschriften in jedem Bezirk, jeder Gemeinde und jedem Bundesstaat, in denen wir verkaufen, überwacht“, sagt Barb Mika, die die Verkaufsbuchhaltung des Unternehmens leitet. „Die Fehlerquote war sehr hoch … wir wurden etliche Male geprüft.“

Oxbo verwaltete die Umsatzsteuer über sein ERP-System, was mühsam und zeitaufwendig war. „Wir mussten die Steuergesetze jedes einzelnen Bundesstaates, die für die Landwirtschaft gelten, recherchieren“, sagt Barb. „Dann mussten wir jede Jurisdiktion einzeln in unsere unterschiedlichen Systeme einpflegen und miteinander verknüpfen … die Einrichtung war für jeden Bundesstaat ein ziemlicher Albtraum. Unsere Systeme haben uns wirklich eingeschränkt.“

Ohne ein automatisiertes System zur Verwaltung von Freistellungszertifikaten waren Betriebsprüfungen besonders herausfordernd. „Einige der Zertifikate waren sehr alt, einige waren verloren gegangen … wir hatten keinen Prozess, um von Kunden aktualisierte Formulare anzufordern“, erklärt Barb. Da der Kundenstamm des Unternehmens schnell wuchs, verschärfte sich das Problem.