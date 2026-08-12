EU-Mehrwertsteuererklärungen

Transaktionen, die ein Steuerpflichtiger in dieser Eigenschaft im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt ausführt, unterliegen der Mehrwertsteuer. Einfuhren durch jede Person unterliegen ebenfalls der Mehrwertsteuer. Dies umfasst die Einfuhr von Waren in die EU sowie innergemeinschaftliche Erwerbe und durch Unternehmen über die EU-Binnengrenzen hinweg.
Die EU-Mehrwertsteuer gilt für alle 27 Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich. Es gibt mehrere Gebiete, in denen sie nicht gilt, z. B. Gibraltar und die Kanalinseln (UK) sowie die Kanarischen Inseln (Spanien).
Sie gilt für alle steuerpflichtigen Personen, Unternehmen und Einzelpersonen, die regelmäßige Lieferungen ausführen; davon ausgenommen sind in der Regel Behörden, staatliche Stellen usw.
Eine Lieferung von Gütern ist die Übertragung des Rechts zur Nutzung und Verfügung über materielle Vermögenswerte als deren Eigentümer; alle anderen Transaktionen gelten als Erbringung von Dienstleistungen. Die Einfuhr von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr innerhalb der EU gilt ebenfalls als steuerbare Lieferung und unterliegt der Einfuhrmehrwertsteuer.