EU-Mehrwertsteuererklärungen

Die Regeln des europäischen Mehrwertsteuersystems für Waren und Dienstleistungen sind in der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie enthalten. Sie wird von der Europäischen Kommission in Brüssel erstellt, und alle 27 EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, sie in ihre nationalen Mehrwertsteuergesetze aufzunehmen – wenngleich es bestimmte optionale Elemente und Möglichkeiten gibt, Ausnahmen von der Richtlinie in Anspruch zu nehmen.

Die ursprüngliche 6. Mehrwertsteuerrichtlinie wurde am 26. November 2006 als Richtlinie 2006/12/EG des Rates aktualisiert.



Die Richtlinie bildet den Rahmen für die Bestimmung der EU-Mehrwertsteuer in Bezug auf: den Geltungsbereich; den Ort der Lieferung; den Zeitpunkt der Steuerentstehung; die Bemessungsgrundlage; den Mehrwertsteuersatz; die Einhaltung der Vorschriften; Befreiungen; Steuerpflichtige; und eine Reihe von Sonderregelungen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Bereiche, die von der Richtlinie abgedeckt werden