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EU-Mehrwertsteuererklärungen

Die Regeln des europäischen Mehrwertsteuersystems für Waren und Dienstleistungen sind in der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie enthalten. Sie wird von der Europäischen Kommission in Brüssel erstellt, und alle 27 EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, sie in ihre nationalen Mehrwertsteuergesetze aufzunehmen – wenngleich es bestimmte optionale Elemente und Möglichkeiten gibt, Ausnahmen von der Richtlinie in Anspruch zu nehmen.

 

Die ursprüngliche 6. Mehrwertsteuerrichtlinie wurde am 26. November 2006 als Richtlinie 2006/12/EG des Rates aktualisiert.


Die Richtlinie bildet den Rahmen für die Bestimmung der EU-Mehrwertsteuer in Bezug auf: den Geltungsbereich; den Ort der Lieferung; den Zeitpunkt der Steuerentstehung; die Bemessungsgrundlage; den Mehrwertsteuersatz; die Einhaltung der Vorschriften; Befreiungen; Steuerpflichtige; und eine Reihe von Sonderregelungen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Bereiche, die von der Richtlinie abgedeckt werden

Geltungsbereich

Transaktionen, die ein Steuerpflichtiger in dieser Eigenschaft im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt ausführt, unterliegen der Mehrwertsteuer. Einfuhren durch jede Person unterliegen ebenfalls der Mehrwertsteuer. Dies umfasst die Einfuhr von Waren in die EU sowie innergemeinschaftliche Erwerbe und durch Unternehmen über die EU-Binnengrenzen hinweg.

 

Die EU-Mehrwertsteuer gilt für alle 27 Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich. Es gibt mehrere Gebiete, in denen sie nicht gilt, z. B. Gibraltar und die Kanalinseln (UK) sowie die Kanarischen Inseln (Spanien).

 

Sie gilt für alle steuerpflichtigen Personen, Unternehmen und Einzelpersonen, die regelmäßige Lieferungen ausführen; davon ausgenommen sind in der Regel Behörden, staatliche Stellen usw.

 

Eine Lieferung von Gütern ist die Übertragung des Rechts zur Nutzung und Verfügung über materielle Vermögenswerte als deren Eigentümer; alle anderen Transaktionen gelten als Erbringung von Dienstleistungen. Die Einfuhr von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr innerhalb der EU gilt ebenfalls als steuerbare Lieferung und unterliegt der Einfuhrmehrwertsteuer.

Ort der Lieferung

Es ist wichtig, den Ort der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen zu bestimmen, um zu verstehen, welche Mehrwertsteuerregeln der Länder für die Transaktion gelten. Bei Waren ist der Leistungsort:

 

  • der Ort zum Zeitpunkt der Lieferung
  • Bei der Lieferung von Waren ist der Ort der Lieferung der Ausgangspunkt der Beförderung. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist der Ort der Lieferung jedoch dort, wo der Kunde ansässig ist. Bei Importen ist der Ort der Lieferung das Land, in dem die Waren in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurden
  • Der Ort der Lieferung für Gas, Elektrizität und ähnliche Stromlieferungen ist der Ort, an dem der Kunde ansässig ist

Zeitpunkt der Steuerentstehung und Steuerbetrag

Der Zeitpunkt, zu dem die Mehrwertsteuer fällig wird, wird als Zeitpunkt der Steuerentstehung bezeichnet. Er ist in der Regel das früheste der folgenden Daten: Lieferdatum, Barzahlungsdatum oder Rechnungsdatum.

 

Der steuerpflichtige Betrag ist die gesamte Gegenleistung, einschließlich aller Zölle und Nebenkosten – jedoch ausschließlich der Mehrwertsteuer. Bei Importen ist es derselbe Wert, der für Zollzwecke angegeben wurde, einschließlich Zöllen und Steuern außerhalb der EU, zuzüglich Verpackung.

Mehrwertsteuersätze

Die EU-Mitgliedstaaten müssen einen „allgemeinen“ Mehrwertsteuersatz von mindestens 15 % anwenden, wenngleich alle Länder diesen Mindestsatz inzwischen überschreiten. Alle EU-Mehrwertsteuersätze finden Sie hier. Es gibt keine Beschränkung der Höchstsätze, und Ungarn erhebt derzeit 27 % Mehrwertsteuer. Länder können auch zwei ermäßigte Steuersätze auf Waren anwenden, die mindestens 5 % betragen müssen. Die Arten von Waren, die von den ermäßigten Steuersätzen profitieren können, sind in der Richtlinie aufgeführt. Länder können auch andere Sätze anwenden, die zum Zeitpunkt ihres Beitritts zur Europäischen Union in Kraft waren.

Mehrwertsteuerbefreiungen

Es gibt eine Reihe von Szenarien und Waren oder Dienstleistungen, für die keine Mehrwertsteuer erhoben wird. In einigen Fällen (Mehrwertsteuerbefreiung) können Unternehmen die Vorsteuer, die beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen für ihr Endprodukt anfällt, nicht zurückfordern. Zum Beispiel: Finanzdienstleistungen, immobilienbezogene Dienstleistungen und internationaler Luftverkehr. In anderen Fällen kann das Unternehmen die Mehrwertsteuer zurückfordern (Null-Mehrwertsteuer). Zum Beispiel: medizinische Hilfsgüter, Kinderkleidung, Bildung, Lebensmittel, Bücher.

Recht auf Vorsteuerabzug

Die Mehrwertsteuerrichtlinie enthält umfassende Leitlinien dazu, welche Vorsteuer im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit anfällt.

Dies beinhaltet die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer aus anderen EU-Staaten als dem eigenen zurückzufordern.

Bestimmung für den Fernabsatz an Verbraucher

Um den Aufwand für die Einhaltung der EU-Mehrwertsteuervorschriften zu reduzieren und den freien innergemeinschaftlichen Handel zu fördern, erhalten Unternehmen eine besondere Ausnahme von den Ursprungsregeln. Wenn ein Unternehmen Waren über das Internet oder per Katalog an einen ausländischen Kunden innerhalb der EU verkauft, muss es den lokalen Mehrwertsteuersatz berechnen. Sie können sich dann im Land ihrer Verbraucher registrieren, sobald sie beginnen, Mengen über einem festgelegten jährlichen Schwellenwert zu verkaufen. Weitere Informationen zu EU-Mehrwertsteuer im E-Commerce.
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