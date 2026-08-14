Für jedes EU-Land gibt es jährliche Meldeschwellenwerte. Weitere Informationen finden Sie in unserem Informationsblatt zu Schwellenwerten für Intrastat-Meldungen. Diese können sich auch bei Warenversendungen aus einem Land (Verkäufe) im Vergleich zu Wareneingängen (Einkäufe) innerhalb desselben Landes unterscheiden. Diese Schwellenwerte liegen deutlich über den Schwellenwerten für die Mehrwertsteuerregistrierung.
Die Intrastat-Meldung erfolgt in der EU fast immer monatlich. Die Meldungen sind in der Regel gleichzeitig mit der Mehrwertsteuererklärung vorzunehmen und werden an das zuständige statistische Amt des jeweiligen Landes gesendet.