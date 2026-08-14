Die Intrastat-Meldung schließt die Lücke, die 1993 durch die Abschaffung der Zollmeldungen über den Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union entstanden ist. Sie ermöglicht es den einzelnen Mitgliedstaaten und der EU, den Handel zwischen den Ländern zu statistischen Zwecken zu verfolgen. Zunehmend wird die Intrastat-Meldung auch zur Überprüfung potenziellen Mehrwertsteuerbetrugs eingesetzt.



Wie die Zusammenfassende Meldung ist sie vom Prozess der EU-Mehrwertsteuererklärung und -meldung getrennt, wenngleich sie auf denselben Daten basiert.

