Mehrwertsteuerrückerstattung in der EU

Unternehmen, die im Ausland tätig sind, zahlen oft ausländische Mehrwertsteuer auf Rechnungen. Diese Unternehmen können diese Mehrwertsteuer nicht über ihre eigenen nationalen Steuererklärungen zurückfordern. Ein spanisches Unternehmen, das beispielsweise Hotelrechnungen für Mitarbeiter erhält, die Deutschland besuchen, kann die deutsche Mehrwertsteuer nicht über seine spanische Mehrwertsteuererklärung zurückfordern. Die Mehrwertsteuererstattung ist der Prozess der Rückforderung dieser ausländischen Mehrwertsteuer.



