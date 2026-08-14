Mehrwertsteuerrückerstattung in der EU

Seit Anfang 2010 gibt es im Rahmen des „Mehrwertsteuerpakets“ der EU ein neues System für Unternehmen zur Rückforderung ihrer ausländischen Mehrwertsteuer. Dies erfordert eine Registrierung bei den lokalen Steuerbehörden auf einem „elektronischen Portal“, um einen einzigen Antrag für alle Länder einzureichen.
Dies ist ein komplexes und verwirrendes Verfahren:
- Anträge sind oft nur erfolgreich, wenn sie einfach sind und nur eine begrenzte Prüfzeit durch die ausländischen Behörden erfordern.
- Gibt es eine Rückfrage oder Verzögerung bei der Forderung, zeigen sich viele Mehrwertsteuerbehörden sehr zurückhaltend, mit den Steuerbehörden des Heimatstaates des Antragstellers zusammenzuarbeiten.
Die Regeln in verschiedenen Ländern sind für Rückforderungen (siehe oben) nicht einheitlich und ändern sich häufig.
Im Vereinigten Königreich sind beispielsweise Bewirtungskosten für Mitarbeiter abzugsfähig, für Kunden jedoch nicht; in Frankreich ist es jedoch umgekehrt!