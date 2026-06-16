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Vereinfachen Sie die Einhaltung der Steuervorschriften bei WooCommerce-Transaktionen mit Avalara

Automatisieren Sie mit Avalara Agentic Tax and Compliance™ die Umsatzsteuerberechnung, die Einreichung von Steuererklärungen, die Verwaltung von Steuerbefreiungen und mehr für Ihre WooCommerce-Transaktionen.
Jetzt beginnen
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Video: Erfahren Sie, wie Avalara Steuer-Compliance-Aufgaben in WooCommerce automatisiert.

VORTEILE

Automatisieren Sie die durchgängige Compliance für WooCommerce-Workflows

Integration optimieren

Holen Sie sich eine einzige Verbindung zur globalen Compliance-Plattform von Avalara, die sich nahtlos integrieren lässt – mit KI-gestützter, geführter Einrichtung über unser Chrome-Plug-in. 

Genauigkeit erhöhen

Aktivieren Sie die Avalara-Steuer-Engine, um die Berechnungsgenauigkeit durch regelmäßig aktualisierte Steuersätze zu verbessern, die auf Geolokalisierung, der Steuerbarkeit von Artikeln und neuen Gesetzen und Vorschriften basieren. 

Steuerpflichten bewerten

Ermitteln Sie, wo und wann Sie Umsatzsteuer erheben und abführen müssen, und zwar auf der Grundlage der sich ständig ändernden staatlichen Gesetze zum physischen und wirtschaftlichen Nexus.

Verwaltung freigestellter Verkäufe

Automatisieren Sie die Erstellung, Erfassung, Überprüfung, Verwendung und Speicherung von Freistellungszertifikaten mit KI-gestützter Prüfung, um die Compliance-Effizienz und die Betriebsprüfungsbereitschaft zu verbessern.

Automatisierung der Einreichung von Steuererklärungen und Bezahlung

Befreien Sie sich von der kostspieligen und zeitaufwändigen Vorbereitung, Einreichung und Bezahlung von Steuererklärungen für alle Jurisdiktionen in jedem Einreichungszyklus.

Skalierbarkeit zur Anpassung an das Wachstum

Die Produkte und Lösungen von Avalara mit KI-fähigen Funktionen sind aufeinander abgestimmt und skalierbar und helfen Ihnen dabei, die Einhaltung der Steuervorschriften zu gewährleisten, während Ihr Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt.

Funktionsweise

Nutzen Sie die Vorteile von Avalara in Ihren WooCommerce-Workflows

Konfiguration und Produktzuordnung

  • Konfigurieren Sie Ihre Connector-Einstellung, um die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zu unterstützen.
  • Ordnen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen den Avalara-Steuercodes zu, um die Steuerbarkeit jeder Transaktion besser bestimmen zu können.
  • Verwenden Sie unser KI-gestütztes Chrome-Plug-in für eine geführte Einrichtung und Steuerunterstützung direkt im Browser. 
WooCommerce

Überprüfung der Adresse

  • Aktualisieren und validieren Sie Kundenadressen mithilfe der Geolokalisierung direkt in WooCommerce, um Steuersätze zu überprüfen, anstatt sich auf weniger genaue Postleitzahlensätze zu verlassen. 
WooCommerce

Berechnung der Umsatz- und Gebrauchssteuer

  • Lassen Sie die Steuern automatisch und in Echtzeit an der Kasse berechnen.
WooCommerce

Verwaltung von Freistellungen

  • Erfassen, verifizieren und validieren Sie Kundenfreistellungszertifikate auf Anfrage direkt über Ihre WooCommerce-Plattform.
WooCommerce

Weltweite Compliance

  • Automatisieren Sie die Berechnung von Mehrwertsteuer, Zöllen und Importsteuern in WooCommerce, um die Einhaltung der Vorschriften bei internationalen Verkäufen zu gewährleisten. 
  • Ermöglichen Sie die Übertragung von elektronischen Rechnungen und Steuerdaten unter Einhaltung der landesspezifischen Anforderungen.
WooCommerce

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Kundenberichte

Was unsere Kunden sagen

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„Avalara war in weniger als einer Woche einsatzbereit und funktioniert bisher wirklich einwandfrei. Avalara ist eine der wenigen Komponenten unseres Tech-Stacks, über die wir uns keine Gedanken machen müssen. ‚Aus den Augen, aus dem Sinn‘ ist in diesem Fall etwas Positives.“

  • Steven Sashen
  • CEO, Xero Shoes
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Häufig gestellte Fragen

Punkt 1

Avalara for WooCommerce bietet eine einzige Verbindung zu einer globalen Compliance-Plattform, mit der Sie Ihre Compliance von Anfang bis Ende automatisieren und verwalten können. Die Integration mit WooCommerce ermöglicht Avalara, eine fortschrittliche Lösung, die Geolokalisierung und Adressverifizierung verwendet, um die Umsatzsteuer bis zu einer bestimmten Adresse zu berechnen sowie mehrere Steuerjurisdiktionen in einer einzigen Postleitzahl, komplexe Steuersätze und mehr zu berücksichtigen. Wenn Sie Steuern für internationale Transaktionen berechnen müssen, bietet AvaTax auch dafür Optionen. Avalara bietet auch Lösungen zur Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärungen, zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten in der Cloud und zur Bereitstellung von elektronischen Rechnungen und Meldung in Echtzeit. 

Punkt 1

  1. Laden Sie die AvaTax-Erweiterung vom Woo Marketplace herunter
  2. Kaufen Sie online einen AvaTax-Plan oder kontaktieren Sie Avalara, um einAvaTax-Konto zu erhalten
  3. Melden Sie sich bei Ihrem AvaTax-Konto an, um Ihre Kontonummer und Ihren Lizenzschlüssel zu erhalten
  4. Geben Sie Ihre Kontonummer und Ihren Lizenzschlüssel in Ihre WooCommerce-Einstellungen ein
  5. Richten Sie Ihre Steuercodes und Einstellungen für Ihren Shop ein und speichern Sie diese. Weitere Informationen finden Sie hier.

Punkt 1

Avalara bietet einen 12-Monats-Vertrag an, den Sie jährlich oder in monatlichen Raten bezahlen können. Verträge verlängern sich automatisch zum Ende jeder Laufzeit. Sie können jedoch gemäß unseren Geschäftsbedingungen vor Beginn der neuen Laufzeit kündigen.

Punkt 1

Jährlich. Wenn Ihr Plan beispielsweise Berechnungen für 1.000 Transaktionen pro Jahr vorsieht, können Sie diese Transaktionen jederzeit während Ihrer jährlichen Abonnementlaufzeit nutzen. Transaktionen werden nicht auf den nächsten Zeitraum übertragen und müssen innerhalb des Abonnementzeitraums, in dem sie erworben wurden, genutzt werden.

Punkt 1

Ja, Sie haben unbegrenzten Zugriff auf das Avalara Global Support Portal. Es stehen auch erweiterte Support-Pakete zum Kauf zur Verfügung.

Punkt 1

Ja, AvaTax übernimmt die Abwicklung Ihrer Steuerpflichten für mehrere Unternehmen, selbst bei komplexen Unternehmensstrukturen (wie Mutter- und Tochtergesellschaften).

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