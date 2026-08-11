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Kundenbericht

Pacon setzt kreativ auf die Automatisierung der Einhaltung der Steuervorschriften

Ergebnisse

Flexible Implementierung

Erhöhte Compliance

Verbesserte Prozesse

Unternehmensübersicht

Pacon wurde 1951 gegründet und beliefert Lehrer, Schüler und Künstler mit Bildungs- und Kunstprodukten. Das Unternehmen hat seine Produktpalette in den letzten Jahren erweitert, hauptsächlich durch Übernahmen, die die Umsatzsteuerpflichten von Pacon komplexer gemacht haben.

Steuerliche Herausforderungen

Mit den Übernahmen von Pacon wurden die Umsatzsteueranforderungen komplizierter und die Einhaltung der Vorschriften wurde zu einem größeren Problem. Das Hinzufügen von Bundesstaaten verschärfte die Ineffizienzen nur noch weiter. Das Hinzufügen nur eines Bundesstaates konnte bis zu einem halben Tag dauern – vom Herunterladen und Überprüfen der aktuellen Steuersätze bis hin zur Aktualisierung des SAP-Systems.

 

Diese Schritte mussten für jeden Bundesstaat monatlich wiederholt werden, um mit den Steuersatzänderungen Schritt zu halten. „Wir nutzten die nativen SAP-Funktionen“, erinnert sich Joe Rossmeissl, Controller des Unternehmens. „Es war schwierig, den Überblick über alle Steuersatzänderungen in allen Jurisdiktionen zu behalten.“

 

Warum Avalara?

Der Steuerexperte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Pacon empfahl Avalara, eine cloudbasierte Lösung, die sich in SAP (und Hunderte anderer Geschäftsanwendungen) integrieren lässt, um die Berechnung der Umsatzsteuer, die Einreichung von Steuererklärungen und die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen zu automatisieren.

 

Da die Integration mit SAP für Pacon von größter Bedeutung war, holte Avalara DMA (DuCharme, McMillen & Associates) ins Boot, einen Partner, der auf die Integration der Avalara Suite mit SAP spezialisiert ist. Joe und sein Team prüften zwei andere Lösungen, entschieden sich aber schnell für Avalara. „Die Lösung von Avalara erfüllt alle unsere Anforderungen, ist preislich wettbewerbsfähig und sieht aus wie eine moderne App“, sagt Joe. „Außerdem war ich vom DMA-Team begeistert, das uns alles gezeigt hat. Ich war sofort von ihrem Fachwissen überzeugt.“

Avalara mit DMA implementieren

Die Implementierung und Integration waren laut Joe und seinem Team überraschend einfach. Avalara AvaTax und Avalara Returns wurden in nur wenigen Monaten aktiviert, obwohl das Team während des Projekts an einer anderen Übernahme arbeitete.

 

Neben der Geschwindigkeit und Einfachheit der Implementierung waren Joe und sein Team beeindruckt vom Engagement und der Kreativität von DMA, wenn es darum ging, die Lösung an die spezifischen Bedürfnisse von Pacon anzupassen, wie beispielsweise den Umgang mit Einkaufsgemeinschaften oder die Steuerbefreiung ausländischer Kunden.

 

„DMA hat uns wirklich durch den Prozess geführt“, sagt Joe. „Bei anderen Implementierungen, die ich durchgeführt habe, hätte der Drittanbieter möglicherweise eine Notlösung vorgeschlagen oder uns gesagt, wir müssten uns damit abfinden, da unsere Anforderungen einzigartig sind. Stattdessen hat DMA die Lösung speziell für unser Unternehmen angepasst. Das ist eine der einfacheren Implementierungen, die wir je durchgeführt haben.“

 

„Ich sehe 46 Bundesstaaten in unserer Zukunft, und ich denke, es wird jetzt dank Avalara einfacher sein.“

  • – Joe Rossmeissl
  • Unternehmenscontroller

 

Ergebnisse

„Der größte Vorteil ist die Gewissheit, dass wir alles richtig machen“, sagt Joe. „Wir haben zum Beispiel einiges über unsere Steuererklärungen in Arizona gelernt, nachdem Avalara sie für uns eingereicht hat … wie dort Standortcodes verwendet werden im Vergleich zu unserer bisherigen Vorgehensweise. Und wann immer wir eine Abweichung bei einem Steuersatz festgestellt haben, hat sich herausgestellt, dass AvaTax richtig lag, was mich angenehm überrascht hat. Dank Avalara sind wir definitiv besser auf Betriebsprüfungen vorbereitet als durch unsere alte Arbeitsweise – dass unsere Prüfer wissen, dass wir Avalara nutzen, gibt uns ein echtes Gefühl der Sicherheit.“

 

Ein weiterer großer Vorteil für ein schnell wachsendes Unternehmen wie Pacon ist die Einfachheit, mit der neue Bundesstaaten hinzugefügt werden können. „Man muss in AvaTax nur einen Schalter umlegen, und das gefällt mir“, sagt Joe.

 

Pacon konnte zu Beginn der Implementierung alle Bundesstaaten mit Umsatzsteuer laden, da sie sich noch im Wachstumsmodus befinden. „Das ist vielleicht nicht die Art und Weise, wie jeder die Avalara-Suite implementiert, aber für uns war es gut“, sagt er. „Jetzt sind wir für die Zukunft gerüstet. Wir hatten eine sehr positive Erfahrung und sind mit dem Ergebnis zufrieden.“

 

 

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