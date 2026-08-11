Mit den Übernahmen von Pacon wurden die Umsatzsteueranforderungen komplizierter und die Einhaltung der Vorschriften wurde zu einem größeren Problem. Das Hinzufügen von Bundesstaaten verschärfte die Ineffizienzen nur noch weiter. Das Hinzufügen nur eines Bundesstaates konnte bis zu einem halben Tag dauern – vom Herunterladen und Überprüfen der aktuellen Steuersätze bis hin zur Aktualisierung des SAP-Systems.

Diese Schritte mussten für jeden Bundesstaat monatlich wiederholt werden, um mit den Steuersatzänderungen Schritt zu halten. „Wir nutzten die nativen SAP-Funktionen“, erinnert sich Joe Rossmeissl, Controller des Unternehmens. „Es war schwierig, den Überblick über alle Steuersatzänderungen in allen Jurisdiktionen zu behalten.“