„Der größte Vorteil ist die Gewissheit, dass wir alles richtig machen“, sagt Joe. „Wir haben zum Beispiel einiges über unsere Steuererklärungen in Arizona gelernt, nachdem Avalara sie für uns eingereicht hat … wie dort Standortcodes verwendet werden im Vergleich zu unserer bisherigen Vorgehensweise. Und wann immer wir eine Abweichung bei einem Steuersatz festgestellt haben, hat sich herausgestellt, dass AvaTax richtig lag, was mich angenehm überrascht hat. Dank Avalara sind wir definitiv besser auf Betriebsprüfungen vorbereitet als durch unsere alte Arbeitsweise – dass unsere Prüfer wissen, dass wir Avalara nutzen, gibt uns ein echtes Gefühl der Sicherheit.“
Ein weiterer großer Vorteil für ein schnell wachsendes Unternehmen wie Pacon ist die Einfachheit, mit der neue Bundesstaaten hinzugefügt werden können. „Man muss in AvaTax nur einen Schalter umlegen, und das gefällt mir“, sagt Joe.
Pacon konnte zu Beginn der Implementierung alle Bundesstaaten mit Umsatzsteuer laden, da sie sich noch im Wachstumsmodus befinden. „Das ist vielleicht nicht die Art und Weise, wie jeder die Avalara-Suite implementiert, aber für uns war es gut“, sagt er. „Jetzt sind wir für die Zukunft gerüstet. Wir hatten eine sehr positive Erfahrung und sind mit dem Ergebnis zufrieden.“