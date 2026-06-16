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Olvídate de las complicaciones asociadas al cumplimiento normativo con Avalara for NetSuite

Automatiza el cálculo de los impuestos sobre las ventas y el uso, las declaraciones, los certificados de exención y mucho más, tanto para toda la organización como para filiales concretas.
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Descubre Avalara for NetSuite en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.

VENTAJAS

Automatiza el cumplimiento normativo de principio a fin para NetSuite

Optimiza la integración

Integra soluciones para cumplir con la normativa en todos los sistemas de tu empresa. Los conectores de Avalara para NetSuite son compatibles con todas las ediciones de SuiteSuccess y OneWorld.

Si SuiteTax está habilitado

Adáptate al crecimiento

Automatiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre el uso del consumidor a gran escala. Utiliza datos en tiempo real e inteligencia artificial para determinar los tipos impositivos aplicables a los productos, detectar errores de los proveedores en materia de impuestos sobre las ventas, calcular automáticamente el impuesto por uso y distribuir los impuestos entre las distintas jurisdicciones, todo ello desde una plataforma centralizada que se integra con la mayoría de los sistemas de compras.

Aumenta la precisión

Calcula los impuestos con mayor precisión con tipos impositivos que se actualizan periódicamente en función de la geolocalización, la fiscalidad de los artículos, las regulaciones tributarias y la nueva legislación.

Evalúa las obligaciones tributarias

Ofrece un cálculo automático del IVA para las transacciones de compras y ventas globales. La solución utiliza la inteligencia artificial para asignar tipos impositivos específicos para cada país en tiempo real, lo que ayuda a las empresas a aplicar el tratamiento correcto del IVA, reducir los errores y prepararse para expandirse a mercados internacionales. AvaTax for VAT se integra con la mayoría de los sistemas empresariales, es válido para más de 190 países y permite cumplir con las complejas normas del IVA a gran escala.

Gestiona las ventas exentas

Automatiza la gestión de los certificados de exención, desde su creación y la recopilación hasta su verificación y almacenamiento, mejorando la eficiencia del cumplimiento normativo y el nivel de preparación para las auditorías.

Automatiza las declaraciones de impuestos

Olvídate del lento proceso de preparación, presentación y pago de las declaraciones de cada jurisdicción, garantizando una presentación de las declaraciones de impuestos puntual y conforme a la normativa en cada ciclo.

CÓMO FUNCIONA

Integra la eficiencia de Avalara en tus flujos de trabajo de NetSuite:

Configuración y asignación de productos

  • Configura los ajustes de tu conector para que abarquen toda tu organización o solo determinadas filiales.
  • Asigna tus productos y servicios a los códigos fiscales de Avalara para determinar con mayor precisión la sujeción a impuestos de cada transacción.
Texto alternativo: Página de configuración avanzada de impuestos de Avalara que muestra opciones para deshabilitar el cálculo de impuestos para varios tipos de transacciones, con todos los botones configurados en «No» excepto los registros detallados, que están configurados en «Sí».

Validación de direcciones

  • Actualiza y valida las direcciones de los clientes mediante geolocalización directamente en NetSuite para verificar los tipos impositivos, en lugar de basarte en los tipos aplicables según el código postal, que es menos preciso.
Pantalla de validación de direcciones en Oracle NetSuite que muestra un mensaje que indica que la validación es correcta para «50 Washington Square S, Nueva York, NY, 10012-1018, EE. UU.»

Cálculo del impuesto sobre las ventas y el uso

  • Calcula automáticamente los impuestos de cada partida de un pedido de venta y una factura, proporcionando un desglose detallado de los impuestos aplicados.

  • Identifica los impuestos recaudados en exceso o en defecto para reducir la deuda tributaria y los pagos en exceso.
Texto alternativo: Captura de pantalla de la interfaz de facturación de Oracle NetSuite en la que se muestran datos del «cliente 12 de everdrise», con estado de aprobación pendiente, desglose de cargos, cálculo de impuestos y totales resumidos, incluyendo un total de impuestos de 71 $ y un importe a pagar de 871 $.

Gestión de exenciones

  • Solicita, recopila, valida y archiva los certificados de exención de los clientes directamente en NetSuite para garantizar que los documentos relacionados con el cumplimiento normativo estén actualizados, tengan el formato adecuado y estén listos para las auditorías.
«Interfaz de NetSuite en la que se muestra un formulario de entrada de dirección con un mensaje emergente que confirma que se ha iniciado una solicitud de certificado de exención».

Cumplimiento normativo a nivel internacional

  • Automatiza el cálculo y la declaración del IVA, el GST y los derechos de aduana e impuestos de importación en NetSuite para garantizar el cumplimiento normativo en las ventas internacionales.
Texto alternativo: Pantalla de transacciones de NetSuite en la que se muestran los detalles de una factura, con artículos cuyos códigos fiscales se han calculado mediante Avalara AvaTax, entre los que se incluyen bebidas gaseosas y productos para el abrillantado de muebles.

Productos integrados

Avalara AvaTax

AvaTax es el motor de gestión de impuestos global que constituye la base de nuestra plataforma basada en inteligencia artificial para cumplir con las normativas. Ofrece cálculos de impuestos de alta precisión y en tiempo real para varios tipos de impuestos (impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU., IVA e impuestos específicos del sector) en jurisdicciones municipales, de condados, estatales, federales e internacionales.
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Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre el uso del consumidor a gran escala. Utiliza datos en tiempo real e inteligencia artificial para determinar los tipos impositivos aplicables a los productos, detectar errores de los proveedores en materia de impuestos sobre las ventas, calcular automáticamente el impuesto por uso y distribuir los impuestos entre las distintas jurisdicciones, todo ello desde una plataforma centralizada que se integra con la mayoría de los sistemas de compras.
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Avalara AvaTax Cross-Border

Obtén acceso a una ventanilla única para cumplir plenamente con la normativa del comercio internacional. Avalara Cross-Border ofrece una serie de productos diseñados específicamente para calcular y estimar los derechos de aduana y los impuestos de importación en tiempo real; automatizar la asignación y la gestión de los códigos del HS (Sistema Armonizado), los códigos del HTS (Sistema Aduanero Armonizado) y los códigos del Anexo B; y ayudar a las empresas a sortear las restricciones que afectan al comercio internacional. Avalara Item Classification ofrece compatibilidad con los códigos del SA (Sistema Armonizado) para más de 180 países.
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Avalara AvaTax for VAT

Ofrece un cálculo automático del IVA para las transacciones de compras y ventas internacionales. La solución utiliza la inteligencia artificial para asignar tipos impositivos específicos para cada país en tiempo real, lo que ayuda a las empresas a aplicar el tratamiento correcto del IVA, reducir los errores y prepararse para expandirse a mercados internacionales. AvaTax for VAT se integra con la mayoría de los sistemas empresariales, es válido para más de 190 países y permite cumplir con las complejas normas del IVA a gran escala.
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Avalara Exemption Certification Management (ECM)

Optimiza la gestión de los certificados de exención para aumentar la eficiencia, ahorrar tiempo y reducir el riesgo. ECM automatiza el proceso de recopilación, almacenamiento y validación de los certificados de exención para empresas de cualquier tamaño. ECM gestionó más de 51 millones de documentos y certificados en 2024.
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Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Facilita el cumplimiento de los requisitos sumamente complejos de la facturación electrónica. Avalara E-Invoicing and Live Reporting posibilita cumplir con la normativa y ofrece una cobertura global a través de una única aplicación.
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Avalara 1099 & W9

Mejora la gestión de los formularios 1099, W-9, W-2, 1095 y otros para simplificar la presentación electrónica ante el IRS, reducir el riesgo de sanciones por parte del IRS y agilizar la recopilación de información de los proveedores.

Avalara Returns

Olvídate de preparar declaraciones y presentaciones de impuestos así como de gestionar avisos (para los impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU. o el IVA). Nuestra solución ahorra tiempo, reduce los costes y garantiza una mayor precisión para las empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector. Avalara Returns procesó y presentó más de 6 millones de declaraciones en 2024.
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Avalara VAT Returns and Reporting

Avalara VAT Returns automatiza la preparación, la presentación y el pago del IVA en 49 países. La solución valida y archiva los datos según la normativa local; permite generar declaraciones de impuestos en tiempo real, OSS/IOSS y SAF-T; y utiliza la inteligencia artificial para mejorar la precisión y reducir el riesgo de incumplimiento normativo en todas las operaciones a nivel mundial.
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Historias de clientes

Conoce lo que opinan nuestros clientes

«Ya estaba conectado a NetSuite... Yo diría que en una semana, ya estábamos en funcionamiento en toda la empresa».

  • — Ray Duong
  • Analista financiero de Argus Software, una división de Altus Group
Una persona sentada en una oficina moderna con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales.
Video: Avalara se conecta a tu entorno empresarial para ayudarte a simplificar el cumplimiento fiscal.

«No me quita el sueño pensar en las multas por presentar la declaración de impuestos tarde o de forma incorrecta, y Avalara nos mantiene al día de los cambios en los requisitos».

  • — Robin Hecht
    Controlador financiero, Boll & Branch
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Preguntas frecuentes

Elemento 1

AvaTax es una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas de una dirección específica, teniendo en cuenta múltiples jurisdicciones fiscales en un solo código postal, niveles impositivos complejos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece una opción para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, así como para gestionar más fácilmente los certificados de exención en la nube, todas ellas perfectamente integradas con AvaTax.

Elemento 1

Avalara ofrece un contrato de 12 meses que se puede pagar anualmente o en cuotas mensuales. Los contratos se renuevan automáticamente al final de cada periodo, pero puedes cancelarlos antes de que comience el nuevo periodo, según nuestras condiciones.

Elemento 1

Anualmente. Por ejemplo, si tu plan te permite realizar cálculos sobre 500 transacciones al año, puedes utilizar esas transacciones en cualquier momento durante el periodo de vigencia de tu suscripción anual. Las transacciones no se acumulan y deben utilizarse dentro del periodo de suscripción en el que se hayan adquirido.

Elemento 1

Sí, tendrás acceso ilimitado al Centro de ayuda de Avalara las 24 horas del día, los siete días de la semana. También se pueden adquirir paquetes de soporte más avanzados.

Elemento 1

Sí, pero para obtener los tipos impositivos más fiables, Avalara necesita una dirección precisa y completa, o las coordenadas de latitud y longitud (opción solo disponible en EE. UU.) para poder calcular los impuestos.

Sí, AvaTax calcula el impuesto sobre las ventas en las notas de crédito.

Sí, AvaTax se encargará de gestionar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales en varias empresas, incluso en estructuras corporativas complejas (como sociedades matrices y filiales).

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

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