Contáctanos

La obligatoriedad de la facturación electrónica se está extendiendo por todo el mundo. Elabora un plan de cumplimiento que se adapte a tus necesidades.

Descubre qué está cambiando y qué debes hacer ahora, antes de que lleguen los plazos.
Reservar una consulta
E-invoicing and live reporting
Vídeo: Cumplir con la facturación electrónica puede resultar complejo para las empresas globales. Descubre cómo simplificarlo.

Resolvamos juntos tus desafíos en materia de facturación electrónica

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones de Avalara.

 

Esto es lo que ocurrirá cuando envíes el formulario: 

 

  • Evaluaremos las necesidades de tu compañía.
  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas.
  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudar a optimizar procesos relacionados con el cumplimiento normativo.

 

Conéctate ya con nosotros, ¡estamos encantados de hablar contigo!

¿Ya eres cliente? Obtén soporte técnico.

Simplifica tus obligaciones en materia de facturación electrónica en distintos países con una solución centralizada.

Descubre cómo Enable Free U.S. E-Invoicing te ayuda a reducir la complejidad, cumplir con las normas y crecer con confianza más allá de tus fronteras.
avalara
avalara

Simplifica tus obligaciones en materia de facturación electrónica en distintos países con una solución centralizada.

Descubre cómo Enable Free U.S. E-Invoicing te ayuda a reducir la complejidad, cumplir con las normas y crecer con confianza más allá de tus fronteras.

VENTAJAS

Ampliación del cumplimiento normativo en materia de facturación electrónica

Se avecinan más obligaciones en materia de facturación. Elige un enfoque que satisfaga tus necesidades inmediatas y que se adapte a medida que se multipliquen las obligaciones.

Previsibilidad a gran escala

Garantiza el cumplimiento normativo en todos los países mediante un enfoque sistemático que ayude a reducir la complejidad, gestionar los plazos y evitar sorpresas a medida que aumentan los requisitos.

Una aplicación global para el cumplimiento normativo local

Conéctate una sola vez mediante un enfoque de integración coherente y, a continuación, amplía la cobertura de la facturación electrónica a otros países sin necesidad de volver a crear los procesos de cumplimiento normativo.

Agilidad impulsada por la IA durante todo el cambio

Los mandatos evolucionan con el tiempo. Mantente al día con los cambios de manera automatizada y gestiónalos a medida que surgen nuevos requisitos y evolucionan las tecnologías en los distintos países y redes de información.

PANORAMA DE MANDATOS

Las obligaciones en materia de factura electrónica están cambiando la forma en que funciona el cumplimiento normativo

Los requisitos varían según los países y los plazos. Conectar los sistemas de facturación mediante un enfoque coherente ayuda a escalar el cumplimiento normativo a medida que se multiplican los mandatos.

La facturación y la declaración de impuestos electrónicas son obligatorias

En toda Europa y en todo el mundo, los gobiernos están introduciendo la obligatoriedad de usar formatos estructurados para la facturación electrónica y la declaración de impuestos. Las organizaciones están pasando de la planificación a la preparación.

La complejidad del cumplimiento normativo aumenta en todos los países

Los requisitos y plazos de los mandatos difieren según el país. Gestionar cada implementación de manera local sin tener en cuenta el panorama global puede aumentar la complejidad, las revisiones y los costes a medida que las organizaciones se expanden.

El cumplimiento normativo requiere integración y gobernanza

Coordina los departamentos fiscal, financiero y de TI conectando los sistemas de ERP, contabilidad, comercio electrónico y facturación a través de una única API global, lo que permite generar declaraciones de impuestos escalables y optimizar la facturación electrónica a medida que se amplían los requisitos normativos.

Plazos clave de los mandatos*

Mandatos que entrarán en vigor en 2026

  • Bélgica:B2B, la mayoría de las empresas sujetas a IVA (en vigor desde enero)
  • Polonia: Inicio de KSeF (abril)
  • Emiratos Árabes Unidos: Inicio gradual para B2B (julio)
  • Francia: Inicio gradual para B2B (septiembre)

Requisitos que entrarán en vigor en enero de 2027

  • Alemania: Primera tanda para B2B
  • Polonia: Comienza la fase de penalización
  • España: Fecha límite de Veri*Factu para las empresas

Otras fechas límite

  • España: Fecha límite de Veri*Factu para todas las empresas y autónomos (julio de 2027)
  • Emiratos Árabes Unidos: Fecha límite para B2B (julio de 2027)
  • Alemania: Requisitos para B2B más amplios (enero de 2028)
  • Irlanda: Inicio gradual para B2B (noviembre de 2028)

 

*Estos plazos y requisitos están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de las autoridades locales competentes.
Conoce los requisitos de la facturación electrónica a nivel mundial

De soluciones locales redundantes a un programa global unificado

Característica

Ejecución país por país

Enfoque global escalable

Trabajo

Se repite para cada nuevo mandato

Establecido una vez, se reutiliza en varios países

Coste

Incertidumbre con cada implementación

Previsibilidad a medida que se multiplican los mandatos

Integración

Reconstruido en todos los sistemas y países

Conexión permanente con los sistemas de facturación

Gestión de cambios

Excepciones y revisiones en curso 

Actualizaciones controladas a medida que cambian los requisitos

Usuario

Variable para cada país

Unificado a nivel mundial

Aspectos esenciales del cumplimiento normativo

Paso 1: Priorizar el alcance de tu mandato

Identifica los países afectados, los flujos de facturación y los sistemas que generan los datos de facturación para poder iniciar la planificación.

Paso 2: Coordinar la responsabilidad entre los equipos

Define quién supervisa los mandatos, quién es el responsable de la preparación de los datos y cómo se coordinan las decisiones los departamentos de Impuestos, Finanzas y TI.

Paso 3: Elegir un modelo de implantación escalable

Adopta un enfoque de integración coherente para reducir el trabajo repetido a medida que se extienden a nivel mundial los mandatos en materia de facturación electrónica.
Habla con nuestros expertos en facturación electrónica
Faint blue and white geometric triangle pattern on a white background.

Preguntas frecuentes

Faint blue and white geometric triangle pattern on a white background.

Elemento 1

Muchos gobiernos de toda Europa y del resto del mundo exigen ahora a las empresas que emitan facturas electrónicamente en un formato estructurado y que informen de los datos de las transacciones a las autoridades fiscales. Estos mandatos —que cubren la facturación electrónica, la declaración electrónica de impuestos o los controles continuos de transacciones (CTC)— se están extendiendo por todos los países.

Elemento 1

La normativa específica de cada país establece diferentes requisitos, plazos y modelos de presentación de impuestos. Gestionar los mandatos locales con diferentes proveedores y soluciones puede dar lugar a integraciones redundantes, procesos inconsistentes y mayores costes a largo plazo a medida que más países exigen su cumplimiento.

Elemento 1

Identifica primero los países afectados, los flujos de facturación y los sistemas de origen. A continuación, coordina los departamentos de Impuestos, Finanzas y TI en materia de responsabilidad y gobernanza. Muchas organizaciones adoptan un enfoque globalizado que puede adaptarse a medida que surgen nuevas necesidades.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración