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Automatisez l’immatriculation aux cotisations sociales locales et nationales

Offrez une solution complète de gestion de la paie à vos clients et utilisateurs avec Avalara Payroll Tax Registrations.
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Vidéo : découvrez comment Avalara répond aux défis courants liés au processus d’inscription aux cotisations salariales.

Résolvons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.

  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.

  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.
  • Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous ! Vous êtes déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.
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Avantages

Simplifiez vos démarches d’immatriculation aux cotisations sociales

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

Améliorer l'expérience client

Permettez à vos clients et utilisateurs de gérer la paie de manière plus précise et avec moins d’effort, afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs activités principales.

Simplifier l'immatriculation

Facilitez une transition plus rapide entre l’immatriculation et les services de paie grâce à la conservation des données et au préremplissage des informations issues des questionnaires déjà complétés par les clients récurrents.

Augmenter les revenus

Commercialisez Avalara Payroll Tax Registrations auprès de vos clients et utilisateurs en appliquant la marge de votre choix, puis développez votre activité pour répondre aux exigences de volume tout en maintenant un niveau élevé de précision et de rentabilité.

Réduire les coûts

Économisez sur les coûts de développement ou d’achat associés aux solutions de gestion des cotisations sociales : Avalara Payroll Tax Registrations propose une tarification compétitive et rentable.

Améliorer l'efficacité

Facilitez l'échange rapide d'informations et une intégration fluide grâce à des API largement disponibles.

Éliminez les obstacles

Accélérez l’immatriculation aux cotisations sociales afin que les entreprises puissent accéder plus rapidement aux services essentiels proposés par les prestataires de paie et les utiliser.

Fonctionnement

Éliminez les blocages liés à l’immatriculation aux cotisations sociales en quatre étapes simples

  • Le client clique sur Obtenir mon numéro d'identification fiscale et est redirigé vers le formulaire intégré d'Avalara.
  • Le client passe 15 à 20 minutes à remplir le formulaire d'immatriculation aux cotisations sociales d'Avalara.
  • Avalara soumet la demande d’immatriculation aux autorités compétentes sous 24 à 48 heures.
  • Avalara envoie toutes les informations pertinentes via l'API dès que les numéros d'identification fiscale sont disponibles.
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  • Le client clique sur Obtenir mon numéro d'identification fiscale et est redirigé vers le formulaire intégré d'Avalara.
  • Le client passe 15 à 20 minutes à remplir le formulaire d'immatriculation aux cotisations sociales d'Avalara.
  • Avalara soumet la demande d’immatriculation aux autorités compétentes sous 24 à 48 heures.
  • Avalara envoie toutes les informations pertinentes via l'API dès que les numéros d'identification fiscale sont disponibles.

Simplifiez l’immatriculation aux cotisations sociales pour votre entreprise et vos clients

Pour les prestataires de paie

L’immatriculation aux cotisations sociales représente un défi permanent pour les entreprises et leurs clients.

 

Avec une solution complète de gestion de la paie, les entreprises peuvent proposer un parcours d’accès à leurs services à la fois simple et fluide, tout en optimisant leurs processus, en augmentant leurs revenus et en améliorant l’expérience client.
  • Démarquez-vous sur un marché saturé en offrant une solution de conformité de bout en bout.
  • Proposez une solution clé en main d’immatriculation aux cotisations sociales, facile à gérer et à maintenir. Améliorez la fidélisation des clients en répondant aux difficultés liées à l’immatriculation aux cotisations sociales.
  • Commercialisez Avalara Payroll Tax Registrations en co-marquage ou en marque blanche, tout en tirant parti d’une valeur de revente à forte marge.

Pour les clients

L'enregistrement de la taxe sur les salaires est souvent un processus fastidieux pour les clients et leurs utilisateurs. 

 

Avalara simplifie l'enregistrement des taxes sur les salaires en éliminant les points de contact client inutiles et en supprimant les goulots d'étranglement qui peuvent prolonger les processus et nuire aux objectifs commerciaux fondamentaux.
  • Réduisez le temps consacré aux immatriculations fiscales et concentrez vos ressources sur des activités génératrices de revenus.
  • Accélérez les démarches d’immatriculation en éliminant les redondances et en réutilisant les données des questionnaires antérieurs grâce au préremplissage.

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Récompenses

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Foire aux questions

Pour une société de gestion de la paie, le principal atout de la plateforme Avalara réside dans sa capacité à offrir à ses clients des services fiscaux rapides et ponctuels. En évitant que les clients non immatriculés ne freinent leur processus opérationnel, les sociétés peuvent se démarquer de la concurrence et promouvoir leur service de paie comme une solution complète de bout en bout. Pour les clients d’une société de paie, le principal bénéfice est de disposer d’un processus simplifié pour obtenir des numéros d’identification fiscale aux États-Unis, ce qui permet d’éviter les amendes et autres pénalités en cas de non-conformité.

Avalara peut obtenir des identifiants fiscaux liés à l’assurance chômage et à l’impôt sur le revenu au niveau des États. Pour de nombreux prestataires, ces démarches d’immatriculation aux cotisations sociales représentent un enjeu urgent, car leur seule solution consiste à demander à leurs clients de s’en charger eux-mêmes, une tâche pour laquelle ils sont souvent peu équipés.

Oui. Avalara prend en charge l’obtention des immatriculations fiscales à tous les niveaux de gouvernement. C’est un point important, car certains États permettent aux juridictions locales d’instaurer des taxes sur les salaires, ce qui implique une immatriculation auprès des autorités locales.

Pour les solutions d’immatriculation fiscale, Avalara propose trois options aux prestataires de paie : une intégration par API, un portail partenaire Avalara et un lien de recommandation. Chacune présente des avantages selon le cas d'usage du partenaire.

S’il choisit d’utiliser une intégration via API ou le portail partenaire, le prestataire bénéficie d’un tarif de gros remisé. S’il opte à la place pour un lien de recommandation, son client paiera le tarif pratiqué par Avalara.

Une fois que le client commence à répondre aux questions, le temps moyen pour finaliser le processus est de 15 à 25 minutes. Si un client doit s’immatriculer dans plusieurs États, un seul jeu de questions suffit à Avalara pour préparer les formulaires, payer directement les autorités compétentes et effectuer le suivi auprès des juridictions afin de s’assurer que tout est traité en temps voulu.

Dès qu’Avalara dispose des informations nécessaires, l’immatriculation auprès des autorités prend généralement entre 1 et 2 jours ouvrés, même si les délais de traitement et de validation peuvent varier d’un État à l’autre.

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