Pour une société de gestion de la paie, le principal atout de la plateforme Avalara réside dans sa capacité à offrir à ses clients des services fiscaux rapides et ponctuels. En évitant que les clients non immatriculés ne freinent leur processus opérationnel, les sociétés peuvent se démarquer de la concurrence et promouvoir leur service de paie comme une solution complète de bout en bout. Pour les clients d’une société de paie, le principal bénéfice est de disposer d’un processus simplifié pour obtenir des numéros d’identification fiscale aux États-Unis, ce qui permet d’éviter les amendes et autres pénalités en cas de non-conformité.