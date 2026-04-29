Tous les États qui appliquent une taxe de vente et l’utilisation, ainsi que Porto Rico et Washington D.C., disposent d’une forme de législation sur les opérateurs de marketplace.
Cela signifie que la plupart des États exigent que les opérateurs de place de marché collectent la taxe sur les ventes pour votre compte et la reversent aux autorités.
Le Missouri est l’État le plus récent à avoir adopté une loi relative aux opérateurs de place de marché. La loi du Missouri relative aux opérateurs de place de marché est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Notez que les lois relatives aux opérateurs de place de marché peuvent varier au sein d’un même État (comme en Alaska). Notre guide, État par État, sur les lois relatives aux opérateurs de place de marché peut vous aider à comprendre les règles applicables dans votre État.