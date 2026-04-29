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Solutions de gestion de la taxe sur les ventes et d’utilisation pour les places de marché en ligne

Aidez votre place de marché à garantir sa conformité, à améliorer son efficacité et à réduire les risques.
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Graphic showing a laptop with a marketplace storefront and the text 'you need to know if your marketplace is collecting sales tax for you', emphasizing the importance of understanding sales tax collection in online marketplaces.
Vidéo : découvrez le fonctionnement de la taxe de vente sur les places de marché en ligne et son impact potentiel sur votre entreprise.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo Zillow avec une icône de maison bleue et du texte.
"Logo Discogs avec un disque vinyle remplaçant la lettre 'o'.
« Texte manuscrit orthographiant « Avalara » en style cursif. »
Logo Swipeby bleu avec une icône de tête de renard stylisée.
Logo eBay en lettres colorées.

Résolvons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Vous pouvez vous attendre à ce qui suit une fois que vous aurez soumis :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

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Webinaire

Conformité à la taxe de vente pour les facilitateurs de la marketplace et les vendeurs

Image promoting a webinar titled 'Understanding Sales Tax for Online Marketplaces', featuring a large microphone graphic and a person writing notes on an orange background.
Vidéo : l’essor des ventes sur les places de marché en ligne s’accompagne de nouvelles obligations en matière de taxe de vente.

Avantages

Simplifiez la conformité à la taxe de vente pour les marketplaces

Gérer les obligations liées rattachement fiscal

Recevez des alertes lorsque vous approchez des seuils de rattachement fiscal dans différents États afin de pouvoir demander les licences nécessaires et immatriculer votre entreprise.

Automatiser la distribution des formulaires

Envoyez automatiquement les formulaires 1099 et W-9 à vos vendeurs afin de respecter les seuils de déclaration réduits.

Déterminer la taxabilité des produits

Calculez une taxe sur les ventes plus précise pour vos clients en fonction du type de place de marché que vous exploitez (physique, numérique ou de services) et des États dans lesquels les ventes sont réalisées.

Caractéristiques

Points clés à considérer pour les places de marché

Qu’est-ce qui définit un opérateur de place de marché ?

La définition exacte d’un opérateur de place de marché varie d’un État à l’autre. Mais de manière générale, un opérateur de place de marché est une entreprise qui :
  • Possède, exploite ou contrôle une place de marché physique ou électronique
  • Conclut des contrats avec des vendeurs de la place de marché afin de faciliter la vente de leurs produits ou services
  • Encaisse directement ou indirectement le paiement de l’acheteur et reverse tout ou partie du paiement au vendeur de la place de marché

     

    En d’autres termes, l’opérateur de la place de marché met en relation les vendeurs et leurs clients et gère les transactions, y compris la collecte des taxes.

    Quel type de marketplace êtes-vous ?

    Chaque type de place de marché est soumis à des règles fiscales spécifiques et souvent complexes.
    • Les places de marché de biens physiques vendent principalement des produits matériels, et contrairement aux places de marché numériques ou de services, elles doivent souvent stocker ou expédier directement des articles aux clients, ce qui peut générer des obligations inattendues en matière de taxe sur les ventes.
    • Les places de marché de biens numériques sont spécialisées dans la vente de produits et de contenus numériques. Il est essentiel pour les entreprises de savoir si les biens numériques sont taxables dans les juridictions où elles vendent.
    • Les marketplaces de services à la demande, ou marketplaces de services, vendent des services aux clients plutôt que des biens matériels. Ces services peuvent inclure la livraison, le covoiturage, la garde d’enfants, l’éducation, et bien d’autres. Comprendre la taxabilité applicable à votre type de service est essentiel pour rester conforme aux obligations fiscales.
    • Les places de marché du commerce social vendent des produits directement via des plateformes ou des applications de réseaux sociaux, alliant commerce électronique et interaction sociale. Leur nature spécifique pose des défis en matière de conformité à la taxe sur les ventes, notamment pour déterminer les obligations fiscales dans plusieurs juridictions et gérer des transactions en temps réel.

    TÉMOIGNAGES CLIENTS

    Découvrez ce que nos clients en disent

    « Nous expédions des produits dans le monde entier. « Le fait de pouvoir percevoir ces taxes et droits en amont représente un vrai plus pour ce segment de clientèle. »

    • — Jason Macatangay 
    • Directeur financier, Threadless

    « Nous expédions des produits dans le monde entier. « Le fait de pouvoir percevoir ces taxes et droits en amont représente un vrai plus pour ce segment de clientèle. »

    • — Jason Macatangay 
    • Directeur financier, Threadless

    Le non-respect de la conformité peut rapidement avoir de lourdes conséquences. À cet égard, Avalara m'aide à mieux dormir la nuit. »

    • — Jason Heckel
    • Directeur de la fiscalité, Zillow Group

    Le non-respect de la conformité peut rapidement avoir de lourdes conséquences. À cet égard, Avalara m'aide à mieux dormir la nuit. »

    • — Jason Heckel
    • Directeur de la fiscalité, Zillow Group
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    Produits inclus dans votre solution

    AvaTax d'Avalara

    Appliquez des taux d'imposition plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
    En savoir plus

    Avalara Returns

    Libérez-vous des contraintes liées à la préparation, au dépôt, au paiement et au suivi des déclarations.
    En savoir plus

    Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

    Traitez, collectez et accédez aux documents d'exemption.
    En savoir plus

    Avalara AvaTax Cross-Border

    Calculez ou estimez en temps réel les droits de douane et les taxes à l'importation au moment du paiement.
    En savoir plus

    Avalara AvaTax for Hospitality

    Idéal pour les agences de voyages en ligne et les grandes entreprises du secteur de l’hôtellerie. AvaTax for Hospitality permet d’obtenir des calculs de taxes instantanés et spécifiques à la localisation.
    En savoir plus

    Foire aux questions

    Foire aux questions

    Une marketplace en ligne est un site Web ou une plateforme qui permet l'achat et la vente de biens et de services entre clients et commerçants sans qu'ils aient à quitter le site.

    Vous utilisez une marketplace en ligne chaque fois que vous faites des achats sur Amazon Marketplace, Walmart Marketplace ou Etsy. Vous pouvez également vendre des produits sur une place de marché en ligne pour votre entreprise.

    Dans ce cas, il est important de comprendre les implications en matière de taxe sur les ventes selon les lieux où vous vendez et la manière dont les ventes sont réalisées.

    Une marketplace doit généralement remplir quatre conditions clés pour être qualifiée d'opérateur de marketplace :

    • La plateforme répertorie ou fait la promotion des produits proposés par les vendeurs de la place de marché

    • Elle permet les paiements entre vendeurs et clients

    • Les clients paient directement la marketplace, qui rémunère ensuite le vendeur

    • La place de marché est rémunérée pour ce service

    Cette intermédiation dans les paiements est un critère déterminant pour définir ce qui constitue, ou non, un opérateur de place de marché. Si la place de marché collecte le paiement auprès de votre client, vous rembourse cet argent et est payée au cours du processus, il s'agit probablement d'un opérateur de place de marché.

    Savoir si vous vendez via une plateforme de commerce électronique ou par l'intermédiaire d'un opérateur de place de marché peut être une distinction cruciale pour les petites entreprises. Cela est particulièrement important en matière de taxe sur les ventes.

    Les plateformes en ligne qui collectent les paiements des clients pour les vendeurs de la marketplace, puis versent ces paiements aux vendeurs tout en étant payées pour leur service sont considérées comme des opérateurs de marketplace.

    Quelques exemples de plateformes de marketplaces : Amazon Marketplace, Walmart Marketplace, Etsy, eBay et Wayfair. D’autres exemples incluent des places de marché en ligne comme Alibaba Marketplace et Newegg Marketplace.

    Si vous vendez en ligne, demandez-vous si votre client vous paie directement ou s’il paie la place de marché. Dans ce dernier cas, il y a de fortes chances que vous vendiez par l'intermédiaire d'un opérateur de place de marché.

    Tous les États qui appliquent une taxe de vente et l’utilisation, ainsi que Porto Rico et Washington D.C., disposent d’une forme de législation sur les opérateurs de marketplace.

    Cela signifie que la plupart des États exigent que les opérateurs de place de marché collectent la taxe sur les ventes pour votre compte et la reversent aux autorités.

    Le Missouri est l’État le plus récent à avoir adopté une loi relative aux opérateurs de place de marché. La loi du Missouri relative aux opérateurs de place de marché est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

    Notez que les lois relatives aux opérateurs de place de marché peuvent varier au sein d’un même État (comme en Alaska). Notre guide, État par État, sur les lois relatives aux opérateurs de place de marché peut vous aider à comprendre les règles applicables dans votre État.

    Oui. Dans la plupart des cas, vous devez vous assurer de facturer la taxe de vente pour tous les biens que vous vendez, même sur une marketplace en ligne.

    La bonne nouvelle est que, lorsque votre place de marché est considérée comme un opérateur de place de marché, celle-ci collecte et reverse la taxe sur les ventes pour votre compte.

    Oui, à de très rares exceptions près. Si votre place de marché est considérée comme un opérateur de place de marché, elle est légalement tenue de collecter et de reverser la taxe sur les ventes en votre nom.

    Oui. Rappelez-vous que les lois relatives aux opérateurs de place de marché exigent uniquement que la place de marché collecte et reverse la taxe sur les ventes pour votre compte. Il vous incombe toujours de déposer vos déclarations de taxe sur les ventes dans les délais prévus selon votre calendrier déclaratif. Il peut également exister d’autres obligations propres à votre entreprise ; veillez donc à vérifier les conditions spécifiques applicables à votre place de marché.

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