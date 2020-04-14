Portugal delays B2G e-invoicing
- Apr 14, 2020 | Richard Asquith
On 7 April, Portugal confirmed in Decree-Law No. 14-A/2020 that the deadline for mandatory Business-to-Government (B2G) electronic invoices would be delayed from 18 April 2020. The new deadlines are:
- 1 January 2021 for large businesses
- 1 July 2021 for small and medium sized businesses
- 1 January 2022 for micro-businesses
The delay recognises the challenges businesses are facing with the current COVID-29 crisis. Follow Avalara’s live global coronavirus Covid-19 VAT measures tracker.
Latest Coronavirus news
Total results : 4
avalara:content-tags/topic/covid-19,avalara:content-tags/asset-type/blog-post,avalara:content-tags/tax-type/vat
May-31-2022
Finance and tax compliance: make your business grow faster
avalara:content-tags/topic/covid-19,avalara:content-tags/asset-type/blog-post,avalara:content-tags/tax-type/vat
Jun-1-2022
Germany excludes UK tourist operators from VAT TOMS
avalara:content-tags/topic/covid-19,avalara:content-tags/asset-type/blog-post,avalara:content-tags/tax-type/vat
May-27-2022
End of transitional period for Import VAT changes in France
avalara:content-tags/topic/covid-19,avalara:content-tags/asset-type/blog-post,avalara:content-tags/tax-type/vat
May-27-2022
Romania - Introduction of National e-Transport System
VP Global Indirect Tax
Richard Asquith
VP Global Indirect Tax Richard Asquith
Richard Asquith is the former VP Global Indirect Tax at Avalara