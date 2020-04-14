VATLive > Blog > Portugal > Portugal delays B2G e-invoicing

Portugal delays B2G e-invoicing

  • Apr 14, 2020 | Richard Asquith

On 7 April, Portugal confirmed in Decree-Law No. 14-A/2020 that the deadline for mandatory Business-to-Government (B2G) electronic invoices would be delayed from 18 April 2020. The new deadlines are: 

  • 1 January 2021 for large businesses
  • 1 July 2021 for small and medium sized businesses
  • 1 January 2022 for micro-businesses

The delay recognises the challenges businesses are facing with the current COVID-29 crisis. Follow Avalara’s live global coronavirus Covid-19 VAT measures tracker.

VP Global Indirect Tax
Richard Asquith
VP Global Indirect Tax Richard Asquith
Richard Asquith is the former VP Global Indirect Tax at Avalara
