Tipos de IVA y cumplimiento del IVA en Lituania

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Tasa
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Tipo
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Qué bienes o servicios
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21 %
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Estándar
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La mayoría de bienes y servicios
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9 %
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Reducido
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Calefacción urbana, transporte de pasajeros, libros, servicios de alojamiento, determinados servicios culturales
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5 %
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Reducido
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Determinados productos farmacéuticos y ayudas médicas
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0 %
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Tipo cero
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Exportaciones de bienes, entregas intracomunitarias de bienes a clientes registrados a efectos del IVA, transporte internacional, determinadas entregas relacionadas con buques y aeronaves destinados al tráfico internacional
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