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Tipos de IVA y cumplimiento del IVA en Lituania

Las tasas de IVA en Lituania

Como estado miembro de la UE, Lituania sigue las normas de la UE en materia de cumplimiento del impuesto sobre el valor añadido (IVA). El IVA en Lituania lo administra la Inspección Fiscal del Estado (Valstybinė mokesčių inspekcija o VMI).

 
En Lituania se aplica un tipo de IVA estándar, junto con tipos reducidos y tipo cero para bienes y servicios específicos. 

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

21 %

Estándar

La mayoría de bienes y servicios

9 %

Reducido

Calefacción urbana, transporte de pasajeros, libros, servicios de alojamiento, determinados servicios culturales

5 %

Reducido

Determinados productos farmacéuticos y ayudas médicas 

0 %

Tipo cero 

Exportaciones de bienes, entregas intracomunitarias de bienes a clientes registrados a efectos del IVA, transporte internacional, determinadas entregas relacionadas con buques y aeronaves destinados al tráfico internacional 

Las empresas registradas a efectos del IVA en Lituania deben aplicar el tipo de IVA correcto a las entregas sujetas a impuestos y remitir el impuesto al VMI mediante la presentación de declaraciones periódicas de IVA. 

Exenciones de IVA en Lituania

Algunos suministros están exentos de IVA en Lituania. Estos suelen incluir: 

 

  • Determinados servicios financieros y de seguros 
  • Servicios sanitarios y médicos 
  • Educación y formación profesional 
  • Determinadas actividades culturales y sin ánimo de lucro 
  • Alquiler residencial de bienes inmuebles 

 

Las entregas exentas no generan IVA repercutido y, por lo general, no permiten la recuperación del IVA soportado relacionado con dichas actividades. 

Simplifica los requisitos de registro del IVA

Se requiere un número de IVA para las empresas que realizan actividades sujetas a impuestos en Lituania. 

 

Las empresas establecidas en Lituania deben registrarse a efectos del IVA una vez su volumen de negocios anual imponible supere los 45 000 € en un período de 12 meses. Por debajo de este umbral, el registro no es obligatorio a menos que transacciones imponibles específicas activen el registro obligatorio.

 

Las empresas no establecidas (extranjeras) que realicen entregas sujetas a IVA en Lituania deben registrarse generalmente a efectos de IVA desde la primera entrega sujeta a IVA. No existe un umbral de facturación para los no residentes. 

 

Para las entregas transfronterizas B2C de bienes y servicios dentro de la UE, se aplica el umbral de 10 000 € del régimen de ventanilla única (one stop shop, OSS) de la UE. Una vez superado, deberá aplicarse el IVA lituano, o el proveedor podrá optar por utilizar el régimen OSS.  

 

Obtenga más información sobre el registro del IVA en Lituania

Requisitos de las declaraciones de IVA lituanas

Las empresas registradas a efectos del IVA en Lituania deben presentar declaraciones mensuales del IVA. Las declaraciones incluyen el IVA repercutido en las ventas y el IVA soportado recuperable en las compras. 

 

Además de las declaraciones de IVA, las empresas también pueden estar obligadas a presentar las listas recapitulativas de operaciones intracomunitarias (listados de ventas en la UE) y las declaraciones Intrastat (para movimientos de bienes intracomunitarios por encima de ciertos umbrales). 

 

Todas las declaraciones se presentan electrónicamente a través de los sistemas en línea de VMI (My VMI/EDS). 

 

Obtenga más información sobre las declaraciones de IVA en Lituania

Almacenamiento de mercancías y acuerdos de consignación

Las empresas extranjeras que almacenen mercancías en Lituania deberán considerar la posibilidad de registrarse a efectos del IVA si dichas mercancías se destinan a la venta. 

 

Mantener inventario en Lituania para su reventa normalmente conlleva obligaciones de registro de IVA. Las importaciones externas a la UE también pueden dar lugar al registro del IVA, especialmente cuando la empresa extranjera actúa como importador registrado. 

 

Lituania aplica las normas de simplificación de existencias de reserva de la UE en línea con la Directiva del IVA de la UE. 

IVA de importación lituano

El IVA suele abonarse en el momento de la importación de bienes en Lituania.

 

  • El IVA de importación se devenga en el despacho de aduanas.
  • Las empresas registradas a efectos del IVA pueden recuperar el IVA de importación como IVA soportado si los bienes se utilizan para actividades sujetas a impuestos.
  • Lituania aplica la contabilidad aplazada del IVA de importación, lo que permite a las empresas registradas a efectos del IVA que cumplan los requisitos declarar el IVA de importación en su declaración de IVA en lugar de pagarlo por adelantado en la aduana.

IVA lituano en servicios digitales

Las empresas extranjeras que presten servicios digitales (servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y servicios prestados por vía electrónica) a consumidores lituanos deberán aplicar el IVA lituano una vez superado el umbral de 10 000 € de B2C en toda la UE, a menos que opten por utilizar el régimen OSS. 

 

El tipo de IVA estándar del 21 % se aplica generalmente. Las empresas deben registrarse para el IVA lituano o utilizar el régimen OSS en función de su modelo de suministro transfronterizo. 

Mecanismos de recuperación del IVA de Lituania

Las empresas establecidas en la UE pueden reclamar el IVA lituano a través del procedimiento de devolución del IVA de la UE mediante su autoridad fiscal de origen, generalmente antes del 30 de septiembre del año siguiente. 

 

Las empresas que no pertenezcan a la UE pueden solicitar la devolución del IVA lituano conforme al procedimiento de reembolso de la 13.ª Directiva, sujeto a requisitos de reciprocidad y documentación. 

 

Algunas empresas extranjeras que realicen únicamente entregas con inversión del sujeto pasivo podrían no tener que registrarse localmente y, en su lugar, podrían acogerse a mecanismos de recuperación simplificados. 

Exención del IVA a la exportación en Lituania (tipo cero)

Lituania aplica un tipo cero a las exportaciones de bienes que cumplen los requisitos y a determinados servicios prestados fuera de la UE. El tipo cero permite que el IVA se grave al 0 % mientras se mantiene el derecho a recuperar el IVA soportado relacionado, siempre que se cumplan los requisitos documentales. 

 

Lituania no aplica un régimen especial de autorización de IVA a la exportación comparable al sistema de la Sección 56 de Irlanda. 

Intrastat lituano

Las declaraciones Intrastat controlan el comercio de bienes intracomunitario. Las empresas lituanas registradas a efectos del IVA deben presentar las declaraciones Intrastat si se superan los umbrales anuales establecidos por las autoridades lituanas. 

 

  • Los informes suelen ser mensuales una vez se superan los umbrales.
  • Las declaraciones incluyen códigos de mercancías, valores, cantidades y detalles del Estado miembro asociado. 
  • Las presentaciones se llevan a cabo por vía telemática a través de los sistemas de información estadística designados. 

Declaraciones de entregas intracomunitarias (ESL) en Lituania

Lituania exige listas recapitulativas de operaciones intracomunitarias para las entregas de bienes y determinados servicios a clientes registrados a efectos del IVA en otros Estados miembros de la UE. 

 

Los detalles suelen incluir: 

  • Números de identificación fiscal (IVA) del cliente 
  • Valor total de los bienes o servicios suministrados 
  • Tipo de transacción 

 

Las declaraciones recapitulativas deben presentarse electrónicamente a VMI, generalmente con carácter mensual. 

Informes i.MAS y SAF-T de Lituania

Lituania utiliza un sistema electrónico de declaración de impuestos conocido como i.MAS (Išmanioji mokesčių administravimo sistema).

 

La plataforma i.MAS incluye varios subsistemas diseñados para mejorar las capacidades de supervisión y auditoría del IVA: 

 

  • i.SAF (SAF-T o documento normalizado de auditoría fiscal): Las empresas registradas a efectos del IVA deben presentar mensualmente los datos estructurados del registro de facturas (registros de ventas y compras) en formato XML SAF-T. 
  • i.VAZ: Requiere la notificación electrónica de los movimientos de mercancías nacionales por encima de ciertos umbrales. 
  • i.SAF-T (SAF-T bajo demanda): A petición de la VMI, las empresas pueden tener que presentar un archivo SAF-T completo con datos contables detallados para fines de auditoría. 

 

Estos requisitos de información digital funcionan junto con las declaraciones del IVA y aumentan significativamente la transparencia a nivel de transacción para la autoridad fiscal. 

 

El incumplimiento de las obligaciones de declaración de i.MAS puede dar lugar a sanciones y a un mayor riesgo de auditoría. 

Factura con IVA y cumplimiento de la fecha de entrega

Las empresas deben emitir facturas conformes al IVA que incluyan: 

 

  • Datos del proveedor y del cliente 
  • Número(s) de IVA
  • Descripción de los bienes o servicios 
  • Tipo(s) de IVA e importe del IVA 

 

Lituania no opera un sistema de liquidación de facturas en tiempo real, pero los datos de las facturas deben ser comunicados a través de i.SAF como parte del sistema i.MAS.

 

Reglas sobre el devengo:

 

  • Bienes: El IVA suele devengarse cuando se entregan los bienes o se emite la factura, lo que ocurra primero. 
  • Servicios: el IVA suele devengarse cuando se presta el servicio o cuando se recibe el pago, según las circunstancias.
  • Importaciones: El IVA se devenga en el despacho de aduanas (a menos que se aplique la contabilidad diferida).

 

Los registros de IVA deben conservarse generalmente durante 10 años. Las declaraciones y pagos del IVA suelen vencer el día 25 del mes siguiente al periodo de declaración.
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