Tipos de IVA y cumplimiento del IVA en Lituania

Se requiere un número de IVA para las empresas que realizan actividades sujetas a impuestos en Lituania.

Las empresas establecidas en Lituania deben registrarse a efectos del IVA una vez su volumen de negocios anual imponible supere los 45 000 € en un período de 12 meses. Por debajo de este umbral, el registro no es obligatorio a menos que transacciones imponibles específicas activen el registro obligatorio.

Las empresas no establecidas (extranjeras) que realicen entregas sujetas a IVA en Lituania deben registrarse generalmente a efectos de IVA desde la primera entrega sujeta a IVA. No existe un umbral de facturación para los no residentes.

Para las entregas transfronterizas B2C de bienes y servicios dentro de la UE, se aplica el umbral de 10 000 € del régimen de ventanilla única (one stop shop, OSS) de la UE. Una vez superado, deberá aplicarse el IVA lituano, o el proveedor podrá optar por utilizar el régimen OSS.

Obtenga más información sobre el registro del IVA en Lituania.