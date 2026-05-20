La gestion manuelle des certificats d'exonération peut entraîner des erreurs, des retards et des risques d'audit. Avalara vous permet d'automatiser la collecte de documents, d'appliquer les exonérations avec précision, de suivre les expirations et de demander les renouvellements de manière proactive.
Réduisez les risques
Les certificats d'exonération non valides, expirés ou manquants vous exposent à des risques. Avalara centralise vos données relatives à la taxe sur les ventes, créant ainsi une source unique et fiable qui facilite les audits et contribue à garantir la conformité.
Savoir quand et où déclarer
Assurez-vous que votre entreprise est immatriculée et produit ses déclarations fiscales partout où elle le doit. Avalara surveille les seuils par État et vous alerte lorsque vous avez besoin de vous immatriculer, de collecter la taxe sur les ventes ou de gérer les certificats d'exonération.
Gérez des taux et des règles complexes
Les règles, taux et exonérations fiscales varient considérablement et changent souvent. Avalara applique des règles fiscales spécifiques aux produits dans plus de 12 000 juridictions américaines en matière de taxes de vente et d'utilisation, et gère les codes SH et les calculs de coûts de revient pour accélérer le dédouanement transfrontalier.
Simplifier la conformité
Évitez les retards et les frais imprévus. Avalara applique les codes SH et calcule la TVA, la TPS et les droits de douane pour vous aider à rester en conformité malgré l'évolution des règles du commerce mondial.
Réalisez davantage d’économies
Évitez de payer trop de taxe d'utilisation sur vos achats. Avalara vous offre une visibilité sur les obligations fiscales afin de protéger les flux de trésorerie et les marges, en centralisant les données fiscales entre les systèmes, aidant ainsi les équipes fiscales à surveiller les obligations, à appliquer les politiques et à détecter les écarts.
AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™
Laissez les agents d’IA faire le travail.
Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions.C'est la conformité agentique en action.
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Produits inclus dans votre solution
Avalara AvaTax
Appliquez des taux d'imposition plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
L’entreprise manufacturière moderne se transforme à grande vitesse. Découvrez pourquoi Avalara offre aux entreprises un avantage concurrentiel et accélère leur croissance.
PRÉSENTATION DE LA SOLUTION
Avalara pour le secteur manufacturier
Découvrez pourquoi Avalara aide les fabricants à automatiser la conformité et à réduire les risques — afin que les équipes puissent se concentrer sur la commercialisation des produits, la réduction des coûts et une croissance sereine.
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GUIDE
Changements fiscaux 2026 pour le secteur manufacturier – Avalara
La 10e édition de notre rapport annuel détaille les règles et réglementations fiscales que chaque fabricant doit connaître.