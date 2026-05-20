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Motif abstrait de triangles bleu clair et blancs formant un arrière-plan géométrique.

Solution de conformité fiscale optimisée par l'IA, conçue pour les fabricants et les distributeurs

Avalara résout les défis fiscaux courants tout au long de la chaîne d'approvisionnement, réduisant ainsi les risques d'audit, améliorant l'efficacité et augmentant les économies.
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Vidéo : découvrez comment Avalara assure une conformité fiscale optimisée par l’IA sur l’ensemble de la chaîne logistique.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo Firewire en texte noir.
Logo Inovonics avec un motif circulaire vert et du texte bleu.
Logo de Cram-A-Lot représentant deux têtes de bélier tournées vers l'extérieur avec un compacteur orange entre les deux et le nom de la marque en texte orange en dessous.
Logo Arlen Ness avec un emblème ailé doré au-dessus du nom de la marque en gras.
Logo Pacon représentant un soleil coloré avec des segments violets, verts et roses.
Logo Micro Matic avec texte noir et éléments de design circulaires rouges.

Résolvons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Vous pouvez vous attendre à ce qui suit une fois que vous aurez soumis :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité. 

 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous !

Vous êtes déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.

AVANTAGES

Simplifiez la conformité fiscale à chaque étape

Gérez les ventes exonérées en toute confiance

La gestion manuelle des certificats d'exonération peut entraîner des erreurs, des retards et des risques d'audit. Avalara vous permet d'automatiser la collecte de documents, d'appliquer les exonérations avec précision, de suivre les expirations et de demander les renouvellements de manière proactive.

Réduisez les risques

Les certificats d'exonération non valides, expirés ou manquants vous exposent à des risques. Avalara centralise vos données relatives à la taxe sur les ventes, créant ainsi une source unique et fiable qui facilite les audits et contribue à garantir la conformité.

Savoir quand et où déclarer

Assurez-vous que votre entreprise est immatriculée et produit ses déclarations fiscales partout où elle le doit. Avalara surveille les seuils par État et vous alerte lorsque vous avez besoin de vous immatriculer, de collecter la taxe sur les ventes ou de gérer les certificats d'exonération.

Gérez des taux et des règles complexes

Les règles, taux et exonérations fiscales varient considérablement et changent souvent. Avalara applique des règles fiscales spécifiques aux produits dans plus de 12 000 juridictions américaines en matière de taxes de vente et d'utilisation, et gère les codes SH et les calculs de coûts de revient pour accélérer le dédouanement transfrontalier.  

Simplifier la conformité

Évitez les retards et les frais imprévus. Avalara applique les codes SH et calcule la TVA, la TPS et les droits de douane pour vous aider à rester en conformité malgré l'évolution des règles du commerce mondial.

Réalisez davantage d’économies

Évitez de payer trop de taxe d'utilisation sur vos achats. Avalara vous offre une visibilité sur les obligations fiscales afin de protéger les flux de trésorerie et les marges, en centralisant les données fiscales entre les systèmes, aidant ainsi les équipes fiscales à surveiller les obligations, à appliquer les politiques et à détecter les écarts.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions.C'est la conformité agentique en action.
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Illustration of an AI robot with Avalara branding, surrounded by icons representing trust, automation, and technology.
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AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

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Produits inclus dans votre solution

Avalara AvaTax

Appliquez des taux d'imposition plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Traitez, collectez et accédez aux certificats d'exonération.
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Avalara Returns

Libérez-vous des contraintes liées à la préparation, au dépôt, au paiement et au suivi des déclarations.
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Avalara Tax Research

Accédez à des outils et services de recherche fiscale pour obtenir des analyses claires et complètes.
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Avalara VAT Reporting

Générez des déclarations plus précises grâce à plus de 150 contrôles de données garantissant un reporting sans erreur.
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Avalara Consumer Use

Évaluez vous-même vos obligations de taxe d'utilisation des consommateurs sans dépendre de feuilles de calcul compliquées ou de solutions personnalisées coûteuses.
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Arrière-plan géométrique bleu avec des triangles superposés.

Intégrations

Des connecteurs prédéfinis et une API robuste vous permettent d'intégrer vos systèmes d'entreprise ou votre pile technologique

Logo Epicor en texte turquoise sur fond blanc.
Logo Acumatica avec le slogan "The Cloud ERP."
Logo Avalara rouge sur fond blanc.
Logo Microsoft avec quatre carrés colorés et un texte gris.
Logo Sage en texte vert sur fond blanc.
Logo Oracle NetSuite.
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Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« Préparer les états financiers, fournir des analyses financières, gérer le service… toutes ces choses avaient été mises en attente à cause de la taxe sur les ventes. C’est le jour et la nuit. »

  • —Jim Stuckey
  • Directeur financier, Cram-A-Lot

« Nous avons pu affecter des personnes à des tâches plus significatives, comme la gestion d'actifs et la mise à niveau d'autres systèmes. »

  • —Barb Mika
  • Superviseur comptable des ventes, Oxbo

« Sans aucun doute, le plus important est de savoir que nous sommes conformes. Ça m’aide à mieux dormir la nuit. »

  • —Julie Meredith
  • Directrice de la comptabilité et de l'administration, Elettric80
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Pourquoi les fabricants choisissent Avalara

L’entreprise manufacturière moderne se transforme à grande vitesse. Découvrez pourquoi Avalara offre aux entreprises un avantage concurrentiel et accélère leur croissance. 
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PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Avalara pour le secteur manufacturier

Découvrez pourquoi Avalara aide les fabricants à automatiser la conformité et à réduire les risques — afin que les équipes puissent se concentrer sur la commercialisation des produits, la réduction des coûts et une croissance sereine.
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Changements fiscaux 2026 pour le secteur manufacturier – Avalara

La 10e édition de notre rapport annuel détaille les règles et réglementations fiscales que chaque fabricant doit connaître.
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Les 5 étapes pour gérer la conformité à la taxe sur les ventes pour les vendeurs exonérés

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5 steps to managing sales tax compliance for exempt sellers
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RAPPORT

Étude Forrester Total Economic Impact™

Forrester Consulting a évalué le retour sur investissement, les économies et les avantages des produits et services Avalara. 
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