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Intégrez Avalara à votre boutique Shopify pour une conformité automatique de la taxe sur les ventes

En tant que partenaire de confiance de Shopify Tax Platform, Avalara automatise la fiscalité américaine et internationale, du calcul en temps réel aux déclarations simplifiées, le tout dans une seule solution.
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Découvrez Avalara pour Shopify en action grâce à une démonstration instantanée et autoguidée, sans argumentaire de vente, sans engagement.

AVANTAGES

Avalara vous permet d'automatiser la fiscalité de bout en bout au sein de Shopify sans avoir à jongler avec plusieurs fournisseurs.

Automatisez la conformité fiscale de bout en bout

Simplifiez la gestion de la taxe sur les ventes, du calcul en temps réel au moment du paiement au dépôt des déclarations, grâce à une solution intégrée pour toutes vos boutiques Shopify.

Obtenez les taux de taxe au moment du paiement

Avalara est l'un des partenaires fiscaux sélectionnés de Shopify, intégré directement à Shopify Checkout, afin de garantir à vos clients des tarifs plus précis, avec moins de surprises et moins d'erreurs.

Configuration facile avec tous les forfaits Shopify

Avalara est disponible sur tous les forfaits Shopify sans aucune intervention de développeur. Intégrez rapidement l'assistance de l'IA et accédez à des experts fiscaux pour répondre à vos besoins en matière de conformité ou obtenir des conseils de configuration

Développez vos activités en toute confiance au-delà des frontières

Développez vos activités dans de nouveaux États ou vendez à l'international grâce à l'assistance d'Avalara en matière de TVA et de fiscalité transfrontalière dans plus de 190 pays, ce qui vous permet de garder une longueur d'avance sur l'évolution des règles et des seuils.

Prenez une longueur d'avance sur le lien fiscal et les risques d'audit

Avalara surveille les risques liés au lien fiscal, prend en charge la gestion des exonérations pour les ventes B2B et B2C, et vous aide à corriger les problèmes de conformité, même si vous n’êtes déjà plus en conformité.

Gagnez du temps sur la préparation des déclarations et le paiement des taxes

Simplifiez le dépôt des déclarations et le paiement des taxes en utilisant Avalara pour le calcul des taxes et l’automatisation des déclarations, afin de réduire les risques et les tâches manuelles.

Fonctionnement

Intégrez la puissance d'Avalara à votre boutique Shopify et à vos processus

Configurez l'automatisation fiscale de Shopify en quelques minutes

Avalara for Shopify est disponible pour les utilisateurs de n'importe quel forfait. Configurez votre profil fiscal, mappez les codes de taxe des produits et commencez à calculer les taxes sans aucun effort de développement. Utilisez notre plugin Chrome basé sur l'IA pour une configuration guidée et une assistance fiscale dans le navigateur.
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Obtenez des taux de taxe très précis

Avalara vérifie et met en forme les taux de taxe conformément aux règles de la juridiction locale, afin que vous appliquiez des taux plus précis à chaque paiement.
Shopify

Calculez les taxes en toute confiance pour toutes vos commandes

Application des taux de taxe en temps réel dans des milliers de juridictions américaines et des dizaines de zones de TVA, ajustés automatiquement en fonction du type de produit, de l'emplacement et du type de transaction.
Shopify

Gérez les clients exonérés de taxes depuis votre boutique Shopify

Les clients de Shopify Plus peuvent collecter, valider et appliquer des certificats d'exonération directement depuis leur compte Shopify, ce qui contribue à réduire les erreurs et les risques d'audit.
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Vendez à l’international en toute confiance

Calculez et déclarez automatiquement la TVA, les droits de douane et les taxes d'importation pour soutenir votre expansion mondiale sans surprises fiscales.
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Intégrez un ou plusieurs produits pour renforcer votre conformité

AvaTax d'Avalara

Appliquez des taux de taxe plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
En savoir plus

Avalara Returns

Libérez-vous des contraintes liées à la préparation, au dépôt et au règlement des déclarations.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Traitez, collectez et accédez aux documents d'exemption.
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Avalara Cross-Border

Stimulez vos ventes à l'international grâce à une solution de paiement unifiée qui optimise l'expérience client.
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Immatriculation à la taxe sur les ventes

Répondez à vos obligations d’immatriculation fiscale grâce à des solutions adaptées à votre entreprise.
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Services fiscaux professionnels

Faites-vous accompagner par nos experts fiscaux pour gérer le lien fiscal (nexus), les licences d'exploitation, les déclarations rétroactives et la mise en œuvre des outils Avalara.
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Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« J’avais déjà travaillé avec Avalara dans l’une de mes précédentes entreprises, et nous avons choisi Avalara parce que nous avons compris qu’ils disposaient de l’expertise nécessaire et pouvaient se connecter très facilement à notre plateforme Shopify. »

  • — Anne Masson
  • Directrice financière, ICONIC London
Vidéo : Découvrez comment Avalara aide ICONIC London à gérer la sales tax.

« Avalara a certainement facilité notre conformité fiscale. En fait, je ne peux même pas imaginer comment nous l'aurions fait de manière manuelle. Je pense que cela aurait été impossible. »

  • Anne Masson
  • Directrice financière, ICONIC London
Lire l'intégralité du témoignage client

« Je ne perds plus le sommeil à craindre des déclarations fiscales tardives ou incorrectes, ni les pénalités associées, et Avalara nous tient à jour à mesure que les exigences évoluent. »

  • Robin Hecht
  • Contrôleur, Boll & Branch

« L'automatisation et le support fournis par Avalara ont transformé nos processus fiscaux, nous permettant de nous concentrer sur notre cœur de métier et notre croissance future. »

  • Vivek Dadhania
  • Directeur fiscal, Therabody
Voir tous les témoignages clients

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Foire aux questions

Point 1

Avalara for Shopify gère actuellement les taxes sur les transactions telles que la taxe sur les ventes et la TVA, ainsi que les droits de douane et les taxes d'importation pour vos transactions internationales. Notre intégration s'étendra à d'autres types de taxe à l'avenir.

Point 1

Avalara pour Shopify est idéal pour les grands distributeurs confrontés à une complexité accrue et réalisant des ventes internationales. Les codes de taxe d'Avalara for Shopify sont également mis à jour plus régulièrement et les clients bénéficient d'une assistance directe d'Avalara.

Point 1

Avalara aide les entreprises de toutes tailles à bien respecter leurs obligations fiscales. Fiers d’être l’un des premiers partenaires disponibles sur Shopify Tax Platform, nous proposons des services de calcul des taxes aux utilisateurs de Shopify Plus depuis 2015. Nous sommes désormais ravis d’accompagner tous les clients Shopify qui choisissent d’automatiser leur conformité fiscale avec nous.

 

Avalara for Shopify permet de gérer le calcul des taxes internationales, y compris la TVA, les droits de douane et les taxes d'importation.

 

Nous proposons des solutions supplémentaires pour la préparation et le dépôt des déclarations de revenus et une gestion fluide des certificats d'exonération, en complément de notre produit de base de calcul des taxes, AvaTax.

Point 1

Oui. Avalara pour Shopify peut gérer votre conformité en matière taxe sur les ventes pour plusieurs entreprises ou boutiques en ligne, y compris au sein de structures d’entreprise complexes, comme des sociétés mères et leurs filiales. Il n'y a aucune limite ni aucun coût supplémentaire pour l'utilisation d'Avalara for Shopify dans plusieurs entreprises.

Point 1

Avalara for Shopify prend en charge tous les forfaits Shopify, notamment Basic, Advanced, Plus et Enterprise.

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