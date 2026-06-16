Avalara aide les entreprises de toutes tailles à bien respecter leurs obligations fiscales. Fiers d’être l’un des premiers partenaires disponibles sur Shopify Tax Platform, nous proposons des services de calcul des taxes aux utilisateurs de Shopify Plus depuis 2015. Nous sommes désormais ravis d’accompagner tous les clients Shopify qui choisissent d’automatiser leur conformité fiscale avec nous.

Avalara for Shopify permet de gérer le calcul des taxes internationales, y compris la TVA, les droits de douane et les taxes d'importation.

Nous proposons des solutions supplémentaires pour la préparation et le dépôt des déclarations de revenus et une gestion fluide des certificats d'exonération, en complément de notre produit de base de calcul des taxes, AvaTax.