|
Funktion
|
Länderspezifische Ausführung
|
Skalierbarer globaler Ansatz
|
Arbeit
|
Wird für jedes neue Mandat wiederholt
|
Einmal etabliert, länderübergreifend wiederverwendet
|
Kosten
|
Unsicherheit bei jeder Einführung
|
Planbarkeit bei zunehmenden Mandaten
|
Integration
|
System- und länderübergreifend neu aufgebaut
|
Konsistente Anbindung an Rechnungssysteme
|
Veränderungsmanagement
|
Laufende Freistellungen und Nacharbeitung
|
Gesteuerte Aktualisierungen bei sich entwickelnden Anforderungen
|
Benutzer
|
Variable für jedes Land
|
Global vereinheitlicht