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Polens KSeF-E-Invoicing-Mandat ist jetzt in Kraft

Bereiten Sie sich auf Krajowy System e-Faktur (KSeF) vor, reduzieren Sie das Risiko von Strafen und Rechnungsstörungen und entwickeln Sie einen skalierbaren Ansatz für Polen und jedes folgende Mandat – egal, ob Sie neu starten oder eine nicht funktionierende Lösung ersetzen.
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ZEITPLAN FÜR DAS E-INVOICING IN POLEN
Wichtige Implementierungs- und Strafen-Meilensteine
  • 1. Februar 2026: Das obligatorische B2B-E-Invoicing trat für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen PLN in Kraft.
  • 1. April 2026: Das Mandat wurde auf die meisten Unternehmen ausgeweitet.
  • 1. Januar 2027: Das Mandat erstreckt sich auf „digital ausgeschlossene“ Steuerpflichtige, die die angegebenen Schwellenwerte für Kleinbetragstransaktionen erfüllen
  • 1. Januar 2027: Es können Strafen verhängt werden, wobei die Bußgelder bis zu 100 % des Umsatzsteuerbetrags auf nicht konforme Rechnungen betragen können
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Integrieren Sie strukturierte Rechnungsstellung, Berichterstattung und Lebenszyklusüberwachung in die zentralen ERP-Prozesse, ohne fragmentierte lokale Systeme hinzuzufügen.

Passen Sie sich schneller an sich verändernde Mandate an.

Bleiben Sie bei sich ändernden Länderanforderungen auf dem Laufenden, ohne für jedes neue Mandat Integrationen neu aufbauen oder Arbeitsabläufe umgestalten zu müssen.

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Überwachen Sie Rechnungsströme, Berichterstattung und Compliance-Status weltweit über ein einheitliches Betriebsmodell in allen Ländern und Geschäftsbereichen überwachen.

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Anforderungen an das E-Invoicing in Polen

Modell und Plattform

Polen verwendet ein zentralisiertes Modell über KSeF, bei dem strukturierte Rechnungen an die Regierungsplattform übermittelt und mit einer eindeutigen Kennung versehen werden.

Software-Integration

Unternehmen können KSeF direkt nutzen oder sich über kommerzielle Software, die in die KSeF-API integriert ist, verbinden, um den Rechnungsaustausch und die Statusübersicht zu unterstützen.

Formate

Polen verlangt strukturierte E-Rechnungen im FA(3)-XML-Format für Rechnungen, die über KSeF ausgestellt werden.

Geltungsbereich

Das Mandat gilt für B2B-Transaktionen von ansässigen Unternehmen und Unternehmen mit einer festen Niederlassung in Polen. Die Pflichten ausländischer Unternehmen hängen vom Status der polnischen Betriebsstätte ab.
Unternehmensrisikoindikatoren
  • Abhängigkeit von PDF- und E-Mail-Rechnungsworkflows
  • Begrenzte Bereitschaft für FA(3)-XML-Rechnungsdaten
  • Manuelle Bearbeitung von Freistellungen
  • Eingeschränkte Transparenz der KSeF-Rechnungslebenszyklus-     
    Status
  • Fragmentierte ERP-Umgebungen
  • Strafenrisiko nach Ablauf des polnischen Kulanzzeitraums 2026
  • Polnische Workflows für feste Betriebsstätten und ausländische Unternehmen nicht vollständig abgebildet
  • Eine länderspezifische Lösung für Polen, die nicht skaliert, wenn die Anforderungen auf andere Märkte ausgeweitet werden
Schritte zur Einhaltung des E-Invoicing-Mandats in Polen
  • Sorgen Sie für teamübergreifende Abstimmung. Bringen Sie Steuer, Finanzen und die IT-Abteilung in einem gemeinsamen Arbeitsablauf zusammen, um sich auf Bereitschaft, Prozessverantwortung und Implementierung abzustimmen.
  • Prüfen Sie die Anwendbarkeit des Mandats. Ermitteln Sie die relevanten Unternehmen, Betriebsstätten, einen Fiskalvertreter (falls erforderlich), Umsatzschwellenwerte, Steuerpflichtigenkategorien, Transaktionstypen und Zeitpunkte.
  • Bilden Sie aktuelle Rechnungsflüsse ab. Dokumentieren Sie ERP-Systeme, Rechnungsrouting, Genehmigungsworkflows, Ausnahmebehandlung und KSeF-Integrationsabhängigkeiten.
  • Wählen Sie eine skalierbare Plattform. Avalara kann Ihnen helfen, das polnische Mandat einzuhalten und eine Architektur aufzubauen, die länderübergreifend skaliert und sich an sich ändernde Anforderungen anpasst.
  • Bereiten Sie ERP-Systeme und Daten vor. Validieren Sie FA(3)-XML-Bereitschaft, Datenvollständigkeit, Lebenszyklusüberwachung und Integrationsanforderungen in den Kernsystemen.
  • Testen und validieren Sie frühzeitig. Eine frühzeitige Validierung kann das Ablehnungsrisiko verringern, Störungen begrenzen und Teams bei der Vorbereitung unterstützen, bevor 2027 Strafen anfallen.

Polen ist nur der Anfang

Mandate nehmen weltweit zu. Entwickeln Sie ein Modell, das Polen jetzt unterstützt und skaliert, wenn Mandate in anderen Ländern in Kraft treten.
Lösung für Polen und jedes folgende Mandat

Führende Unternehmen betrachten E-Invoicing als eine Initiative zur operativen Transformation, nicht als ein einmaliges Compliance-Projekt. Anstatt länderspezifische Korrekturen zu entwickeln, die zukünftige Ineffizienzen schaffen, standardisieren sie Arbeitsabläufe, verbinden Systeme und schaffen skalierbare Compliance-Operationen über alle Steuerjurisdiktionen hinweg.

 

Avalara unterstützt diesen Ansatz mit seiner Agentic Tax and Compliance™-Plattform, die darauf ausgelegt ist, komplexe Steuer- und E-Invoicing-Workflows über Länder, Systeme und sich ändernde regulatorische Anforderungen hinweg zu automatisieren.

 

Das Ziel: E-Invoicing einmal lösen, dann die Compliance global skalieren, wenn sich die Mandate vervielfachen und weiterentwickeln.

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In einer 45-minütigen Arbeitssitzung helfen Ihnen Avalara-Experten dabei, den Umfang zu ermitteln, Systemlücken aufzudecken und Ihre Maßnahmen in den nächsten 90 Tagen zu priorisieren.
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Umfasste Transaktionen

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B2B

E-Invoicing für Business-to-Business (B2B) ist in Polen für ansässige Unternehmen und Unternehmen mit einer festen Niederlassung in Polen nun obligatorisch. Ab dem 1. Januar 2027 wird das Mandat auf die „digital ausgeschlossenen“ ausgeweitet. Dabei handelt es sich um Steuerpflichtige, die nur schwer oder gar nicht auf die digitale Infrastruktur zugreifen können — und daher die Pflicht zur Ausstellung und zum Empfang von Rechnungen über KSeF nicht erfüllen können — und deren Transaktionen geringe Beträge von bis zu 450 PLN pro Rechnung sowie einen Gesamtumsatz von bis zu 10.000 PLN pro Monat umfassen.

 

Polen hat die Einführung eines E-Invoicing-Mandats mehrfach verschoben. Die polnischen Behörden sind — nach einer technischen Prüfung — der Auffassung, dass eine Umgestaltung der Architektur erforderlich ist, um eine bessere Dokumentation und Wartungsplanung sowie Schulungen und Unterstützung für polnische Steuerzahler zu gewährleisten.

KSeF

Unternehmen können E-Rechnungen über die staatliche zentrale Plattform Polens für strukturierte E-Rechnungen, dem nationalen System für die elektronische Rechnungsstellung oder „Krajowy System e-Faktur“ (KSeF), im FA(3)-XML-Format ausstellen und empfangen.

 

Wenn eine E-Rechnung über KSeF eingereicht wird, erhält sie eine eindeutige Kennung. Nach Freigabe der E-Rechnung durch KSeF und Anerkennung als rechtsgültig kann der Empfänger sie von der Plattform herunterladen.

 

Ein ausländisches Unternehmen, das in Polen einen festen Geschäftssitz hat und tätig ist, muss E-Rechnungen über KSeF ausstellen und einen steuerlichen Vertreter benennen. Ein ausländisches Unternehmen, das in Polen aus dem Ausland ohne einen steuerlichen Vertreter tätig ist, muss KSeF nicht zwingend verwenden. In diesem Fall kann das ausländische Unternehmen Rechnungen in dem zwischen beiden Parteien vereinbarten Format, z. B. als PDF per E-Mail, ausstellen und empfangen. 
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Strafen für Nichteinhaltung

Polen hat einen Kulanzzeitraum für Strafen bei Nichteinhaltung angekündigt. Bis Ende 2026 werden gegen Unternehmen, die nicht konforme Rechnungen verwenden, keine Strafen verhängt. Ab Januar 2027 jedoch drohen Unternehmen Strafen von bis zu 100 % des auf der Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrags, wenn sie keine Rechnung über KSeF ausstellen. Wiederholte Nichteinhaltung kann zu weiteren administrativen Strafen und Prüfungen führen.

Zusätzliche Ressourcen

FAQ

Ja. Das obligatorische B2B-E-Invoicing trat in Polen am 1. Februar 2026 für ansässige Unternehmen und Unternehmen mit einer festen Niederlassung in Polen mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen PLN in Kraft. Die Verpflichtung wurde am 1. April 2026 auf die meisten Steuerpflichtigen ausgeweitet.

Das Mandat gilt für ansässige Unternehmen und Unternehmen mit einer festen Betriebsstätte in Polen. Ausländische Unternehmen, die über eine feste Geschäftseinrichtung in Polen tätig sind, müssen ebenfalls E-Rechnungen über KSeF ausstellen und einen Fiskalvertreter benennen.

KSeF steht für Krajowy System e-Faktur, Polens nationales System für elektronische Rechnungen. Unternehmen nutzen KSeF, um strukturierte E-Rechnungen über die zentrale Plattform der polnischen Regierung auszustellen und zu empfangen.

 Polen verlangt strukturierte E-Rechnungen im FA(3)-XML-Format.

Für betroffene Unternehmen müssen E-Rechnungen über KSeF ausgestellt werden. Ausländische Unternehmen, die aus der Ferne ohne Fiskalvertreter tätig sind, sind nicht verpflichtet, KSeF zu nutzen und können Rechnungen in einem vereinbarten Format, z. B. als PDF per E-Mail, ausstellen und empfangen.

Polen hat einen Kulanzzeitraum für Strafen bei Nichteinhaltung bis Ende 2026 angekündigt. Ab Januar 2027 drohen Unternehmen Strafen von bis zu 100 % des auf der Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrags, wenn sie diese nicht über KSeF ausstellen. Wiederholte Nichteinhaltung könnte auch zu weiteren administrativen Strafen und Prüfungen führen.

Polens Mandat betrifft die Erstellung, den Austausch, die Validierung, die Sichtbarkeit und die ERP-Integration von Rechnungen. Eine Verzögerung der Vorbereitung erhöht das Risiko von Rechnungsstörungen, manuellen Umgehungen, Datenlücken und länderspezifischen Nachbearbeitungen, die bei zukünftigen Mandaten nicht skalierbar sind.

Angesichts der ab Januar 2027 beginnenden Strafen stellt sich die entscheidende Frage, ob Ihre aktuelle Lösung Ihnen volle Sicherheit bietet – validierte FA(3)-XML-Daten, Transparenz über den Rechnungslebenszyklus und eine Ausnahmebehandlung, die im großen Maßstab keine manuellen Eingriffe erfordert. Wenn Sie auch in anderen Märkten tätig sind, kann eine Lösung nur für Polen eine separate Integration erfordern, die mit der Ausweitung der Vorschriften verwaltet werden muss.
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