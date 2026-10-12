Ja. Das obligatorische B2B-E-Invoicing trat in Polen am 1. Februar 2026 für ansässige Unternehmen und Unternehmen mit einer festen Niederlassung in Polen mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen PLN in Kraft. Die Verpflichtung wurde am 1. April 2026 auf die meisten Steuerpflichtigen ausgeweitet.
Das Mandat gilt für ansässige Unternehmen und Unternehmen mit einer festen Betriebsstätte in Polen. Ausländische Unternehmen, die über eine feste Geschäftseinrichtung in Polen tätig sind, müssen ebenfalls E-Rechnungen über KSeF ausstellen und einen Fiskalvertreter benennen.
KSeF steht für Krajowy System e-Faktur, Polens nationales System für elektronische Rechnungen. Unternehmen nutzen KSeF, um strukturierte E-Rechnungen über die zentrale Plattform der polnischen Regierung auszustellen und zu empfangen.
Polen verlangt strukturierte E-Rechnungen im FA(3)-XML-Format.
Für betroffene Unternehmen müssen E-Rechnungen über KSeF ausgestellt werden. Ausländische Unternehmen, die aus der Ferne ohne Fiskalvertreter tätig sind, sind nicht verpflichtet, KSeF zu nutzen und können Rechnungen in einem vereinbarten Format, z. B. als PDF per E-Mail, ausstellen und empfangen.
Polen hat einen Kulanzzeitraum für Strafen bei Nichteinhaltung bis Ende 2026 angekündigt. Ab Januar 2027 drohen Unternehmen Strafen von bis zu 100 % des auf der Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrags, wenn sie diese nicht über KSeF ausstellen. Wiederholte Nichteinhaltung könnte auch zu weiteren administrativen Strafen und Prüfungen führen.
Polens Mandat betrifft die Erstellung, den Austausch, die Validierung, die Sichtbarkeit und die ERP-Integration von Rechnungen. Eine Verzögerung der Vorbereitung erhöht das Risiko von Rechnungsstörungen, manuellen Umgehungen, Datenlücken und länderspezifischen Nachbearbeitungen, die bei zukünftigen Mandaten nicht skalierbar sind.
Angesichts der ab Januar 2027 beginnenden Strafen stellt sich die entscheidende Frage, ob Ihre aktuelle Lösung Ihnen volle Sicherheit bietet – validierte FA(3)-XML-Daten, Transparenz über den Rechnungslebenszyklus und eine Ausnahmebehandlung, die im großen Maßstab keine manuellen Eingriffe erfordert. Wenn Sie auch in anderen Märkten tätig sind, kann eine Lösung nur für Polen eine separate Integration erfordern, die mit der Ausweitung der Vorschriften verwaltet werden muss.