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Taux
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Type
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Quels biens ou services
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17 %
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Standard
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La plupart des biens et services
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14 %
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Réduit
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Certains vins, combustibles minéraux solides, matériels publicitaires et services spécifiques
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8 %
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Réduit
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Électricité, gaz naturel, certaines rénovations immobilières, services de restauration (soumis à conditions)
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3 %
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Super réduit
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Livres, journaux, produits pharmaceutiques, certains produits alimentaires, transport de passagers, services d'hébergement
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0 %
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Taux zéro
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Exportations de biens, livraisons intracommunautaires de biens à des clients assujettis à la TVA, transports internationaux, certaines prestations de services relatives aux navires et aéronefs affectés au trafic international