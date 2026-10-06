Un numéro de TVA est requis pour les entreprises exerçant des activités imposables au Luxembourg.

Les entreprises établies au Luxembourg doivent s'immatriculer à la TVA si leur chiffre d'affaires annuel taxable dépasse 35 000 EUR. En dessous de ce seuil, les entreprises peuvent bénéficier du régime d’exonération des petites entreprises, sauf si elles choisissent de s’immatriculer volontairement.

Les entreprises étrangères réalisant des livraisons imposables au Luxembourg doivent généralement s'immatriculer à la TVA dès la première livraison imposable, à moins que le mécanisme d'autoliquidation ne s'applique pleinement. Il n’existe aucun seuil de chiffre d’affaires pour les entreprises non résidentes.

Pour les livraisons transfrontalières de biens et services B2C au sein de l'UE, le seuil de 10 000 EUR du guichet unique de l'UE s'applique. Une fois ce seuil dépassé, la TVA luxembourgeoise doit être facturée, ou le fournisseur peut choisir d'utiliser le régime du guichet unique.

Apprenez-en plus sur l'immatriculation à la TVA au Luxembourg.