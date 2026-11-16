|
Reporting period
|
Filing deadline
|
9% penalty begins
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19% penalty begins
|
29% penalty begins
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January
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25 February 2026
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26 February 2026
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1 April 2026
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1 May 2026
|
February
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25 March 2026
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26 March 2026
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1 May 2026
|
2 June 2026
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March
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27 April 2026
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28 April 2026
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2 June 2026
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1 July 2026
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April
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26 May 2026
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27 May 2026
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1 July 2026
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1 August 2026
|
May
|
25 June 2026
|
26 June 2026
|
1 August 2026
|
1 September 2026
|
June
|
27 July 2026
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28 July 2026
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1 September 2026
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1 October 2026
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July
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25 August 2026
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26 August 2026
|
1 October 2026
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3 November 2026
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August
|
25 September 2026
|
26 September 2026
|
3 November 2026
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1 December 2026
|
September
|
26 October 2026
|
28 October 2026
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1 December 2026
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1 January 2027
|
October
|
25 November 2026
|
26 November 2026
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1 January 2027
|
2 February 2027
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November
|
28 December 2026
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29 December 2026
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2 February 2027
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2 March 2027
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December
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25 January 2027
|
26 January 2027
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2 March 2027
|
1 April 2027
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
9% penalty begins
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19% penalty begins
|
29% penalty begins
|
Q1 (1 January–31 March)
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30 April 2026
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1 May 2026
|
2 June 2026
|
1 July 2026
|
Q2 (1 April–30 June)
|
31 July 2026
|
1 August 2026
|
1 September 2026
|
1 October 2026
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Q3 (1 July–30 September)
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2 November 2026
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3 November 2026
|
1 December 2026
|
1 January 2027
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Q4 (1 October–31 December)
|
1 February 2027
|
2 February 2027
|
2 March 2027
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1 April 2027
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Reporting period
|
Filing deadline
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9% penalty begins
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19% penalty begins
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29% penalty begins
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1 January–31 December
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15 April 2027
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16 April 2027
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2 June 2027
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1 July 2027