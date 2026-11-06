Once you’ve successfully registered to collect Washington sales tax, you’ll need to apply the correct rate to all taxable sales, remit sales tax, file timely returns with the Washington DOR, and keep excellent records. Here’s what you need to know to keep everything organised and in check.



How you collect Washington sales tax is influenced by how you sell your goods:



Brick-and-mortar store: Have a physical shop? Brick-and-mortar point-of-sale solutions allow users to set the sales tax rate associated with the store location. New tax groups can then be created to allow for specific product tax rules.



Hosted store: Hosted store solutions like Shopify and Squarespace offer integrated sales tax rate determination and collection. Hosted stores offer sellers a dashboard environment where Washington sales tax collection can be managed.



Marketplace: Washington law requires marketplace facilitators such as Amazon and Etsy to collect and remit Washington sales tax on behalf of marketplace sellers for taxable sales made through their platforms. Marketplace sellers generally do not collect and remit Washington sales tax on those marketplace-facilitated transactions, though they may still have separate tax obligations for non-marketplace sales.



Mobile point of sale: Mobile POS systems like Square rely on GPS to determine sale location. The appropriate tax rate is then determined and applied to the order. Specific tax rules can be set within the system to allow for specific product tax rules.



Washington sales tax collection can be automated to make your life much easier. Avalara AvaTax seamlessly integrates with the business systems you already use to deliver sales and use tax calculations in real time.

Tax-exempt goods

Some goods are exempt from sales tax under Washington law. Examples include most non-prepared food items, prescription drugs, and some machinery and equipment.



We recommend businesses review the laws and rules put forth by the Washington DOR to stay up to date on which goods are taxable and which are exempt, and under what conditions.

Tax-exempt customers

Some customers are exempt from paying sales tax under Washington law. Examples include government agencies, some nonprofit organisations, and merchants purchasing goods for resale.



Sellers are required to collect and retain valid exemption documentation from buyers to support exempt transactions. For purchases made for resale, buyers must provide a Washington Reseller Permit issued by the Washington Department of Revenue. Proper documentation must be kept on file to substantiate each exempt sale.

Misplacing a sales tax exemption/resale certificate

Washington sales tax exemption and resale certificates are worth far more than the paper they’re written on. If you’re audited and cannot validate an exempt transaction, the Washington DOR may hold you responsible for the uncollected sales tax. In some cases, late fees and interest will be applied and can result in large, unexpected bills.

Sales tax holidays

Sales tax holidays exempt specific products from sales and use tax for a limited period, usually a weekend or a week. Almost half of U.S. states offer sales tax holidays every year.

Washington does not offer sales tax holidays.