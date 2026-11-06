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Washington sales and use tax guide

All you need to know about sales tax in the Evergreen State

Learn about sales tax automation

Introducing our Sales Tax Automation 101 series. The first instalment covers the basics of sales tax automation: what it is and how it can help your business.
Read Chapter 1
101-automation-guide

Sales tax 101

 

Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. Washington first adopted a general state sales tax in 1935, and the current state rate is 6.5%. On top of the state sales tax, there may be one or more local sales taxes, as well as one or more special district taxes, each of which can range between 0% and 3.7%. Currently, combined sales tax rates in Washington range from 7.0% to 10.5%, depending on the location of the sale.

 

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of Washington for tax collection purposes by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. Sales and use tax in Washington is administered by the Washington Department of Revenue (DOR).

 

Any sales tax collected from customers belongs to the state of Washington, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

 

When you need to collect Washington sales tax

In Washington, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto collector.

 

To help you determine whether you need to collect sales tax in Washington, start by answering these three questions:

  1. Do you have nexus in Washington?
  2. Are you selling taxable goods or services to Washington residents?
  3. Are your buyers required to pay sales tax?

 

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

 

Failure to collect Washington sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

 

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.

 

Sales tax nexus

 

The need to collect sales tax in Washington is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means “to bind or tie,” and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax. 

 

Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.

While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Washington, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Washington.

 

Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following ways:

Click-through nexus: Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise, if cumulative gross receipts from these sales exceed USD 10,000 during the preceding calendar year. Click-through nexus took effect in Washington on 1 September 2015, and was eliminated effective 15 March 2019.

 

Economic nexus: Having a certain amount of economic activity in the state. For sales made between 1 October 2018 and 15 March 2019, any remote seller, marketplace facilitator, or referrer making sales in the state must register with the state then collect and remit Washington sales tax if the remote seller, facilitator, or referrer meets either of the following criteria (the economic thresholds):

  • More than $100,000 in annual gross retail sales to Washington consumers; or
  • 200 retail transactions in the current or prior calendar year

As of 15 March 2019, the 200 transactions threshold was eliminated; the threshold is $100,000 in annual gross retail sales to Washington.

 

Marketplace sales: Making sales through a marketplace. Effective 1 October 2018, marketplace facilitators are responsible for collecting and remitting sales tax on behalf of marketplace sellers in Washington. Additional reporting requirements for marketplace facilitators take effect on 1 July 2019.

 

Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. In Washington, if you stop an activity that created nexus for your business, you will continue to have nexus for the remainder of that year, plus one additional calendar year.

 

Fulfilment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfilment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Washington.

If you sell taxable goods to Washington residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax. To begin to understand your unique nexus obligations, check out our free economic nexus tool or consult with a trusted tax adviser.

 

Sourcing sales tax in Washington: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).

 

Washington is a destination-based state. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-to address on all taxable sales.

 

Getting registered

 

After determining you have sales tax nexus in Washington, you need to register with the proper state authority and collect, file, and remit sales tax to the state. We get a lot of questions about this and recognise it may be the most difficult hurdle for businesses to overcome. Avalara Licensing can help you obtain your Washington business licence and sales tax registration.

 

How to register for a seller’s permit

Washington doesn’t have a traditional sales tax permit. However, when you register your business you’ll be assigned a tax reporting account, and this allows you to begin collecting and remitting sales tax.

 

You can register your business online through the Washington DOR. To apply, you’ll need to provide the DOR with certain information about your business, including but not limited to:

  • Business name, address, and contact information
  • Federal EIN number
  • Date business activities began or will begin
  • Projected monthly sales
  • Projected monthly taxable sales
  • Products to be sold

 

Cost of registering for a seller's permit

There is currently no cost to register your business in Washington.

 

Acquiring a registered business

You must register with the Washington Department of Revenue if you acquire an existing business in Washington. The state requires all registered businesses to have the current business owner’s name and contact information on file.

 

Streamlined Sales Tax (SST)

The Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA), or Streamlined Sales Tax (SST), is an effort by multiple states to simplify the administration and cost of sales and use tax for remote sellers. Remote sellers can register in multiple states at the same time through the Streamlined Sales Tax Registration System (SSTRS).
Washington became a full member of the SST on 1 July 2008.

 

Collecting sales tax

 

Once you’ve successfully registered to collect Washington sales tax, you’ll need to apply the correct rate to all taxable sales, remit sales tax, file timely returns with the Washington DOR, and keep excellent records. Here’s what you need to know to keep everything organised and in check.

How you collect Washington sales tax is influenced by how you sell your goods:

Brick-and-mortar store: Have a physical shop? Brick-and-mortar point-of-sale solutions allow users to set the sales tax rate associated with the store location. New tax groups can then be created to allow for specific product tax rules.

Hosted store: Hosted store solutions like Shopify and Squarespace offer integrated sales tax rate determination and collection. Hosted stores offer sellers a dashboard environment where Washington sales tax collection can be managed.

Marketplace: Washington law requires marketplace facilitators such as Amazon and Etsy to collect and remit Washington sales tax on behalf of marketplace sellers for taxable sales made through their platforms. Marketplace sellers generally do not collect and remit Washington sales tax on those marketplace-facilitated transactions, though they may still have separate tax obligations for non-marketplace sales.


Mobile point of sale: Mobile POS systems like Square rely on GPS to determine sale location. The appropriate tax rate is then determined and applied to the order. Specific tax rules can be set within the system to allow for specific product tax rules.

Washington sales tax collection can be automated to make your life much easier. Avalara AvaTax seamlessly integrates with the business systems you already use to deliver sales and use tax calculations in real time.

 

Tax-exempt goods

Some goods are exempt from sales tax under Washington law. Examples include most non-prepared food items, prescription drugs, and some machinery and equipment.

We recommend businesses review the laws and rules put forth by the Washington DOR to stay up to date on which goods are taxable and which are exempt, and under what conditions.

 

Tax-exempt customers

Some customers are exempt from paying sales tax under Washington law. Examples include government agencies, some nonprofit organisations, and merchants purchasing goods for resale.

Sellers are required to collect and retain valid exemption documentation from buyers to support exempt transactions. For purchases made for resale, buyers must provide a Washington Reseller Permit issued by the Washington Department of Revenue. Proper documentation must be kept on file to substantiate each exempt sale.

 

Misplacing a sales tax exemption/resale certificate

Washington sales tax exemption and resale certificates are worth far more than the paper they’re written on. If you’re audited and cannot validate an exempt transaction, the Washington DOR may hold you responsible for the uncollected sales tax. In some cases, late fees and interest will be applied and can result in large, unexpected bills.

 

Sales tax holidays

Sales tax holidays exempt specific products from sales and use tax for a limited period, usually a weekend or a week. Almost half of U.S. states offer sales tax holidays every year.

 

Washington does not offer sales tax holidays.

 

Filing and remittance

 

You’re registered with the Washington Department of Revenue and you’ve begun collecting sales tax. Remember, those tax dollars don’t belong to you. As an agent of the state of Washington, your role is to collect tax monies from consumers and transfer them to the tax authorities.

 

How to file

 

Once you’ve collected sales tax, you must remit it to the Washington Department of Revenue by the applicable due date. Filing a Washington sales tax return is a two-step process that includes submitting required sales data and remitting payment. Sellers report gross sales, taxable sales, tax collected, and sales by location using Washington’s Combined Excise Tax Return.

 

Filing frequency

The DOR will assign you a filing frequency determined by the size or sales volume of your business. Larger businesses are generally required to file more frequently. See the filing due dates section for more information.
Washington sales tax returns and payments must be remitted at the same time; both have the same due date.

 

Online filing

Washington generally requires businesses to file returns and submit payments electronically. Most taxpayers must file online through the Washington State Department of Revenue online payment system unless they receive prior approval to file by paper. Electronic filing is free through the DOR, though preparing returns may be time-consuming for businesses with complex or high-volume sales.

 

Using a third party to file returns

To save time and avoid costly errors, many businesses outsource their sales and use tax filing to an accountant, bookkeeper, or sales tax compliance software like AvaTax. This is a normal business practice that can save business owners time and help them avoid costly mistakes due to inexperience and a lack of deep knowledge about Washington sales tax code.

 

Filing when there are no sales

Businesses that meet ALL of the following criteria are not required to file monthly, quarterly, or annual returns:

  • Business activity does not require the collection of retail sales tax
  • Gross proceeds of sales, gross income, or value of products for all business and occupation tax classifications is less than £28,000 per year; or £46,667 pounds per year for persons generating at least 50% of their taxable amount from activities taxable under RCW 82.04.255, 82.04.290(2)(a), and 82.04.285
  • Gross income of the business for all public utility tax classifications is less than $24,000 per year
  • The business does not owe any other tax or fee to the Department of Revenue

While not required to file a return, where applicable, businesses are required to report no business activity.

 

Closing a business

The Washington DOR requires businesses to file a final sales tax return when closing a business. This requirement also applies to business owners selling or otherwise transferring ownership of their business.

 

Timely filing discount

Many states encourage the timely or early filing of sales and use tax returns with a timely filing discount. The Washington DOR does not offer sales tax filers a timely filing discount.

 

Filing due dates

 

It’s important to know the due dates associated with the filing frequency assigned to your business by the Washington Department of Revenue. This way you’ll be prepared and can plan accordingly. Failure to file by the assigned date can lead to late fines and interest charges.

The Washington DOR requires monthly sales tax returns and payments to be completed by the 25th of the month following the reporting period. Quarterly sales tax returns and payments are due on the last day of the month following the tax period. Annual sales tax returns and payments are due on 31 January of the following year. Below, we’ve grouped Washington sales tax filing due dates by filing frequency for your convenience. Due dates falling on a weekend or holiday are adjusted to the following business day.

 

Washington 2026 monthly filing due dates

Reporting period

Filing deadline

9% penalty begins

19% penalty begins

29% penalty begins

January

25 February 2026

26 February 2026

1 April 2026

1 May 2026

February

25 March 2026

26 March 2026

1 May 2026

2 June 2026

March

27 April 2026

28 April 2026

2 June 2026

1 July 2026

April

26 May 2026

27 May 2026

1 July 2026

1 August 2026

May

25 June 2026

26 June 2026

1 August 2026

1 September 2026

June

27 July 2026

28 July 2026

1 September 2026

1 October 2026

July

25 August 2026

26 August 2026

1 October 2026

3 November 2026

August

25 September 2026

26 September 2026

3 November 2026

1 December 2026

September

26 October 2026

28 October 2026

1 December 2026

1 January 2027

October

25 November 2026

26 November 2026

1 January 2027

2 February 2027

November

28 December 2026

29 December 2026

2 February 2027

2 March 2027

December

25 January 2027

26 January 2027

2 March 2027

1 April 2027

Washington 2026 quarterly filing due dates

Reporting period

Filing deadline

9% penalty begins

19% penalty begins

29% penalty begins

Q1 (1 January–31 March)

30 April 2026

1 May 2026

2 June 2026

1 July 2026

Q2 (1 April–30 June)

31 July 2026

1 August 2026

1 September 2026

1 October 2026

Q3 (1 July–30 September)

2 November 2026

3 November 2026

1 December 2026

1 January 2027

Q4 (1 October–31 December)

1 February 2027

2 February 2027

2 March 2027

1 April 2027

Washington 2026 annual filing due dates

Reporting period

Filing deadline

9% penalty begins

19% penalty begins

29% penalty begins

1 January–31 December

15 April 2027

16 April 2027

2 June 2027

1 July 2027

 
Late filing

 

Filing a Washington sales tax return late may result in a late filing penalty as well as interest on any outstanding tax due. For more information, refer to our section on penalties and interest.

If a Washington sales tax filing deadline was missed due to circumstances beyond your control, the DOR may grant you an extension. However, you may be required to provide evidence supporting your claim.

 

Penalties and interest

 

Hopefully you don’t need to worry about this section because you’re filing and remitting Washington sales tax on time and without incident. However, in the real world, mistakes happen.

If you miss a sales tax filing deadline, file your return as soon as possible to minimise penalties and interest. Failure to file returns and remit collected tax on time may result in penalties and interest charges, which will increase based on the length of delay.

If you’re in the process of acquiring a business, it’s strongly recommended that you contact the Washington DOR and enquire about the current status of the potential acquisition. Once you’ve purchased the business, you’ll be held responsible for all outstanding Washington sales and use tax liability.

 

Shipping and handling

 

If you’re collecting sales tax from Washington residents, you’ll need to consider how to handle taxes on shipping and handling charges.

 

Taxable and exempt shipping charges

Washington sales tax may apply to charges for shipping, handling, delivery, freight, and postage when the sale is taxable.

 

The general rule in Washington is that if the sale is exempt, related delivery charges are exempt. However, if the sale is taxable, delivery-related charges may be fully taxable, partially taxable, or non-taxable.If a shipment contains both taxable and exempt goods, tax applies to the percentage of the delivery charges attributable to the taxable goods (determined by sale price or weight).

 

There are exceptions to almost every rule with sales tax, and the same is true for shipping and handling charges. Specific questions on shipping in Washington and sales tax should be directed to a tax professional familiar with Washington tax laws.

For additional information, see the Washington DOR guide on delivery charges.

 

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