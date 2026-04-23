The need to collect sales tax in Washington is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.



Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.



In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.



While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Washington, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Washington.

Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following ways:



Click-through nexus : Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise, if cumulative gross receipts from these sales exceed $10,000 during the preceding calendar year. Click-through nexus took effect in Washington on September 1, 2015, and was eliminated effective March 15, 2019.



Economic nexus : Having a certain amount of economic activity in the state. For sales made between October 1, 2018, and March 15, 2019, any remote seller, marketplace facilitator, or referrer making sales in the state must register with the state then collect and remit Washington sales tax if the remote seller, facilitator, or referrer meets either of the following criteria (the economic thresholds):

More than $100,000 in annual gross retail sales to Washington consumers; or

200 retail transactions in the current or prior calendar year

As of March 15, 2019, the 200 transactions threshold was eliminated; the threshold is $100,000 in annual gross retail sales to Washington.

Marketplace sales : Making sales through a marketplace. Effective October 1, 2018, marketplace facilitators are responsible for collecting and remitting sales tax on behalf of marketplace sellers in Washington. Additional reporting requirements for marketplace facilitators take effect July 1, 2019.

Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be "engaged in business" in the state. This is known as trailing nexus. In Washington, if you stop an activity that created nexus for your business, you will continue to have nexus for the remainder of that year, plus one additional calendar year.

Fulfillment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfillment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Washington.



If you sell taxable goods to Washington residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax.

Sourcing sales tax in Washington: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).

Washington is a destination-based state. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-to address on all taxable sales.