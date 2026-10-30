Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerpflichten in den Niederlanden

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Satz
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Art
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Welche Waren oder Dienstleistungen
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21 %
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Allgemein
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Die meisten Waren und Dienstleistungen
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9 %
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Ermäßigt
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Grundnahrungsmittel, Bücher, Medikamente, öffentliche Verkehrsmittel, Friseurdienstleistungen, kulturelle Dienstleistungen
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0 %
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Null
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Innergemeinschaftliche Exporte, internationaler Transport, bestimmte exportbezogene Lieferungen
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Art
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Jährlicher Schwellenwert
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Häufigkeit
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Eingänge
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5.000.000 Euro
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Monatlich
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Versendungen
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1.000.000 Euro
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Monatlich
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