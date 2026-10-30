Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerpflichten in den Niederlanden

Eine Mehrwertsteuernummer ist für alle Unternehmen erforderlich, die in den Niederlanden steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben. Für nicht ansässige Unternehmen gibt es keine Registrierungsschwelle — jede steuerpflichtige Transaktion löst in der Regel die Registrierungspflicht aus.

Für grenzüberschreitende Lieferungen von Waren oder digitalen Dienstleistungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C) bestimmt der EU-weite Schwellenwert von 10.000 Euro, ob die niederländische Mehrwertsteuer direkt oder über das System der zentralen Anlaufstelle (OSS) erhoben werden muss.

Weitere Informationen zur Mehrwertsteuerregistrierung in den Niederlanden.