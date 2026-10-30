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Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerpflichten in den Niederlanden

Mehrwertsteuersätze in den Niederlanden

 

Als EU-Mitgliedstaat halten sich die Niederlande an die EU-Vorschriften zur Mehrwertsteuer (MwSt.). Die inländische Mehrwertsteuer (auf Niederländisch: belasting over de toegevoegde waarde, oder BTW) wird vom Belastingdienst verwaltet. Der allgemeine Mehrwertsteuersatz in den Niederlanden beträgt 21 %. Für bestimmte Waren und Dienstleistungen gelten ein ermäßigter Satz von 9 % und ein Nullsatz.

Satz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

21 %

Allgemein

Die meisten Waren und Dienstleistungen

9 %

Ermäßigt

Grundnahrungsmittel, Bücher, Medikamente, öffentliche Verkehrsmittel, Friseurdienstleistungen, kulturelle Dienstleistungen

0 %

Null

Innergemeinschaftliche Exporte, internationaler Transport, bestimmte exportbezogene Lieferungen

In den Niederlanden für die Mehrwertsteuer registrierte Unternehmen müssen den korrekten Mehrwertsteuersatz anwenden und die Steuer durch Einreichung regelmäßiger Mehrwertsteuererklärungen an den Belastingdienst abführen.

Niederländische Mehrwertsteuerbefreiungen

 

Eine begrenzte Anzahl von Tätigkeiten ist in den Niederlanden von der Mehrwertsteuer befreit. Dazu gehören Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Versicherungen sowie einige Finanzaktivitäten. Lieferungen von gemeinnützigen Organisationen, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, können ebenfalls befreit sein. Für steuerbefreite Tätigkeiten kann die Vorsteuer in der Regel nicht zurückgefordert werden.

Anforderungen an die Mehrwertsteuerregistrierung in den Niederlanden

 

Eine Mehrwertsteuernummer ist für alle Unternehmen erforderlich, die in den Niederlanden steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben. Für nicht ansässige Unternehmen gibt es keine Registrierungsschwelle — jede steuerpflichtige Transaktion löst in der Regel die Registrierungspflicht aus. 

Für grenzüberschreitende Lieferungen von Waren oder digitalen Dienstleistungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C) bestimmt der EU-weite Schwellenwert von 10.000 Euro, ob die niederländische Mehrwertsteuer direkt oder über das System der zentralen Anlaufstelle (OSS) erhoben werden muss. 

Weitere Informationen zur Mehrwertsteuerregistrierung in den Niederlanden.

Anforderungen an niederländische Mehrwertsteuererklärungen

 

In den Niederlanden müssen mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen regelmäßig, üblicherweise vierteljährlich, Erklärungen einreichen. Monatliche Einreichungen können jedoch je nach Umsatz oder nach Aufforderung erforderlich sein.

Die Erklärungen umfassen die Mehrwertsteuer auf Verkäufe (Umsatzsteuer) und die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Einkäufe (Vorsteuer). Zusätzlich zu den regulären Einreichungen müssen Unternehmen möglicherweise auch Folgendes einreichen: 

  • Jährliche Mehrwertsteuererklärungen
  • Zusammenfassende Meldungen (ICP Opgaaf)
  • Intrastat-Meldungen

Alle Erklärungen werden elektronisch über das Belastingdienst-Portal eingereicht. 

Weitere Informationen zu Mehrwertsteuererklärungen in den Niederlanden.

Konsignations- und Abruflager

Ausländische Unternehmen, die Waren in den Niederlanden lagern, müssen eine Mehrwertsteuerregistrierung in Betracht ziehen:

  • Abruflager: Eine Registrierung ist nicht erforderlich, wenn eine formelle Vereinbarung besteht, die Waren innerhalb eines Jahres übertragen werden müssen und die Mehrwertsteuernummer des Kunden bekannt ist.
  • Konsignationslager: Eine Mehrwertsteuerregistrierung ist erforderlich, wenn Waren unter der Kontrolle des Lieferanten für mehrere Kunden gelagert werden.
  • Importe von außerhalb der EU können unabhängig von der Vereinbarung eine Mehrwertsteuerregistrierung auslösen.

Aufschub der niederländischen Einfuhrmehrwertsteuer

Die Niederlande erlauben Unternehmen mit einer Genehmigung nach Artikel 23, die Einfuhrmehrwertsteuer aufzuschieben. Das bedeutet, dass die bei der Einfuhr fällige Mehrwertsteuer nicht an der Grenze gezahlt, sondern in der Mehrwertsteuererklärung gemeldet und zurückgefordert wird. 

Um Artikel 23 anwenden zu können, muss ein Unternehmen in den Niederlanden mehrwertsteuerlich registriert sein. Nicht-EU-Unternehmen benötigen in der Regel einen Steuervertreter, um einen Antrag zu stellen. Das System wird von Importeuren und E-Commerce-Verkäufern häufig genutzt, um den Cashflow zu verbessern.

Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen in den Niederlanden

Ausländische Unternehmen, die digitalen Dienstleistungen (Telekommunikation, Rundfunk, elektronisch erbrachte Dienstleistungen) für niederländische Verbraucher erbringen, müssen die niederländische Mehrwertsteuer berechnen. Sobald der EU-weite B2C-Schwellenwert von 10.000 Euro überschritten wird, muss die niederländische Mehrwertsteuer erhoben werden, sofern nicht das OSS-System verwendet wird. 

Es gilt in der Regel der allgemeine Mehrwertsteuersatz von 21 %. Unternehmen müssen sich je nach ihrer Form für die Mehrwertsteuer oder das OSS-System registrieren.

Mechanismen zur Rückforderung der niederländischen Mehrwertsteuer

EU-Unternehmenkönnen die niederländische Mehrwertsteuer gemäß der 8. Richtlinie über ihre nationale Steuerbehörde zurückfordern.Die Frist dafür endet in am 30. September des Folgejahres. 

Nicht-EU-Unternehmen: Müssen die 13. Richtlinie anwenden, sofern ein Gegenseitigkeitsabkommen besteht.Die Frist dafür endet am 30. Juni des Folgejahres. Ein Steuervertreter kann erforderlich sein. 

Einige nicht ansässige Unternehmen, die ausschließlich Reverse-Charge-Tätigkeiten ausüben, können die Mehrwertsteuer nach vereinfachten Regeln zurückfordern.

Niederländische Intrastat-Meldungen

Intrastat-Meldungen dienen der Erfassung des innergemeinschaftlichen Handels. Niederländische, mehrwertsteuerlich registrierte Unternehmen müssen Intrastat-Meldungen einreichen, wenn sie die jährlichen Schwellenwerte überschreiten.

Art

Jährlicher Schwellenwert

Häufigkeit

Eingänge

5.000.000 Euro

Monatlich

Versendungen

1.000.000 Euro

Monatlich

Die Meldungen umfassen Warencodes, Werte und Details zu Handelspartnern. Die Berichte werden monatlich über das CBS-Portal eingereicht.

Zusammenfassende Meldungen in den Niederlanden

 

Die Niederlande verlangen monatliche Zusammenfassende Meldungen (Opgaaf ICP) für innergemeinschaftliche B2B-Lieferungen von Waren und bestimmten Dienstleistungen. Auch wenn keine Umsätze erzielt wurden, können Nullmeldungen erforderlich sein. 

Details umfassen:

  • Mehrwertsteuernummern der Kunden
  • Gesamtwert der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen
  • Art der Transaktion

Diese Zusammenfassenden Meldungen müssen elektronisch über das Belastingdienst -Portal eingereicht werden. 

Mehrwertsteuerrechnung und Einhaltung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

Unternehmen müssen gesetzeskonforme Rechnungen ausstellen, die Folgendes enthalten:

  • Lieferanten- und Kundendaten
  • Mehrwertsteuernummer
  • Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen
  • Mehrwertsteuersatz/-sätze und Betrag

Regeln für den Zeitpunkt der Lieferung:

 

  • Waren: Der Steuerzeitpunkt tritt ein, wenn die Waren geliefert werden oder die Rechnung ausgestellt wird (je nachdem, was zuerst eintritt).
  • Dienstleistungen: Der Steuerzeitpunkt ist der frühere Zeitpunkt der Rechnungsstellung oder der Erbringung der Dienstleistung.
  • Importe: Die Mehrwertsteuer ist zum Zeitpunkt der Zollabfertigung fällig, es sei denn, sie wird gemäß Artikel 23 aufgeschoben.

Unternehmen müssen Mehrwertsteuerunterlagen mindestens sieben Jahre lang aufbewahren. Mehrwertsteuererklärungen und -zahlungen sind bis zum letzten Tag des Monats nach dem Berichtszeitraum fällig.
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