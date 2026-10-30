Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuer-Compliance im Vereinigten Königreich

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Steuersatz
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Art
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Welche Waren oder Dienstleistungen
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20 %
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Standard
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Die meisten Waren und Dienstleistungen
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5 %
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Reduziert
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Haushaltsbrennstoffe und -energie, bestimmte energiesparende Materialien, einige Gesundheits- und Wohlfahrtsprodukte
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0 %
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Nullbesteuert
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Warenexporte, hauptsächlich Lebensmittel, Kinderbekleidung, Bücher und Zeitungen, internationaler Transport
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Befreit
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Befreit
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Bestimmte Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Bildungs-, Gesundheits- und Postdienste
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