Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuer-Compliance im Vereinigten Königreich

Eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist für Unternehmen erforderlich, die im Vereinigten Königreich steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben.

Im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen müssen sich für die Mehrwertsteuer registrieren lassen, wenn ihr steuerpflichtiger Umsatz in einem beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten 90.000 £ übersteigt.

Ausländische (nicht im Vereinigten Königreich ansässige) Unternehmen, die steuerpflichtige Lieferungen im Vereinigten Königreich erbringen, müssen sich in der Regel ab der ersten steuerpflichtigen Lieferung für die Mehrwertsteuer registrieren lassen, da es für nicht ansässige Unternehmen keinen Registrierungsschwellenwert gibt.

Für grenzüberschreitende B2C-Lieferungen digitaler Dienstleistungen an EU-Kunden müssen britische Unternehmen den EU-OSS-Schwellenwert (One-Stop-Shop) von 10.000 € berücksichtigen. Das Vereinigte Königreich ist nicht Teil des OSS-Verfahrens, und die Registrierung muss gegebenenfalls über einen EU-Mitgliedstaat erfolgen.

Weitere Informationen zur Mehrwertsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich.