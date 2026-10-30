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Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuer-Compliance im Vereinigten Königreich

Mehrwertsteuersätze im Vereinigten Königreich

Das Vereinigte Königreich betreibt ein Mehrwertsteuersystem (MwSt.), das von His Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) verwaltet wird. Obwohl das Vereinigte Königreich kein Mitglied der Europäischen Union (EU) mehr ist, folgt sein Mehrwertsteuerrahmen weiterhin vielen zentralen Mehrwertsteuerprinzipien.

 

Der reguläre Mehrwertsteuersatz im Vereinigten Königreich beträgt 20 %. Ermäßigte Steuersätze und Nullsätze gelten für bestimmte Kategorien von Waren und Dienstleistungen.

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

20 %

Standard

Die meisten Waren und Dienstleistungen

5 %

Reduziert

Haushaltsbrennstoffe und -energie, bestimmte energiesparende Materialien, einige Gesundheits- und Wohlfahrtsprodukte

0 %

Nullbesteuert

Warenexporte, hauptsächlich Lebensmittel, Kinderbekleidung, Bücher und Zeitungen, internationaler Transport

Befreit

Befreit

Bestimmte Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Bildungs-, Gesundheits- und Postdienste

Im Vereinigten Königreich für die Mehrwertsteuer registrierte Unternehmen müssen den korrekten Mehrwertsteuersatz auf steuerpflichtige Lieferungen anwenden und die Mehrwertsteuer über regelmäßige Mehrwertsteuererklärungen an HMRC abführen.

Mehrwertsteuerbefreiungen im Vereinigten Königreich

Einige Lieferungen sind im Vereinigten Königreich von der Mehrwertsteuer befreit, darunter die meisten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung und Ausbildung, bestimmte Sozialleistungen und einige gemeinnützige Aktivitäten.

 

Mehrwertsteuerbefreite Lieferungen generieren keine Ausgangs-Mehrwertsteuer und verhindern in der Regel die Rückforderung der Vorsteuer, die mit diesen Lieferungen in Zusammenhang steht.

Anforderungen an die Mehrwertsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich

Eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist für Unternehmen erforderlich, die im Vereinigten Königreich steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben.

 

Im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen müssen sich für die Mehrwertsteuer registrieren lassen, wenn ihr steuerpflichtiger Umsatz in einem beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten 90.000 £ übersteigt.

 

Ausländische (nicht im Vereinigten Königreich ansässige) Unternehmen, die steuerpflichtige Lieferungen im Vereinigten Königreich erbringen, müssen sich in der Regel ab der ersten steuerpflichtigen Lieferung für die Mehrwertsteuer registrieren lassen, da es für nicht ansässige Unternehmen keinen Registrierungsschwellenwert gibt.

 

Für grenzüberschreitende B2C-Lieferungen digitaler Dienstleistungen an EU-Kunden müssen britische Unternehmen den EU-OSS-Schwellenwert (One-Stop-Shop) von 10.000 € berücksichtigen. Das Vereinigte Königreich ist nicht Teil des OSS-Verfahrens, und die Registrierung muss gegebenenfalls über einen EU-Mitgliedstaat erfolgen.

 

Weitere Informationen zur Mehrwertsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich.

Anforderungen an Mehrwertsteuererklärungen im Vereinigten Königreich

Im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen, die für die Mehrwertsteuer registriert sind, müssen regelmäßig Mehrwertsteuererklärungen einreichen. Die Standard-Einreichungsfrequenz ist:

 

  • Vierteljährlich (Standard für die meisten Unternehmen)
  • Monatlich, oft bei erwarteten regelmäßigen Mehrwertsteuererstattungen
  • Jährlich, im Rahmen der jährlichen Abrechnungsregelung (vorbehaltlich der Berechtigung und Genehmigung)

Mehrwertsteuererklärungen weisen die Ausgangs-Mehrwertsteuer auf Verkäufe und die abzugsfähige Vorsteuer auf Einkäufe aus.


Zusätzlich zu den Mehrwertsteuererklärungen müssen einige Unternehmen möglicherweise Folgendes einreichen:

 

  • Ergänzende Zollanmeldungen für Importe oder Exporte
  • Statistische oder regulatorische Meldungen im Zusammenhang mit dem Handel, je nach Sektor und Aktivität

 

Alle Mehrwertsteuererklärungen müssen elektronisch über eine mit Making Tax Digital (MTD) kompatible Software bei HMRC eingereicht werden.


Weitere Informationen zu Mehrwertsteuererklärungen im Vereinigten Königreich erhalten Sie hier.

Lagerung von Waren und Konsignationsvereinbarungen

Ausländische Unternehmen, die Waren im Vereinigten Königreich lagern, lösen in der Regel eine Pflicht zur Registrierung für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich aus, insbesondere wenn die Waren zum Verkauf an dort ansässige Kunden bestimmt sind.
 

Das Vereinigte Königreich wendet nach dem Brexit keine EU-weite Vereinfachung für Konsignationslager an. Die Lagerung von Waren im Vereinigten Königreich für den Weiterverkauf erfordert in der Regel eine Mehrwertsteuerregistrierung.
 

Die Einfuhr von Waren in das Vereinigte Königreich aus dem Ausland kann ebenfalls zu Mehrwertsteuerpflichten führen, unabhängig von der vertraglichen Vereinbarung.

Einfuhrmehrwertsteuer im Vereinigten Königreich

Das Vereinigte Königreich erlaubt berechtigten, für die Mehrwertsteuer registrierten Unternehmen, die Einfuhrmehrwertsteuer mittels der aufgeschobenen Mehrwertsteuerabrechnung (Postponed VAT Accounting, PVA) zu verbuchen. Dies ermöglicht es, die Einfuhrmehrwertsteuer in der Mehrwertsteuererklärung anzugeben und zurückzufordern, anstatt sie an der Grenze zu zahlen.

 

Um PVA nutzen zu können, muss ein Unternehmen in der Regel im Vereinigten Königreich mehrwertsteuerlich registriert sein und über die entsprechenden Zoll- und Importdokumente verfügen.

Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich auf digitale Dienstleistungen

Ausländische Unternehmen, die digitale Dienstleistungen (Telekommunikations-, Rundfunk- oder elektronisch erbrachte Dienstleistungen) an Verbraucher im Vereinigten Königreich liefern, müssen in der Regel die britische Mehrwertsteuer zum Standardsatz von 20 % berechnen.

 

Das Vereinigte Königreich wendet keinen EU-weiten Schwellenwert von 10.000 € für inländische digitale B2C-Dienstleistungen an. Eine Mehrwertsteuerregistrierung ist in der Regel ab der ersten steuerbaren Lieferung erforderlich, es sei denn, das Reverse-Charge-Verfahren findet Anwendung.
 

Unternehmen müssen sich bei Bedarf für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich registrieren und die dortigen Rechnungs- und Meldepflichten einhalten.

Mehrwertsteuerrückforderung im Vereinigten Königreich

Im Vereinigten Königreich registrierte Unternehmen können die Vorsteuer über ihre Mehrwertsteuererklärungen zurückfordern, vorbehaltlich der normalen Abzugsfähigkeitsregeln.
 

Nicht im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen können die Mehrwertsteuer im Rahmen des dortigen Mehrwertsteuer-Erstattungssystems (Nachfolger des EU-Verfahrens der 13. Richtlinie) zurückfordern, vorbehaltlich der Eignungs-, Gegenseitigkeits- und Dokumentationsanforderungen.
 

Fristen und Verfahren variieren je nachdem, ob der Antragsteller im Vereinigten Königreich oder im Ausland ansässig ist.

Export-Mehrwertsteuerentlastungen im Vereinigten Königreich

Das Vereinigte Königreich hat mehrere Mechanismen zur Mehrwertsteuerentlastung, die darauf abzielen, die Liquiditätskosten der Mehrwertsteuer für Exporteure zu senken, darunter:

 

  • Nullsatz für qualifizierte Warenexporte
  • Zolllager und besondere Verfahren
  • Zoll- und Mehrwertsteuer-Aussetzungsverfahren nach Zollrecht

Die Berechtigung hängt von der Art der Lieferungen, den Exportmengen und der Compliance-Historie ab. Unternehmen müssen weiterhin die Bedingungen des Programms erfüllen und entsprechende Aufzeichnungen führen.

Berichterstattung über Handelsstatistiken im Vereinigten Königreich

Das Vereinigte Königreich verlangt die Meldung von Handelsstatistiken für bestimmte Warenbewegungen zwischen dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern. Die Anforderungen hängen von den Wertschwellen und der Handelsrichtung ab.


Meldepflichten und Schwellen werden von den Behörden im Vereinigten Königreich festgelegt und können sich regelmäßig ändern.

Mehrwertsteuerrechnung und Einhaltung der Lieferzeitpunktvorschriften

Mehrwertsteuerrechnungen im Vereinigten Königreich müssen Folgendes enthalten:

 

  • Lieferanten- und Kundendaten
  • Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten
  • Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen
  • Angewandte/r Mehrwertsteuersatz/Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerbetrag
     

Regeln für den Zeitpunkt der Lieferung:
 

  • Waren: Der Steuerzeitpunkt ist in der Regel die Lieferung der Ware oder die Ausstellung der Rechnung, je nachdem, was früher eintritt
  • Dienstleistungen: Der Steuerzeitpunkt ist in der Regel der frühere Zeitpunkt der Rechnungsstellung oder der Erbringung der Dienstleistung
  • Importe: Die Mehrwertsteuer wird bei der Einfuhr abgerechnet, es sei denn, es wird die aufgeschobene Mehrwertsteuerabrechnung verwendet
     

Mehrwertsteuerunterlagen müssen in der Regel mindestens sechs Jahre lang aufbewahrt werden. Mehrwertsteuererklärungen und -zahlungen sind in der Regel einen Monat und sieben Tage nach Ende des Berichtszeitraums fällig.
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