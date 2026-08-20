Quando Berkshire vendeva principalmente a rivenditori esenti da imposte, i suoi obblighi relativi all'imposta sulle vendite (sales tax) potevano essere gestiti manualmente con un foglio excel realizzato internamente. Ma quando l'azienda ha iniziato a prendere sul serio l'e-commerce, ha subito scoperto che il suo foglio excel era un modo rischioso e inefficiente di gestire la sales tax.

"Sono stata io a complicare le cose, per permetterci di gestire l'inventario e vendere persino una coperta alla volta a un singolo cliente", ride Emily Pfeiffer, Vice Presidente Area Marketing e Digitale, che è stata assunta appositamente per costruire il business di vendita al dettaglio online dell'azienda. "Non ero la persona preferita del team finanziario."

Emily sapeva che la "flessibilità" integrata nel sistema esistente si traduceva in realtà in un sacco di lavoro manuale, soprattutto perché le aliquote fiscali, le regole e le scadenze di presentazione delle dichiarazioni cambiavano di frequente in così tante giurisdizioni fiscali.