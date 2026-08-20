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Testimonianza del cliente

Berkshire Blanket & Home Co. si mette comoda con l'automazione della sales tax

Risultati

Procedure migliorate

Compliance consolidata

Crescita sostenuta

Profilo dell'azienda

Fondata nel 1993, Berkshire Blanket & Home Co. è l'azienda più grande nella sua categoria, che fornisce oltre 130 milioni di coperte, plaid e altri articoli tessili per la casa di alta qualità ai principali rivenditori di tutto il mondo.

Complessità fiscali

Quando Berkshire vendeva principalmente a rivenditori esenti da imposte, i suoi obblighi relativi all'imposta sulle vendite (sales tax) potevano essere gestiti manualmente con un foglio excel realizzato internamente. Ma quando l'azienda ha iniziato a prendere sul serio l'e-commerce, ha subito scoperto che il suo foglio excel era un modo rischioso e inefficiente di gestire la sales tax.

 

"Sono stata io a complicare le cose, per permetterci di gestire l'inventario e vendere persino una coperta alla volta a un singolo cliente", ride Emily Pfeiffer, Vice Presidente Area Marketing e Digitale, che è stata assunta appositamente per costruire il business di vendita al dettaglio online dell'azienda. "Non ero la persona preferita del team finanziario."

 

Emily sapeva che la "flessibilità" integrata nel sistema esistente si traduceva in realtà in un sacco di lavoro manuale, soprattutto perché le aliquote fiscali, le regole e le scadenze di presentazione delle dichiarazioni cambiavano di frequente in così tante giurisdizioni fiscali.

"In poco tempo abbiamo aggiunto nuovi magazzini, aumentato il volume d'affari tramite Amazon.com e assunto dipendenti da remoto in nuovi Stati, il che ha ulteriormente complicato i nostri obblighi fiscali."

  • — Emily Pfeiffer
  • Vicepresidente Area Marketing e Digitale

 

"La situazione si complica rapidamente, soprattutto per un'attività principale che si basa interamente sul commercio all'ingrosso", spiega. "In poco tempo abbiamo aggiunto nuovi magazzini, aumentato il volume d'affari tramite Amazon.com e assunto dipendenti da remoto in nuovi Stati, il che ha ulteriormente complicato i nostri obblighi fiscali."

 

Quando l'azienda è passata a una nuova piattaforma di e-commerce, Emily ha capito che il vecchio foglio di excel per la sales tax doveva essere archiviato definitivamente. "Abbiamo dovuto trovare un nuovo sistema per gestire le imposte", dice.

Perché scegliere Avalara?

Emily non ci ha messo molto a individuare la suite di prodotti Avalara come la soluzione giusta; l'aveva già utilizzata in un ruolo precedente presso un'altra azienda. "AvaTax, in particolare, è la Cadillac della sua categoria, e lo è da anni", afferma. "È la soluzione da usare per gestire le imposte."

 

Ma la complessità di Berkshire non si esauriva con la determinazione e il calcolo delle imposte. Una sfida critica di conformità per la sua attività all'ingrosso riguarda la raccolta, l'archiviazione, la gestione e il rinnovo dei suoi certificati di esenzione. Berkshire ha aggiunto Avalara CertCapture ad AvaTax per automatizzare anche questi processi aziendali.

"Avere Avalara significa non dover assumere qualcuno solo per monitorare e modificare le nostre impostazioni fiscali. Nessuno di noi vuole occuparsene e siamo contenti di poterlo affidare ad Avalara."

  • — Emily Pfieffer, Vicepresidente,
  • Area Marketing e Digitale

 

Integrazioni

I prodotti Avalara si integrano bene con i sistemi di e-commerce e di gestione degli ordini dell'azienda.

 

"Avviene tutto in modo fluido. Infatti, di recente abbiamo cambiato la nostra piattaforma e-commerce passando a Shopify Plus. Un fattore chiave in quella decisione è stata l'integrazione con il software di Avalara", spiega Emily. "Lo abbiamo configurato una volta e ce ne siamo dimenticati. Avalara è stata più un partner di quanto ci aspettassimo durante la transizione, offrendoci il supporto di cui avevamo bisogno."

Risultati

Emily parla con entusiasmo della mitigazione del rischio, della riduzione dei livelli di stress del suo team e della tranquillità che Avalara ha dato loro. Ma un impatto ancora maggiore è quello che Avalara ha reso possibile per il futuro dell'azienda.

 

"Abbiamo dei piani di crescita molto ambiziosi", afferma. "I volumi che contiamo di raggiungere dipenderanno al 100% dalla capacità di Avalara di aiutarci a crescere. Posso dire onestamente che avere Avalara al nostro fianco ci permetterà di raggiungere quel tipo di crescita, perché sappiamo di avere le spalle coperte."

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