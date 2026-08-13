Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) è un'azienda globale che opera nei settori dei media e della tecnologia e che, attraverso i suoi servizi, permette alle persone di vivere e condividere esperienze importanti per loro. Comcast si concentra principalmente su connettività, aggregazione e streaming, con 57 milioni di rapporti con i clienti negli Stati Uniti e in Europa. Offre servizi di banda larga, telefonia wireless e video attraverso i marchi Xfinity, Comcast Business e Sky; crea, distribuisce e trasmette contenuti di intrattenimento, sport e informazione di primo piano tramite Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, le reti televisive NBC e Telemundo, numerose reti via cavo, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News e Sky Sports; inoltre offre esperienze memorabili nei parchi Universal Parks and Resorts negli Stati Uniti e in Asia.