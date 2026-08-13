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Testimonianza del cliente

Comcast cambia approccio nella gestione della Property tax

Risultati

Conformità semplificata
Procedure migliorate
Soddisfazione dei dipendenti
Sistemi integrati

Profilo dell'azienda

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) è un'azienda globale che opera nei settori dei media e della tecnologia e che, attraverso i suoi servizi, permette alle persone di vivere e condividere esperienze importanti per loro. Comcast si concentra principalmente su connettività, aggregazione e streaming, con 57 milioni di rapporti con i clienti negli Stati Uniti e in Europa. Offre servizi di banda larga, telefonia wireless e video attraverso i marchi Xfinity, Comcast Business e Sky; crea, distribuisce e trasmette contenuti di intrattenimento, sport e informazione di primo piano tramite Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, le reti televisive NBC e Telemundo, numerose reti via cavo, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News e Sky Sports; inoltre offre esperienze memorabili nei parchi Universal Parks and Resorts negli Stati Uniti e in Asia.

Problematiche fiscali

Le proprietà di Comcast si estendono su più giurisdizioni fiscali, rendendo la gestione della compliance all'imposta sulla proprietà (Property tax) un processo complesso. "Abbiamo cavi e ogni sorta di altre infrastrutture elettroniche che attraversano più giurisdizioni fiscali”, afferma Allyssa DeCenzo, responsabile property tax presso Comcast. "Prima facevamo tutte le allocazioni a mano e stampavamo e spedivamo le dichiarazioni a ciascuna giurisdizione fiscale."

 

Le dichiarazioni relative alla property tax dovevano essere presentate ogni due settimane durante i primi sei mesi dell’anno. Il lavoro manuale per elaborare e presentare migliaia di dichiarazioni era per noi un onere molto pesante.

 

A complicare ulteriormente la situazione, l’intero processo era in gran parte privo di documentazione: risiedeva nelle conoscenze di un’unica responsabile della compliance, creando un ulteriore livello di rischio. "Avevamo bisogno di un processo coerente e centralizzato, accessibile a tutti i membri del team", afferma Allyssa.

Perché scegliere Avalara?

Avalara Property Tax è un hub sicuro per le informazioni e le attività relative alla property tax su beni immobili e beni strumentali. Automatizza l’inserimento dei dati relativi agli avvisi di accertamento e la gestione dei documenti fiscali, delle scadenze, della classificazione degli asset e dei piani di ammortamento. 

 

Offre anche la generazione di moduli di dichiarazione, la gestione degli avvisi di accertamento, i ricorsi e le bollette fiscali in un unico sistema. In questo modo, semplifica notevolmente i processi di compliance di Comcast.

 

"Partendo da determinati indicatori che mettiamo a disposizione, Avalara Property Tax distribuisce i costi a livello di categoria di asset", afferma Allyssa. “Successivamente questi vengono ripartiti tra le singole giurisdizioni fiscali e le sedi in cui si trovano i nostri beni."

"Con l'aiuto di Avalara possiamo svolgere più attività in meno tempo e questo ci permette di avere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata."

  • —Allyssa DeCenzo 
  • Responsabile imposte sulla proprietà
     

Risultati

Con Avalara Property Tax, il team di Comcast gestisce le dichiarazioni con la metà delle risorse precedentemente impiegate per questa attività. "Con l'aiuto di Avalara possiamo svolgere più attività in meno tempo, il che garantisce un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata", afferma Allyssa.

 

Il tempo recuperato dal processo manuale consente inoltre al team di essere più proattivo nella gestione delle valutazioni, riducendo il numero di ricorsi presentati successivamente. "È una svolta", afferma Allyssa.

 

Comcast viene sottoposta a centinaia di verifiche fiscali all'anno e Avalara Property Tax semplifica anche questo processo. "Avere un unico punto di riferimento per tutti i dati e poter generare un report per ottenere le informazioni istantaneamente ha fatto una differenza enorme", afferma Annette Crawford, Director of Property Tax. 

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